Schalke 04: Leicester-Spekulationen um Ozan Kabak, Mark Uth bleibt ein Streitthema - alle S04-News und Gerüchte

Ozan Kabak weckt auf der Insel Begehrlichkeiten und wegen Mark Uth gibt es Stress mit dem 1. FC Köln. Alle News zu Schalke 04.

Während die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 beim FC Schalke 05 läuft, sind die Personalplanungen noch nicht abgeschlossen. Vor allem auf der Abgangsseite könnte sich im Kader von Trainer David Wagner noch etwas tun.

Während der englische Ex-Meister mit einer Verpflichtung Ozan Kabaks liebäugelt, gibt es Zoff zwischen den Verantwortlichen der Knappen und des . Grund: Die Kölner werben weiter öffentlich um Mark Uth.

Außerdem: Talent Can Bozdogan mit einem vermeintlichen Like auf Instagram für Aufregung.

am heutigen Sonntag: In diesem Artikel findet Ihr relevanten News und Gerüchte zu S04.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Ozan Kabak soll bei Leicester City ein Kandidat sein

Der englische Erstligist Leicester City denkt angeblich über die Verpflichtung von Schalke-Verteidiger Ozan Kabak nach. Dies schreibt die Daily Mail . Demnach soll Kabak langfristig mit seinem türkischen Landsmann Caglar Söyüncü die Defensivzentrale der Foxes bilden. Die Routiniers Johnny Evans (32) und Wes Morgan (36) bekämen dann immer weniger Spielzeit.

Leicester verpasste in der vergangenen Saison im Endspurt knapp die Qualifikation für die und geht nun in der an den Start. Finanzielle Ressourcen, um einen Kabak-Deal zu stemmen, hätte der Premier-League-Meister von 2016, da Linksverteidiger Ben Chilwell unmittelbar vor einem 55-Millionen-Wechsel zum FC Chelsea steht.



Bild: Getty Images

-Gerüchte um Kabak sind derweil nichts Neues: Der 20-Jährige wurde in den letzten Wochen auch als Neuzugang beim FC Liverpool und bei gehandelt.

Kabak wechselte im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro Ablöse vom zu Schalke. Dort steht der türkische Nationalspieler noch bis 2024 unter Vertrag.

"Ich bin nicht doof" - Streit wegen Schalke 04 und dem 1. FC Köln wegen Mark Uth

Auch zwei Monate nach dem Leihende von Stürmer Mark Uth geht es zwischen den Bundesligisten Schalke 04 und dem 1. FC Köln hoch her. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider erteilte dem Wechsel des ehemaligen Nationalspielers zu seinem Heimatklub am Samstag eine klare Absage und kritisierte zudem das Verhalten der Kölner.

"Ich finde, dass man es auch mal akzeptieren muss, dass es da keine Möglichkeit mehr geben wird", sagte der 49-Jährige dem kicker : "Die Kölner hatten ja die Chance, eine Option zu ziehen. Das haben sie nicht." Zudem monierte Schneider, dass Trainer Markus Gisdol am Freitag noch einmal sein öffentliches Interesse am 28-Jährigen kundtat: "Es gibt einen Ehrenkodex, dass man nicht über Spieler anderer Vereine spricht. Das gehört sich nicht."



Bild: Imago Images

FC-Geschäftsführer Heldt entgegnete den Aussagen von Schneider: "Er hat ja grundsätzlich Recht. Aber es bleibt dabei, dass wir den Spieler haben wollen." Es sei "kein Geheimnis", dass sich Uth einen Wechsel nach Köln vorstellen könne. "Ich bin nicht doof. Schalke hat einen Vertrag mit Mark, und am Ende vom Tag haben sie alles zu entscheiden", sagte Heldt dem kicker.

Quelle: SID

Schalke 04: Ralf Fährmann beerbt wohl Nübel als Nummer eins

Trainer David Wagner hat bei Schalke 04 nach dem Abgang von Alexander Nübel zu FC Bayern offenbar seinen neuen Stammtorhüter gefunden. Wie die Sport Bild berichtet, beerbt Ralf Fährmann den abgewanderten Keeper als Nummer eins und setzt sich damit gegen Markus Schubert durch.

Der 31-Jährige spielte in der vergangenen Saison leihweise beim Premier-League-Absteiger und kam dort nur in drei Pflichtspielen zum Einsatz. Zuletzt stand Fährmann bei der 3:1-Niederlage im Test gegen den KFC Uerdingen über 90 Minuten im Tor. Konkurrent Schubert fehlte dabei krankheitsbedingt.

Bild: Getty Images

FC Schalke 04: Can Bozdogan sorgt mit Like für "Wagner-raus"-Kommentar für Aufregung

Talent Can Bozdogan sorgt beim FC Schalke 04 mit einem vermeintlichen Klick auf Instagram für Aufregung. Auf dem sozialen Netzwerk likte der Account des 19-Jährigen einen Kommentar, in dem ein Fan den Rauswurf von S04-Trainer David Wagner gefordert hatte.

Bozdogan beteuerte anschließend jedoch, dass er für den Like nicht verantwortlich sei. In seiner Story erklärte er: "Hi wollte nur mitteilen, dass mit meinem Account ein Kommentar gelikt wurde, der gegen unseren Trainer gerichtet ist. Damit habe ich nichts zu tun, sowas würde ich nie machen!!! Wir sind dabei rauszukriegen wie das passiert ist."

Von seinem Arbeitgeber drohen dem Mittelfeldspieler daher laut der WAZ keine Konsequenzen. Demnach sei man bei S04 "zu 1000 Prozent" davon überzeugt, dass Bozdogan den "Wagner raus"-Post nicht selbst gelikt hat, sondern Opfer eines Fremdzugriffs wurde.

Bild: Imago Images