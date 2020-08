Schalke 04: FC Southampton wohl an Weston McKennie dran, S04 blamiert sich gegen KFC Uerdingen - alle News und Gerüchte

Weston McKennie steht angeblich im Fokus des FC Southampton und der FC Schalke hat sich in einem Testspiel erneut blamiert. Alle News zu S04.

Der bereitet sich aktuell auf die kommende Bundesligasaison vor. Allerdings knüpfen die Knappen auch in den Testspielen nahtlos an die Ergebnisse aus dem Saisonendspurt der vergangenen Spielzeit an.

Nach der 4:5-Niederlage gegen den SC Verl blamierte sich S04 erneut - diesmal gegen den KFC Uerdingen.

Unterdessen soll Weston McKennie im Fokus des stehen.

FC Schalke 04 am heutigen Mittwoch: In diesem Artikel findet Ihr relevanten News und Gerüchte zu S04.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

FC Schalke: FC Southampton offenbar an Weston McKennie interessiert

Premier-League-Klub FC Southampton hat offenbar seine Fühler nach Weston McKennie vom FC Schalke 04 ausgestreckt. Das berichtet die Bild.

Demnach sollen die Saints bereit sein, rund 22 Millionen Euro für die Dienste des US-Amerikaners auf den Tisch zu legen. Darüber hinaus zählen mit dem FC Liverpool, Leicester City und Newcastle United drei weitere Klubs zu den Interessenten aus England.

Zuletzt wurde der 21-Jährige auch mit einem Wechsel zu in Verbindung gebracht, ein Transfer soll allerdings gescheitert sein.

Quelle: Getty Images

Nach Pleite gegen Verl: Schalke 04 blamiert sich auch gegen KFC Uerdingen

Der FC Schalke 04 hat sich nach der Testspielniederlage gegen den SC Verl erneut blamiert. Gegen den KFC Uerdingen verloren die Mannen von David Wagner mit 1:3.

Den Ehrentreffer für Königsblau erzielte Ahmed Kutucu. Für Uerdingen traf unter anderem der Ex-Dortmunder Kevin Großkreutz per Elfmeter.

FC Schalke: Wechselt Nabil Bentaleb nach ? Hellas Verona offenbar interessiert

Der italienische Erstligist Hellas Verona hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Schalkes Nabil Bentaleb (25). Das berichtet CalcioHellas. Demnach finden bereits Verhandlungen zwischen den Königsblauen und dem Serie-A-Klub statt.

Der Algerier, der 2017 von Tottenham nach Gelsenkirchen gewechselt war, war zuletzt an Premier-League-Klub verliehen.

In Gelsenkirchen besitzt Bentaleb noch einen Vertrag bis 2021, hat dort unter Trainer David Wagner allerdings keine Perspektive.



Bild: Getty Images