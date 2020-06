Schalke 04: Saisonaus für Guido Burgstaller, Jochen Schneider mit heftiger Kritik an "Härtefallantrag" - alle News und Gerüchte zu S04

Sportchef Jochen Schneider findet deutliche Worte für Schalkes "Härtefallantrag" und Guido Burgstaller fällt für die restliche Saison aus.

Die Krise beim spitzt sich weiter zu. Nach dem 1:1-Unentschieden bei warten die Knappen nun seit 12 -Spielen auf einen Dreier.

Bei sieben Punkten Rückstand auf einen Europa-League-Platz rückt für Königsblau das internationale Geschäft in weite Ferne.

Zu allem Überfluss bleiben die Knappen weiterhin vom Verletzungspech verfolgt: Angreifer Guido Burgstaller fällt für die restliche Saison aus.

In Sachen "Härtefallantrag" fand Sportvorstand Jochen Schneider unterdessen deutliche Worte.

Außerdem: Cheftrainer David Wagner spricht über "vielfältigere Schwierigkeiten" auf Schalke.

FC Schalke 04: Saisonaus für Guido Burgstaller

Der FC Schalke 04 muss im Saisonendspurt auf Angreifer Guido Burgstaller (31) verzichten.

Wie die Knappen offiziell bekanntgaben, zog sich der Österreicher im Abschlusstraining vor dem Spiel bei Union Berlin (1:1) einen Außenbandanriss im Knie zu.

Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider nennt "Härtefallantrag" ein "kapitales Eigentor"

Sportvorstand Jochen Schneider von Schalke 04 hat den heftig kritisierten "Härtefallantrag" für Ticketrückerstattungen als großen Fehler bezeichnet. "Das war ein kapitales Eigentor. Ein unglaublicher Fehler", sagte der 49-Jährige bei Sky .

"Das darf kein Bundesliga-Verein machen und schon gar nicht Schalke 04. Wo die Menschen, die Fans, die Mitglieder, die Dauerkarteninhaber dem Verein so viel Liebe entgegenbringen. So ein Fehler darf da nicht passieren", sagte Schneider. Das Thema sei inzwischen intern geklärt worden.

Schneider kündigte zudem an, Lehren aus dem Vorfall zu ziehen. "Wir müssen empathischer wirken. Es geht auch nicht mit dem gesunden Menschenverstand einher, so mit den Treuesten der Treuen zu kommunizieren. Das geht nicht, daraus müssen wir lernen. So etwas wird nicht mehr passieren", sagt er.

Schalke hatte für Fans, die Geld für bezahlte Tickets zurückfordern, ein Formular erstellt, das bei zahlreichen Anhängern Entsetzen auslöste. Der Klub fragte darin - rechtlich durchaus korrekt - unterem anderem, warum Fans das Geld "unbedingt jetzt" benötigten. Zudem forderte der Verein seine Fans auf, "falls möglich" auch "entsprechende Belege" dem Antrag als Begründung beizufügen.

Ex-Schalke-Star Gerald Asamoah begrüßt Anti-Rassismus-Aktionen

Der ehemalige Nationalspieler Gerald Asamoah (41) hat die Anti-Rassismus-Aktionen im deutschen Profifußball begrüßt. Als erster Spieler hatte der Schalker Weston McKennie vor Wochenfrist mit seinem Armband "Justice for George" ein Zeichen gesetzt. "Ich habe die Aktion sehr, sehr gut gefunden. Die Jungs haben Position bezogen und das ist das Wichtigste, was man machen kann", betonte Asamoah im Sportgespräch des Deutschlandfunks .

Dass das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf eine Bestrafung verzichtete, war für Asamoah eine Selbstverständlichkeit: "Dann wäre die ganze Kampagne, was der DFB macht und tut, für die Katz gewesen. Wenn der DFB das so durchgezogen hätte, dann hätte der DFB sehr, sehr, sehr viel verloren."

Auch Bayern München hatte am Samstag mit einer konzertierten Aktion in der Bundesliga und beim Basketball-Endturnier in München klar Stellung bezogen. Asamoah setzt sich als Vereinsbotschafter von Schalke 04 seit Jahren aktiv gegen Rassismus ein, musste und muss aber noch heute selbst mit Rassismus und Diskriminierung umgehen.

"2006, bei der WM in , dem Sommermärchen, war ich Teil dieser Mannschaft. Die Leute haben mit zugejubelt. Nach der WM hast Du ein Spiel in Rostock und wirst angefeindet. Das war bitter", so der Ex-Hannoveraner.

Er selbst könne diesen Schmerz nicht beschreiben, sagte Asamoah. "Wenn eine Frau ein Kind bekommt, wird der Mann nie wissen, wie schmerzhaft das ist. Das heißt, wer Rassismus nicht selber an seinem eigenen Körper erlebt hat, der wird niemals wirklich nachvollziehen können, was es bedeutet. Es ist ein Schmerz, den man in sich trägt und nicht verdrängen kann", äußerte Asamoah.