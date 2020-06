Schalke 04, alle News und Gerüchte: Entschuldigung wegen "Härtefallantrag", Spieler gegen Wagner?

Der FC Schalke 04 sorgt derzeit für reichlich negative Schlagzeilen. Gibt es internen Gegenwind für Wagner? Alle S04-News am Mittwoch.

Beim häufen sich derzeit die negativen Schlagzeilen. Während der Verein für einen "Härtefallantrag" heftig kritisiert wurde, scheint David Wagner internen Gegenwind zu bekommen.

Außerdem: Die Königsblauen verfolgen auf der Torhüterposition neue Pläne. Gleich mehrere Keeper sollen auf der Liste stehen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 vom heutigen Donnerstag auf einen Blick.

Schalke 04 räumt Fehler bei "Härtefallantrag" ein

Traditionsklub Schalke 04 hat Fehler in der Kommunikation mit seinen Fans bei Ticketrückerstattungen für die Geisterspiele in der Bundesliga eingeräumt. "In den Anschreiben an Fans und dem darin aufgeführten 'Härtefallantrag' hat Schalke 04 unpersönliche und wenig empathische Formulierungen verwendet – dafür entschuldigen sich der Verein und die Mitarbeiter des Service Centers bei allen Fans in aller Form", heißt es in einer Vereinsmitteilung von Mittwochabend.

FC Schalke 04: Gegenwind aus der Mannschaft für Trainer David Wagner?

Aufgrund seiner defensiven Spielweise soll es beim FC Schalke 04 Gegenwind aus der Mannschaft gegen Trainer David Wagner geben. Das berichtet der kicker.

Einige Spieler waren demnach mit der taktischen Ausrichtung in den letzten Spielen nicht einverstanden.

Die Königsblauen verloren seit Fortsetzung der nach der Coronapause bislang jedes Spiel.

FC Schalke 04 an Alexander Schwolow vom dran? Keeper äußert sich zu seiner Zukunft

Der FC Schalke 04 hat angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Torhüter Alexander Schwolow (SC Freiburg). Der SCF-Schlussmann fühlt sich im Breisgau allerdings pudelwohl.

"Generell tut es gut, wenn man gefragt ist, aber ich gehe das alles gelassen an", sagte der Keeper des Bundesligisten der dpa . "Ich habe keinen Grund, mir einen Kopf zu machen."

Schwolow steht noch bis 2022 in Freiburg unter Vertrag. Zuletzt wurden Amsterdam oder Lissabon mit ihm in Verbindung gebracht.

FC Schalke 04: Offenbar neue Planungen auf der Torhüterposition

Der FC Schalke 04 hat seine ursprünglich angedachten Planungen für die Torhüterposition zur Saison 2020/21 angeblich über den Haufen geworfen. Dies berichtet die Bild .

Eigentlich sollten Markus Schubert, Rückkehrer Ralf Fährmann und die Nummer drei Michael Langer das Torwarttrio bilden, dies soll nun nicht mehr der Plan sein. Angeblich will man Schubert anderswo die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln.

Als Kandidaten für einen Transfer nach Gelsenkirchen nennt die Bild indes Zack Steffen ( ), der derzeit von ManCity in die Bundesliga verliehen ist. Zuletzt brachte die Bild zusammen mit der Sport Bild auch die Namen von Mark Flekken (SC Freiburg), Gregor Kobel ( ) und Sven Ulreich ( ) ins Gespräch.