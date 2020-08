Schalke 04: Serdar-Verlängerung vom Tisch, Wagner bereits angezählt, Uerdingen und Verl spotten - alle S04-News und Gerüchte

Trainer David Wagner soll bei Schalke schon hinterfragt werden und Suat Serdar könnte den Klub bald verlassen. Alle News zu S04.

Der bereitet sich aktuell auf die kommende Bundesligasaison vor. Allerdings knüpfen die Knappen auch in den Testspielen nahtlos an die Form aus der Rückrunde an.

Gegen die Drittliga-Klubs Uerdingen und Verl setzte es Niederlagen - nun haben sich beide Vereine über S04 lustig gemacht

Außerdem: Eine Verlängerung mit Suat Serdar ist aktuell wohl ausgeschlossen und wackelt Trainer David Wagner schon vor der Saison?

FC Schalke 04 am heutigen Donnerstag

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04: Der Stuhl von Trainer David Wagner wackelt offenbar bereits

Der Stuhl von Trainer David Wagner wackelt beim FC Schalke 04 offenbar bereits vier Wochen vor dem Auftakt in die neue -Saison. Wie die Bild berichtet, habe der 48-Jährige im Aufsichtsrat und bei Kaderplaner Michael Reschke kaum noch Kredit.

Demnach habe Sportvorstand Jochen Schneider den Coach bereits mehrfach mit einem Machtwort retten müssen. Ein Aufsichtsrat habe Schneider wegen des heftigen Startprogramms - Schalke muss an den ersten fünf Spieltagen jeweils auswärts beim FC Bayern, bei und bei ran - bereits geraten, Kontakt mit möglichen Nachfolgern aufzunehmen.

Die Königsblauen, die von finanziellen Problemen geplagt werden, haben nach einer desaströsen Rückrunde die vergangene Spielzeit auf Platz 12 abgeschlossen.

Und auch die jüngsten Testspiele machten keinerlei Hoffnung. Gegen die Drittligisten SC Verl (4:5) und KFC Uerdingen (1:3) setzte es jeweils Niederlagen. Gegen Uerdingen klatschten viele der 300 zugelassenen Zuschauer bei jeder missratenen Aktion höhnisch Beifall.

"Ich habe dafür Verständnis. Ein schlechtes Spiel, ein schlechtes Ergebnis! Aber ich werde nicht unruhig. Wir müssen und werden unsere Schlüsse daraus ziehen", sagte Wagner dazu.

Schalke 04 hakt vorzeitige Verlängerung mit Suat Serdur wegen "fehlender Argumente" ab

Der FC Schalke hat den Glauben an eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Nationalspieler Suat Serdar offenbar aufgegeben. Das berichtet der kicker .

Demnach wissen die Königsblauen, dass ihnen in der aktuellen Lage "schlicht die Argumente fehlen, um einen Leistungsträger wie Serdar von einem dauerhaften Verbleib zu überzeugen".

Der Vertrag des 23-Jährigen läuft aktuell noch bis 2022. Zuletzt betonte er, dass "jeder Spieler gerne oder spielen würde".

Drittligaklubs Uerdingen und Verl machen sich über Schalke 04 lustig

Die beiden Drittligaklubs KFC Uerdingen und SC Verl haben sich über den Bundesligisten Schalke 04 lustig gemacht.

Der offizielle Twitter -Account der fragte vor der Veröffentlichung des Spielplans, welche Gegner sich Fans und Klubs den gerne zum Auftakt wünschen würden.

Das nahm Uerdingen zum Anlass, mit "Nochmal gegen Schalke wäre schön" zu antworten. Hintergrund: Tage zuvor bezwang man die Knappen im Testspiel mit 3:1.

Daraufhin meldete sich auch Verl, das S04 in der aktuellen Vorbereitung ebenfalls bezwang (5:4) zu Wort: "Würden wir wohl auch nehmen." Uerdingen verkniff es sich nicht, noch einmal nachzuhaken: "Haben wir das richtig mitbekommen, dass die euch VIER DINGER reingeschossen haben?".

FC Schalke: offenbar an Weston McKennie interessiert

Premier-League-Klub FC Southampton hat offenbar seine Fühler nach Weston McKennie vom FC Schalke 04 ausgestreckt. Das berichtet die Bild .

Demnach sollen die Saints bereit sein, rund 22 Millionen Euro für die Dienste des US-Amerikaners auf den Tisch zu legen. Darüber hinaus zählen mit dem FC Liverpool, Leicester City und Newcastle United drei weitere Klubs zu den Interessenten aus England .

Zuletzt wurde der 21-Jährige auch mit einem Wechsel zu in Verbindung gebracht, ein Transfer soll allerdings gescheitert sein.

