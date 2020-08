Schalke 04: Köln hofft weiter auf Uth-Rückkehr, Fährmann wohl neue Nummer eins - alle S04-News und Gerüchte

Köln hofft weiter auf eine Rückkehr von Mark Uth, während Ralf Fährmann bei S04 wohl als neue Nummer eins feststeht. Alle News zu Schalke 04.

Der bereitet sich aktuell auf die kommende Bundesligasaison vor. Diese startet für die Knappen nun doch früher als erwartet. So eröffnet S04 gegen den FC Bayern bereits Freitags die Saison und trifft nicht erst am Montag auf den Rekordmeister.

Derweil steht Ralf Fährmann bei den Knappen offenbar als neue Nummer eins fest und der hofft weiter auf eine Rückkehr von Mark Uth. Der Stürmer war zuletzt an die Domstädter ausgeliehen.

Außerdem verkündete Ex-Schalker Atsuto Uchida sein Karriereende. Und: Can Bozdogan mit einem vermeintlichen Like auf Instagram für Aufregung.

FC Schalke 04 am heutigen Samstag : In diesem Artikel findet Ihr relevanten News und Gerüchte zu S04.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Ralf Fährmann beerbt wohl Nübel als Nummer eins

Trainer David Wagner hat bei Schalke 04 nach dem Abgang von Alexander Nübel zu FC Bayern offenbar seinen neuen Stammtorhüter gefunden. Wie die Sport Bild berichtet, beerbt Ralf Fährmann den abgewanderten Keeper als Nummer eins und setzt sich damit gegen Markus Schubert durch.

Der 31-Jährige spielte in der vergangenen Saison leihweise beim Premier-League-Absteiger und kam dort nur in drei Pflichtspielen zum Einsatz. Zuletzt stand Fährmann bei der 3:1-Niederlage im Test gegen den KFC Uerdingen über 90 Minuten im Tor. Konkurrent Schubert fehlte dabei krankheitsbedingt.

Bild: Getty Images

Schalke 04 – 1. FC Köln hofft weiter auf Rückkehr von Mark Uth: "Haben ihn noch nicht abgeschrieben"

Trainer Markus Gisdol vom 1. FC Köln hofft weiter auf einer Rückkehr des zuletzt von Schalke 04 ausgeliehenen Mark Uth. In einem Interview mit der Bild -Zeitung sagte der 51-Jährige: "Mark hat ein großes Loch bei uns hinterlassen. Er war nahezu an allen Toren beteiligt. Wir haben ihn noch nicht abgeschrieben und die Hoffnung, dass er am Ende doch noch zu uns kommt."

Uth lief in der abgelaufenen Rückrunde 15-mal für die Geißböcke auf und wart dabei an elf Toren beteiligt. Nach dem Ende seines Gastspiels steht der Angreifer nun wieder im Kader von S04, wo er noch bis 2022 unter Vertrag steht. Für einen möglichen Transfer Uths fordern die Knappen angeblich eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro.

Bild: Getty Images

: FC Bayern eröffnet neue Saison nun doch mit Spiel gegen Schalke 04

Bayern München wird am 18. September als deutscher Meister gemäß der Tradition nun doch die neue Saison der Bundesliga eröffnen .

Trotz des Einzugs in das Champions-League-Finale hatte der Verein sein Anliegen erklärt, den Auftakt der Spielzeit bestreiten zu wollen. Das geht aus einer Mitteilung der Deutschen Fußball Liga (DFL) vom Freitag hervor. Gegner der Münchner wird an jenem Freitag (20.30 Uhr) Schalke 04 sein.

Zwischenzeitlich war angedacht, den Bayern mit Blick auf fünf bereits vor Saisonbeginn absolvierte Pflichtspiele die längstmögliche Vorbereitungszeit zu ermöglichen. Stattdessen hätte die Saison mit der Partie gegen begonnen.

Bild: Getty Images

FC Schalke 04: Can Bozdogan sorgt mit Like für "Wagner raus"-Kommentar für Aufregung

Talent Can Bozdogan sorgt beim FC Schalke 04 mit einem vermeintlichen Klick auf Instagram für Aufregung. Auf dem sozialen Netzwerk likte der Account des 19-Jährigen einen Kommentar, in dem ein Fan den Rauswurf von S04-Trainer David Wagner gefordert hatte.

Bozdogan beteuerte anschließend jedoch, dass er für den Like nicht verantwortlich sei. In seiner Story erklärte er: "Hi wollte nur mitteilen, dass mit meinem Account ein Kommentar gelikt wurde, der gegen unseren Trainer gerichtet ist. Damit habe ich nichts zu tun, sowas würde ich nie machen!!! Wir sind dabei rauszukriegen wie das passiert ist."

Von seinem Arbeitgeber drohen dem Mittelfeldspieler daher laut der WAZ keine Konsequenzen. Demnach sei man bei S04 "zu 1000 Prozent" davon überzeugt, dass Bozdogan den "Wagner raus"-Post nicht selbst gelikt hat, sondern Opfer eines Fremdzugriffs wurde.

Bild: Imago Images

S04: Ex-Schalker Atsuto Uchida beendet Karriere

Ex-Schalke-Verteidiger Atsuto Uchida wird zum Monatsende seine Profi-Karriere im Alter von 32 Jahren beenden. Das verkündete sein Klub Kashima Antlers offiziell. Der Rechtsverteidiger soll am Sonntag nach dem Ligaspiel gegen Gamba Osaka eine Abschiedspressekonferenz abhalten.

Im Jahr 2010 kam Uchida für 1,3 Millionen Euro aus Kashima nach Gelsenkirchen und bestritt dort in sieben Jahren 153 Partien für die Knappen. Dabei wurde der japanische Nationalspieler schnell zum Publikumsliebling und gewann im Jahr 2011 den sowie den Supercup mit den Königsblauen.

2018 kehrte Uchida nach einem halben Jahr bei in seine Heimat zurück und gewann dort mit den Kashima Antlers im Jahr 2018 die asiatische . Nun ist nach 14 Jahren im Profigeschäft Schluss.

Bild: Getty Images