Schalke 04, News: Rudy löst Vertrag auf, Sane soll bleiben - alles zu S04

S04 räumt seinen Kader weiter auf: Sebastian Rudy spielt ab sofort nicht mehr für Königsblau. Alle Infos zum FC Schalke 04 am Mittwoch.

Schalke 04, News: Rudy löst Vertrag auf Schalke vorzeitig auf

Das Kapitel zwischen dem Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und dem früheren Nationalspieler Sebastian Rudy (31) ist endgültig beendet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wurde der noch bis Sommer 2022 gültige Vertrag mit dem Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Rudy stand seit 2018 auf Schalke unter Vertrag, gehörte zu den Großverdienern, aber nie zu den Leistungsträgern. Zuvor hatte der kicker über die Trennung berichtet.

#S04 -Update: Die Knappen haben den noch bis 2022 laufenden Vertrag mit Sebastian Rudy vorzeitig und mit sofortiger Wirkung aufgelöst ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) June 16, 2021

"Nach dem ereignisreichen Montag haben wir noch einmal ausführlich gesprochen und sind nun sehr froh, dass wir eine einvernehmliche Lösung finden konnten, die den Klub wirtschaftlich deutlich entlastet", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder: "Sebastian wiederum erhält die Chance auf einen Neuanfang bei einem anderen Verein. Wir wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute."

Bereits am Montag war Rudy nicht zum vorgeschriebenen Coronatest vor dem Vorbereitungsstart der Knappen am Donnerstag erschienen und hatte für Ärger gesorgt. In den vergangenen beiden Spielzeiten er bis auf wenige Spiele für Schalke an die TSG Hoffenheim ausgeliehen gewesen.

Schalke 04, Gerücht: Sane geht mit in die zweite Liga

Beim FC Schalke 04 stehen grundsätzlich alle Spieler zum Verkauf, falls sich ein Interessent für sie findet. Allerdings soll es nun auch wieder Ausnahmen geben - und zu diesen zählt nach Informationen der Sport Bild auch Salif Sane.

Der Abwehrspieler hat noch bis 2022 Vertrag in Gelsenkirchen und soll einer der Pfeiler der Mannschaft werden, die den sofortigen Wiederaufstieg anpeilt. Auch Torhüter Ralf Fährmann gehört dem Bericht zufolge zu den Kickern, die bleiben dürfen. Sane und Fährmann sollen mit ihrer Routine dem Projekt Stabilität verleihen.

Schalke 04, News: Wagner blickt auf seine S04-Zeit zurück

David Wagner, ehemaliger S04-Coach, hat bei seiner Vorstellung als Trainer des Schweizer Erstligisten Young Boys auf seine Zeit in Gelsenkirchen zurückgeblickt. Bei den Schalker war er von Sommer 2019 bis September 2020 im Amt.

Wagner hatte zuvor erklärt, dass er einen neuen Verein wolle, bei dem er sich auf die Menschen verlassen kann. ""Ich habe gemerkt, dass das überall der Fall war, wo ich bei der Arbeit Spaß hatte", meinte er nun. "Da kommt es nicht darauf an, wie groß der Verein ist", ergänzte er.

Das Kapitel S04 will Wagner nun hinter sich lassen: ""Die Schalke-Story ist jetzt schon genug erzählt und gehört der Vergangenheit an", sagte er.