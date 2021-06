Sead Kolasinac steht offenbar sowohl bei Fenerbahce als auch bei Lazio auf der Wunschliste. Alle News zu S04 heute.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Wochen so passiert ist.

FC Schalke, News: Simon Terodde bei erstem Testspiel von S04 in Torlaune

Der FC Schalke 04 hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison deutlich gewonnen. Gegen den Landesligisten PSV Wesel-Lackhausen feierten die Königsblauen am Mittwoch einen 8:0-Erfolg.

Neuzugang Simon Terodde, der vom HSV nach Schalke kam, präsentierte sich dabei besonders treffsicher. Der Stürmer erzielte drei Tore - und brauchte dafür nur zwölf Minuten (zwischen 26. und 38.).

Die weiteren Tore für S04 gingen auf die Konten von Danny Latza, Hamza Mendyl, Ahmed Kutucu und Malick Thiaw. Zudem unterlief dem Landesligisten ein Eigentor.

FC Schalke, News: Schröder geht von Kabak-Verkauf aus

Obwohl sich Ozan Kabak bei der EM mit der Türkei nicht für einen neuen Klub empfehlen konnte, weil er keine Minute zum Einsatz kam, geht Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder weiterhin von einem Verkauf des Innenverteidigers aus.

"Stand jetzt sehe ich keine Möglichkeit, dass Ozan auf Schalke bleibt. Wir gehen ganz klar von einem Verkauf aus", betonte Schröder im kicker .

Kabak war für die zweite Hälfte der vergangenen Saison an den FC Liverpool verliehen worden, die Engländer zogen ihre Kaufoption letztlich aber nicht. Bei Schalke steht Kabak noch bis 2024 unter Vertrag.

FC Schalke, Gerücht: Fenerbahce und Lazio wohl an Kolasinac interessiert

Linksverteisiger Sead Kolasinac steht offenbar auf der Wunschliste von Fenerbahce Istanbul und Lazio Rom. Dies berichtet die Website Football.London.

Demnach soll der Bosnier einen Wechsel zum türkischen Spitzenklub bevorzugen. Hier würde er gemeinsam mit Mesut Özil spielen können, mit dem er privat gut befreundet ist.

Kolasinac ist aktuell beim FC Arsenal unter Vertrag, Coach Mikel Arteta soll aber keine Verwendung für den zuletzt an Schalke ausgeliehenen 28-Jährigen haben.

FC Schalke, News: Idrizi erhält Profivertrag bei S04

Der kosovarische Nationalspieler Blendi Idrizi hat beim Bundesliga-Absteiger Schalke 04 einen Profivertrag über zwei Jahre unterschrieben. Der 23-Jährige war im Januar 2020 von Fortuna Köln in die U23 der Königsblauen gewechselt und schaffte in der Schlussphase der abgelaufenen Saison den Sprung ins Profiteam.

Blendi #Idrizi trägt weiterhin Königsblau 🙌🏽



Der kosovarische Nationalspieler hat einen Lizenzspielervertrag über zwei Jahre unterschrieben ✍️🏽⤵️ #S04 | 🔵⚪️ | @knappenschmiede — FC Schalke 04 (@s04) June 21, 2021

"Als sich Blendi Idrizi die Chance bot, war er da und hat gezeigt, dass er das Potenzial besitzt, die Mannschaft mit seiner Qualität und Vielseitigkeit weiterzubringen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

In 36 Regionalligaspielen für Schalkes U23 erzielte er acht Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. In der Bundesliga traf Idrizi in drei Partien einmal und wurde im Anschluss erstmals für die Nationalmannschaft des Kosovo nominiert.

FC Schalke heute: Die bisherigen Zugänge bei S04

NAME KAM VON ABLÖSE Victor Palsson Darmstadt 98 700.000 Euro Reinhold Ranftl LASK 650.000 Euro Marcin Kaminski VfB Stuttgart ablösefrei Danny Latza Mainz 05 ablösefrei Simon Terodde Hamburger SV ablösefrei Thomas Ouwejan AZ Alkmaar Leihe

S04, News: Asamoah will "andere Gesprächskultur" auf Schalke

Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah (42) hofft auf eine neue Hierarchie beim Bundesliga-Absteiger Schalke 04. "Wir wollen die Umstrukturierung des Kaders dazu nutzen, in der Kabine auch die Sitzordnung zu verändern", sagte der Koordinator der Lizenzspielerabteilung dem kicker : "Wir wollen Grüppchenbildung vermeiden und unbedingt darauf achten, dass ein größeres Miteinander und eine andere Gesprächskultur entsteht, aber auch eine klare Hierarchie."

Der direkte Wiederaufstieg ist aus seiner Sicht das klare Ziel: "Jeder erwartet vom FC Schalke 04 die sofortige Rückkehr in die Bundesliga. Dass ich davon träume, das zu schaffen, versteht sich von selbst", sagte Asamoah.

Die Ausschreitungen nach dem feststehenden Abstieg durch das 0:1 bei Arminia Bielefeld im April verurteilte er erneut scharf: "Da waren Menschen am Werk, die mit ihrer Aktion bewiesen haben, dass sie keine Schalke-Fans sind. Sie haben mit ihrem Verhalten nicht nur den Spielern emotional geschadet, sondern auch dem Ansehen unseres Vereins", sagte Asamoah.

Lange habe er sich den Abstieg nicht vorstellen können: "Wir hatten einen guten Kader und haben im Winter noch einmal nachgebessert", sagte Asamoah: "Aber natürlich braucht eine Mannschaft einfach auch gewisse Typen. Davon hatten wir unterm Strich sicher zu wenige. Ich hatte leider oft das Gefühl, dass jeder zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist."