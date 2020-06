Schalke wohl an Ligue-2-Verteidiger Kouyate interessiert, Rummenigge warnt S04 vor dem Schicksal des HSV - alle News und Gerüchte

Während Schalke mit Kouyate wohl einen Ligue-2-Verteidiger ins Visier genommen hat, warnt Rummenigge vor einem sportlichen Absturz. Alle S04-News.

Bei Schalke 04 herrscht derzeit große Tristesse: Alle Spiele seit Fortsetzung der haben die Knappen verloren, den letzten Sieg feierte S04 im Januar beim 2:0-Sieg gegen .

Angesichts der prekären finanziellen Situation warnt Michael Rummenigge den Verein deshalb vor einem sportlichen Absturz: Er befürchtet, dass den Königsblauen das Schicksal des oder des ereilen könnte.

Die finanziellen Sorgen muss Schalke zudem unter neuer personeller Führung in den Griff bekommen: Finanzvorstand Peter Peters hat mit sofortiger Wirkung um die Auflösung seines Vertrags gebeten.

Trotzdem müssen hinter den Kulissen die Planungen für die neue Saison vorangetrieben werden. Demnach hat Schalke mit Kiki Kouyate wohl einen Verteidiger aus der französischen Ligue 2 ins Visier genommen.

Bericht: Schalke 04 wohl an Troyes-Verteidiger Kiki Kouyate interessiert

Kiki Kouyate vom ES Troyes AC aus der französischen Ligue 2 hat offenbar das Interesse des auf sich gezogen. Das berichtet France Football. Demnach soll sich der Bundesligist bereits nach dem 23-Jährigen erkundigt haben. Auch sowie die beiden schottischen Vereine Glasgow und die sollen sich mit Kouyate befassen.

Ihnen könnte in die Karten spielen, dass der ebenfalls interessierte RC Lens wegen der Corona-Krise wohl nicht die aufgerufenen 4,5 Millionen Euro Ablöse zahlen kann. Ein Transfer von Kouyate nach – seine Präferenz - könnte zudem daran scheitern, dass er nicht die Kriterien erfülle, um dort ohne Sondergenehmigung eine Arbeitserlaubnis zu erhalten.

Michael Rummenigge: "Schalke könnte das Schicksal des HSV und des VfB ereilen"

Ex-Profi Michael Rummenigge hat den strauchelnden FC Schalke 04 in seiner Kolumne vor einem sportlichen Absturz gewarnt. "Ich befürchte, dass Schalke irgendwann das Schicksal des HSV oder des VfB Stuttgart ereilen könnte", schreibt der 64-Jährige beim Sportbuzzer.

"Für die wird es in dieser Spielzeit nicht reichen. Womit wahrscheinlich ist, dass sich das Dilemma auch in der kommenden Saison fortsetzt", erklärt Rummenigge, der darin einen nicht aufzuhaltenden Teufelskreis sieht.

"Durch die fehlenden Einnahmen aus dem internationalen Geschäft bleibt die finanzielle Situation angespannt oder verschärft sich sogar noch", so der ehemalige BVB-Spieler: "Große Investitionen in den Kader werden nicht möglich sein."

Die Probleme sieht Rummenigge in den Fehlern der Vergangenheit begründet: "Schalke hat es über Jahre versäumt, die Profiabteilung auszugliedern und moderne Strukturen zu schaffen. Nun bleibt dem Verein eigentlich nichts anderes übrig, als diesen Schritt zu gehen und die Tür für Investoren zu öffnen."

Finanzvorstand Peter Peters verlässt Schalke 04

Der kriselnde Bundesligist Schalke 04 muss seine finanziellen Sorgen unter neuer personeller Führung in den Griff bekommen. Wie der Verein mitteilte, hat Finanzvorstand Peter Peters um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Diesem Wunsch habe der Aufsichtsrat am Freitag entsprochen und die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Zu den Gründen der plötzlichen Bitte um Vertragsauflösung äußerten sich beide Seiten nicht.

"Peter Peters hat in den vergangenen fast drei Jahrzehnten unseren Verein entscheidend mitgeprägt", sagte Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies: "Dabei hat er mutige und weitsichtige Entscheidungen zum Wohle des Clubs mitgetragen. Ohne ihn wäre der FC Schalke nicht der Verein, der er heute ist. Dafür gebührt ihm unser Dank." Peters war 1993 als Geschäftsführer zu den Knappen gewechselt, ehe er den Posten als Vorstand Finanzen und Organisation übernahm.

In dieser Funktion hatte er den Verein durch wirtschaftlich angespannte Zeiten gesteuert, die Coronakrise muss S04 aber nun ohne den 57-Jährigen meistern. Der hochverschuldete Traditionsklub ist nach eigener Analyse durch die Coronakrise "existenziell" gefährdet, wegen eines Schuldenbergs von 197 Millionen Euro zum Jahreswechsel treffen die gesunkenen Einnahmen den einstigen Champions-League-Stammgast mehr als die meisten anderen Bundesligisten. Zuletzt hatte ein finanzieller "Härtefallantrag" an die Fans für Aufregung gesorgt.

Peters hatte auf Schalke seit 2012 einen unbefristeten Vertrag.

