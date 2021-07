Während Domenico Tedesco die arbeitsfreie Zeit genießt, hat Stürmer Ahmed Kutucu einen neuen Verein. Die News zum FC Schalke heute.

FC Schalke 04, News: Kutucu wechselt in die Türkei

Zweitligist Schalke 04 trennt sich von seinem Nachwuchsstürmer Ahmed Kutucu. Der 21-Jährige wechselt zu Basaksehir Istanbul in die Türkei. Den 18. Abgang seit dem Bundesliga-Abstieg gab der Verein am Sonntag bekannt.

"Für Ahmed war es sicherlich keine einfache Entscheidung, Schalke nun endgültig zu verlassen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. "Losgelöst von dieser emotionalen Komponente ist der Schritt absolut nachvollziehbar und sportlich sinnvoll für ihn. Wir wünschen Ahmed sportlich wie privat alles Gute auf seinem weiteren Weg."

Kutucu war in der zweiten Halbserie der vergangenen Saison in die Niederlande an Heracles Almelo ausgeliehen, sein Vertrag lief bis Mitte 2022.

Für Schalke absolvierte der zweimalige türkische Nationalspieler 45 Bundesliga-Spiele (fünf Tore, drei Vorlagen).

FC Schalke 04, News: Ex-Coach Tedesco genießt Fußball-Pause

Nach seiner Vertragsauflösung bei Spartak Moskau genießt der ehemalige Schalke-Coach Domenico Tedesco seine Zeit ohne Posten auf der Trainerbank. "Wenn man viel investiert und mit maximaler Leidenschaft für einen Verein arbeitet, tut eine Pause nach einer gewissen Zeit immer gut", sagte er im kicker.

Bis zum März 2019 war Tedesco für die Schalker verantwortlich, danach ging es für ihn nach Russland. Sowohl mit S04 als auch mit Spartak wurde er Vize-Meister. "Ich habe mich weder auf Schalke am Ende kraftlos gefühlt noch jetzt bei Spartak - so gesehen wäre die Pause nicht zwingend notwendig gewesen", meinte Tedesco, der noch keinen neuen Job gesucht und gefunden hat.

FC Schalke heute: Die bisherigen Zugänge bei S04

NAME KAM VON ABLÖSE Victor Palsson Darmstadt 98 700.000 Euro Reinhold Ranftl LASK 650.000 Euro Marcin Kaminski VfB Stuttgart ablösefrei Danny Latza Mainz 05 ablösefrei Simon Terodde Hamburger SV ablösefrei Thomas Ouwejan AZ Alkmaar Leihe Marvin Pieringer SC Freiburg Leihe (mit Kaufoption) Marius Bülter Union Berlin 800.000 Euro

FC Schalke 04, News: Zeichnungsphase beendet - Schalke-Anleihe mit 8,9 Millionen Euro Volumen

Bundesliga-Absteiger Schalke hat seine neue Unternehmensanleihe im Volumen von 8,9 Millionen Euro erfolgreich platziert. Das gaben die Königsblauen nach Ende der Zeichnungsphase am Montag bekannt.

Die Mittel dienen der Rückzahlung der Anleihe 2016/2021. Inhaber der auslaufenden Anleihe, die ihre Stücke nicht in die neue Anleihe 2021/2026 getauscht haben, sollen ihr Geld laut Vereinsangaben plangemäß am 7. Juli 2021 zurückerhalten.

Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht bei Schalke 04 betonte: "Die finanziellen Mittel aus der Anleiheplatzierung werden uns helfen, unsere Finanzierungsstruktur weiter zu stabilisieren - ebenso wie die jüngsten Erfolge beim Verkauf unserer Esports-Lizenz und dem Abschluss eines weiteren langfristigen Sponsoring-Vertrags, die die Werthaltigkeit unserer Assets und der Marke FC Schalke 04 unterstreichen."

Die Anleihe 2021/2026 ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75 Prozent sowie einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet und notiert im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Der sogenannte Valutatag ist der 5. Juli 2021.

