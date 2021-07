Schalke 04, News und Gerüchte: Skrzybski-Wechsel perfekt, Rangnick hat neuen Job - alle News zu S04

Steven Skrzybskis Abschied von S04 ist perfekt und Ralf Rangnick geht einer neuen Aufgabe nach. Die News zum FC Schalke heute.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 am Dienstag.

Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Holstein Kiel holt Steven Skrzybski aus Schalke

Der offensive Mittelfeldspieler Steven Skrzybski verstärkt künftig den Zweitligisten Holstein Kiel und wechselt ablösefrei von Schalke 04 an die Förde. Der 28-Jährige unterschrieb einen Kontrakt mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2024.

"Holstein hat letzte Saison durch beeindruckende Spiele in der Meisterschaft und im Pokal auf sich aufmerksam gemacht", sagte der Neuzugang. Für die Königsblauen bestritt Skrzybski seit seinem Wechsel von Union Berlin insgesamt 32 Pflichtspiele in der Bundesliga, der Champions League und im DFB-Pokal.

In der Saison 2019/20 ging Skrzybski von Januar bis Juni 2020 auf Leihbasis zum damaligen Bundesligisten Fortuna Düsseldorf.

Kiels Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver meinte: "Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen, abschlussstarken und dynamischen Spieler, der alle offensiven Positionen besetzen kann. Wir planen mit Steven im zentralen offensiven Mittelfeld."

Nach Absage an Schalke 04: Ralf Rangnick widmet sich neuer Aufgabe

Ralf Rangnick (63) kehrt in naher Zukunft wohl nicht auf die Trainerbank zurück - und auch ein Job als Sportdirektor rückt erstmal in einige Ferne . "Ich habe beschlossen, mich selbständig zu machen. Ich gründe eine GmbH, eine Fußball-Beratung, die auf vier Säulen basiert", sagte Rangnick der Süddeutschen Zeitung: "Mich von dieser Aufgabe wieder wegzuholen - das müsste dann schon ein ganz besonderes Angebot sein."

Rangnick, lange Jahre Trainer und Sportdirektor bei RB Leipzig, will künftig Vereine, Trainer, Manager und Spieler beraten. Besonders die Entwicklung eines Klubs, Rangnick nennt es "Clubbuilding", sowie die Beratung von Trainern und Managern seien neu auf dem Markt.

Rangnick: Keine Einigung mit Schalke und Eintracht Frankfurt

"Mich haben in den letzten Wochen mehrere Trainer aus verschiedenen Ländern angerufen, die sich bei mir über unser Modell bei RB Leipzig erkundigen wollten", sagte Rangnick: "Das hat mich darin bestärkt, nun als eine Art Mentor und Entwicklungshelfer zu arbeiten. Und: Auch mich selbst wird die Arbeit als Berater nicht dümmer machen."

Einen ersten Auftraggeber habe Rangnick auch bereits, er werde künftig mit dem russischen Topklub Lokomotive Moskau zusammenarbeiten. Rangnick war zuletzt mit Vereinen aus dem In- und Ausland in Verbindung gebracht worden, auch Eintracht Frankfurt und Schalke 04 zeigten Interesse, zu einer Einigung kam es aber nicht.

FC Schalke 04, News: Ex-Coach Tedesco genießt Fußball-Pause

Nach seiner Vertragsauflösung bei Spartak Moskau genießt der ehemalige Schalke-Coach Domenico Tedesco seine Zeit ohne Posten auf der Trainerbank. "Wenn man viel investiert und mit maximaler Leidenschaft für einen Verein arbeitet, tut eine Pause nach einer gewissen Zeit immer gut", sagte er im kicker .

Bis zum März 2019 war Tedesco für die Schalker verantwortlich, danach ging es für ihn nach Russland. Sowohl mit S04 als auch mit Spartak wurde er Vize-Meister. "Ich habe mich weder auf Schalke am Ende kraftlos gefühlt noch jetzt bei Spartak - so gesehen wäre die Pause nicht zwingend notwendig gewesen", meinte Tedesco, der noch keinen neuen Job gesucht und gefunden hat.

FC Schalke heute: Die bisherigen Zugänge bei S04