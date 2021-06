Schalke 04, News und Gerüchte: Marius Bülter kommt von Union Berlin, Saisonstart gegen den HSV - die S04-News

Nach Marvin Pieringer am Freitag tütet Schalke 04 direkt den nächsten Neuzugang ein. Die News zu den Knappen am Samstag.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Wochen so passiert ist.

FC Schalke, Transfer: Marius Bülter kommt von Union Berlin

Der Kaderumbau bei Absteiger Schalke 04 schreitet voran. Als achten Zugang verpflichteten die Königsblauen Marius Bülter vom Bundesligisten Union Berlin. Das gaben beide Klubs am Samstag bekannt. Bülter (28) erhält auf Schalke einen Dreijahresvertrag, nach Informationen der Funke Medien soll der Linksaußen 800.000 Euro kosten.

Den acht Zugängen, darunter Torjäger Simon Terodde (Hamburger SV) und Mittelfeldspieler Danny Latza (Mainz 05), stehen bisher 16 Abgänge gegenüber. Bülter war in der vergangenen Saison in 26 Spielen für Union zum Einsatz gekommen und hatte dabei ein Tor erzielt.

🆕 Marius #Bülter wechselt vom @fcunion zum #S04 und unterschreibt einen Vertrag über drei Spielzeiten!



Herzlich willkommen auf Schalke, Marius! 🔵⚪️ — FC Schalke 04 (@s04) June 26, 2021

"Marius Bülter wird unser Offensivspiel noch einmal variabler machen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder: "Sein Spiel ist geprägt von einer großen Dynamik, starken Physis und gefährlichen Abschlüssen. Neben seinen sportlichen Qualitäten passt er auch charakterlich perfekt in unsere Vorstellung des neuen Schalke."

FC Schalke heute: Die bisherigen Zugänge bei S04

NAME KAM VON ABLÖSE Victor Palsson Darmstadt 98 700.000 Euro Reinhold Ranftl LASK 650.000 Euro Marcin Kaminski VfB Stuttgart ablösefrei Danny Latza Mainz 05 ablösefrei Simon Terodde Hamburger SV ablösefrei Thomas Ouwejan AZ Alkmaar Leihe Marvin Pieringer SC Freiburg Leihe (mit Kaufoption) Marius Bülter Union Berlin 800.000 Euro

FC Schalke, News:

Die 2. Bundesliga nimmt den Spielbetrieb am 23. Juli auf. Die prominenten Absteiger Schalke 04 und Werder Bremen bekommen es zum Auftakt mit dem Hamburger SV bzw. Hannover 96 zu tun.

Mit dem Duell der tief gefallenen Traditionsklubs Schalke und HSV wird am 23. Juli die Saison im Unterhaus eröffnet.