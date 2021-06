Schalke 04, News und Gerüchte: Marvin Pieringer wechselt vom SC Freiburg zu S04

Die Knappen holen einen neuen Angreifer und Peter Neururer hält einen Ex-Schalker für den geeigneten Neuer-Nachfolger. Die S04-News.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Wochen so passiert ist.

FC Schalke, Transfers: Marvin Pieringer kommt vom SC Freiburg

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat Offensiv-Talent Marvin Pieringer für die kommende Saison in der ausgeliehen. Das teilten die Königsblauen am Freitag mit.

Der 21-Jährige kommt vom Bundesligisten SC Freiburg, in der vergangenen Rückrunde war er an Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers ausgeliehen. Die Gelsenkirchener sicherten sich zudem eine Kaufoption für Pieringer.

"In Marvin Pieringer haben wir einen jungen, hungrigen Stürmer für uns gewinnen können, der darauf brennt, seine Leistungen aus dem vergangenen Halbjahr zu bestätigen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Für Würzburg lief Pieringer insgesamt 20-mal in der 2. Bundesliga auf und erzielte sechs Tore.

FC Schalke heute: Die bisherigen Zugänge bei S04

NAME KAM VON ABLÖSE Victor Palsson Darmstadt 98 700.000 Euro Reinhold Ranftl LASK 650.000 Euro Marcin Kaminski VfB Stuttgart ablösefrei Danny Latza Mainz 05 ablösefrei Simon Terodde Hamburger SV ablösefrei Thomas Ouwejan AZ Alkmaar Leihe Marvin Pieringer SC Freiburg Leihe (mit Kaufoption)

FC Schalke, News: Neururer lobt Ex-S04-Star Leon Goretzka

Peter Neururer sieht im ehemaligen Schalker Leon Goretzka einen künftigen Nationalmannschaftskapitän. Ich traue ihm das absolut zu", sagt Neururer im Gespräch mit Goal und SPOX . "Er verfügt nicht nur als Fußballer über Anführerqualitäten, sondern auch menschlich. Ich bin seit über 30 Jahren in dem Geschäft und habe viele beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Aber in der der Rubrik der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten ist Leon ganz weit vorne."

Neururer, der einst auch auf Schalke als Trainer arbeitete, hatte den jungen Goretzka 2013 beim VfL Bochum unter seinen Fittichen. Im Sommer jenen Jahres wechselte der Mittelfeldspieler zum FC Schalke, wo er fünf Jahre lang spielte und dann zum FC Bayern weiterzog.

Sein einstiger Förderer ist begeistert von der Entwicklung, die Goretzka genommen hat: "Für mich persönlich gibt es auf der Achterposition beziehungsweise in der Rolle des Box-to-Box-Spielers weltweit keinen Besseren als ihn. Wenn er auf der richtigen Position spielt, in der richtigen Mannschaft, im richtigen System, ist er kaum zu übertreffen."

FC Schalke, News: Abstieg zwingt S04 zu neuer Gehaltsstruktur

Der Abstieg in die 2. Bundesliga zwingt den FC Schalke 04 vor allem dazu, Veränderungen am Finanzplan vorzunehmen. Das wird unter anderem in der neuen Gehaltsstruktur sowie den ausgehandelten Aufstiegsprämien ersichtlich. Im Zuge der großflächigen Umstrukturierung liegt der Fokus vor allem auf dem Finanziellen - beispielsweise muss der Etat von 80 auf 22 Millionen Euro heruntergefahren werden.

Die Neuzugänge Victor Palsson und Reinhold Ranftl werden nach ihren Vertragsunterschriften auf Schalke pro Jahr laut Sport Bild mit 600.000 Euro jährlich entlohnt. Zum Vergleich: Mark Uth, dessen Rückkehr zum 1. FC Köln inzwischen unter Dach und Fach ist, soll rund fünfmal so viel verdient haben.

#S04 -Neuzugang Simon Terodde über seinen ersten Auftritt in Königsblau ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) June 24, 2021

"Unter den gegebenen finanziellen Voraussetzungen versuchen wir, die bestmögliche Mannschaft für Schalke 04 zusammenzustellen - ohne Jammern oder Klagen", sagte der neue Sportdirektor Rouven Schröder der Sport Bild. Das oberste Ziel ist trotz der Sparmaßnahmen die sofortige Rückkehr in die Bundesliga, die aufgrund der Konkurrenz sowie dem Kaderumbruch allerdings kein leichtes Unterfangen wird.

"Wir sind ambitioniert, dürfen dabei die Realität nicht aus den Augen verlieren: Dieser Umbruch braucht Zeit und Geduld, die 2. Liga ist eine riesige Umstellung für den Klub", fordert Schröder für die kommende Saison einen langen Atem. "Wir sind allerdings davon überzeugt, dass wir - zusammen mit unseren Fans - eine erfolgreiche Saison spielen können."