Schalke 04: Raul wird als Wagner-Nachfolger gehandelt, Miranda will bleiben - alle News und Gerüchte zu S04

Die mediale Kritik an David Wagner wird lauter. Nun wird bereits berichtet, dass Raul, zu dem S04 wohl Kontakt aufgenommen hat, ein Kandidat ist.

Bei Schalke 04 herrscht momentan ergebnistechnisch große Tristesse. Den letzten Sieg in der feierten die Knappen im Januar beim 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Da liegt es auf der Hand, dass auch die Arbeit von Trainer David Wagner mehr und mehr in den Fokus rückt - erste potenzielle Nachfolger wurden bereits ins Spiel gebracht. Darüber hinaus soll S04 Kontakt zu einigen ehemaligen Spielern aufgenommen haben - auch zu Raul.

Außerdem: Juan Miranda will dem Klub wohl treu bleiben und Caligiuri sowie Stambouli könnten keine Zukunft auf Schalke haben.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle News und Gerüchte rund um Schalke 04 vom heutigen Freitag. In folgenden Artikeln könnte Ihr Euch spielend leicht einen Überblick verschaffen, was bei den Königsblauen in den vergangenen Tagen wichtig war.

Schalke 04: Klub soll Ex-Star Raul kontaktiert haben - sucht S04 einen Wagner-Nachfolger?

Bundesligist Schalke 04 soll aufgrund der anhaltenden sportlichen Krise Kontakt zum ehemaligen Stürmerstar Raul aufgenommen haben. Das berichtet die Marca. Demnach erhoffen sich die Königsblauen vom aktuellen Trainer der zweiten Mannschaft von vor allem Ratschläge, wie die Krise gemeistert werden kann.

Neben Raul soll die S04-Verantwortlichen noch weitere, nicht näher genannte, ehemalige Spieler kontaktiert haben.

Die spanische Zeitung AS geht sogar so weit, Raul als potenziellen Nachfolger David Wagners zu handeln. Auch die Sport Bild brachte Raul als neuen Übungsleiter ins Spiel: Aktuell trainiert der Ex-Profi die zweite Mannschaft von Real Madrid. Dort ist seine Bilanz ausgeglichen, er feierte zehn Siege, erreichte zehn Unentschieden und musste acht Niederlagen einstecken. Der Spanier spielte von 2010 bis 2012 auf Schalke und eroberte damals die Fanherzen im Sturm.

Raúl cited as potential candidate for the Schalke 04 bench as pressure mounts on Wagner.#S04 https://t.co/697nBVDIiU — AS English @ 🏡 (@English_AS) June 4, 2020

Die Sport Bild bringt aber noch andere Namen ins Spiel. So sollen Roger Schmidt, Ralf Rangnick oder Ralph Hasenhüttl potenzielle Kandidaten sein.

Von Vereinsseite genießt David Wagner momentan öffentlich noch die volle Rückendeckung.

Schalke 04: Juan Miranda will wohl bei S04 bleiben

Linksverteidiger Juan Miranda möchte offenbar auch in der kommenden Saison für Königsblau spielen. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, soll sich der Spanier für einen Verbleib auf Schalke und gegen eine vorzeitige Rückkehr zum entschieden haben.

Barca hätte offenbar die Option gehabt, Miranda in diesem Sommer aus seinem bis 2021 datierten Leihvertrag zurückzuholen, allerdings sieht der 20-Jährige, so das Blatt weiter, beim Bundesligisten bessere Chancen sich weiterzuentwickeln. Dazu passt auch, dass sich Schalke offenbar bemüht, Miranda auch in der nächsten Saison im Kader zu haben.

Schalke 04: Sportvorstand Jochen Schneider reagiert auf Krise - keine neuen Verträge für Caligiuri und Stambouli

Sportvorstand Jochen Schneider von Bundesligist Schalke 04 hat als Reaktion auf die aktuell anhaltende sportliche Krise Konsequenzen im Sommer angekündigt.

"Wir werden einige notwendig Entscheidungen treffen müssen", sagte er im Interview mit der WAZ. Was genau das bedeuten soll, konkretisierte Schneider nicht und verwies auf die kommenden Wochen. Erst dann würden, so der Sportvorstand weiter, Ergebnisse aus der bereits weit fortgeschrittenen Analyse vorgestellt werden.

Keine Zukunft auf Schalke könnten wohl Daniel Caligiuri und Benjamin Stambouli haben. Bei beiden Spielern läuft das Arbeitspapier im Sommer aus. "Vertragsverlängerungen sind im Moment bei uns kein Thema. Wir sollten uns lieber auf die Leistungen konzentrieren", führte Schneider weiter aus.

Schalke ist seit insgesamt elf Partie ohne Sieg und sammelte in dieser Serie lediglich vier Punkte bei einem Torverhältnis von 3:25.

