Schalke 04: Harit will in den Mannschaftsrat, Baumjohann spricht über Höhen und Tiefen auf Schalke - alle News und Gerüchte zu S04

Amine Harit will in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen. Alexander Baumjohann blickt auf seine Schalke-Zeit zurück. Alle News zu S04 heute.

Nach der Testspielpleite gegen den SC Verl am vergangenen Samstag (4:5) steht für den bereits am Dienstag der nächste Test an: Um 18 Uhr trifft das Team von Trainer David Wagner dabei auf den KFC Uerdingen (18 Uhr).

Mit dabei ist auch Amine Harit, dessen Zukunft derzeit wohl noch auf der Kippe steht. Wenn es nach dem Marokkaner selbst geht, möchte er den Knappen jedoch erhalten bleiben und künftig mehr Verantwortung innerhalb der Mannschaft übernehmen.

Derweil spricht der ehemalige Schalke-Profi Alexander Baumjohann über seine Zeit in Gelsenkirchen, die aktuelle Entwicklung seines Ex-Klubs und schwärmt von den S04-Anhängern.

Mehr Teams

FC Schalke 04 am heutigen Montag: In diesem Artikel findet Ihr relevanten News und Gerüchte zu S04.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04 - Amine Harit: "Wäre gut, wenn ich in den Mannschaftsrat käme"

Der marokkanische Nationalspieler Amine Harit vom FC Schalke 04 hat betont, dass er bei den Königsblauen künftig mehr Verantwortung übernehmen möchte - vorausgesetzt, er bleibt S04 auch in der kommenden Saison erhalten.

"Ich habe im letzten Jahr viel an meinem Deutsch gearbeitet. Jetzt ist es gut. Ich bin jetzt drei Jahre hier und gehe jetzt ins vierte Jahr", sagte der 23-Jährige nach der Testspielniederlage gegen den SC Verl (4:5) gemäß RevierSport und ergänzte: "Deswegen wäre es gut für mich, wenn ich in den Mannschaftsrat käme, wir werden sehen, ob das klappt."

Bild: Getty Images

Ob der Offensivspieler künftig jedoch überhaupt im Schalke-Trikot auflaufen wird, ist derzeit unklar. Sollte ein Transfer des wechselwilligen Weston McKennie platzen, könnte ein Abgang Harits wieder wahrscheinlicher werden.

"Du musst Jochen (Schneider, Anm. d. Red.) fragen", sagte Harit auf die Frage eines Journalisten im Hinblick auf einen etwaigen Wechsel: "Ich bin hier, ich trainiere jeden Tag mit der Mannschaft. Ich finde es super hier. Ich denke nicht über einen Transfer nach. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert. Aber jetzt bin ich zu 100 Prozent auf Schalke konzentriert."

FC Schalke 04 - Alexander Baumjohann: "Die größte Enttäuschung war die Degradierung von Felix Magath"

Der ehemalige Schalke-Profi Alexander Baumjohann, der aktuell beim australischen Erstligisten Sydney FC unter Vertrag steht, hat über die Höhen und Tiefen während seiner Zeit in Gelsenkirchen gesprochen.

"Mein größter Moment war mein erstes Training bei den Profis 2004 im Alter von 16 Jahren", sagte der 35-Jährige im Interview mit RevierSport und schob nach: "Der damalige Trainer war Jupp Heynckes. Leider habe ich nur ein halbes Jahr bei Jupp Heynckes mittrainiert, aber die Zeit mit ihm hat mich enorm geprägt."

"Die größte Enttäuschung war die Degradierung von Felix Magath in unsere eigene Reserve-Mannschaft", so Baumjohann, der einst auf Schalke ausgebildet wurde und zwischen 2004 und 2007 sowie 2010 und 2012 bei den Profis spielte.

Bis heute sei Baumjohann dem Klub tief verbunden und verfolge stets die Entwicklung seines ehemaligen Arbeitgebers: "Ich verfolge auch hier natürlich noch den FC Schalke 04. Der Trend aus der Rückrunde ist leider beunruhigend. Aber ich hoffe, dass sich der Verein sportlich und finanziell wieder etabliert, sodass Schalke in näherer Zukunft wieder da steht, wo sie mit den besten Fans der Welt hingehören."

Bild: Getty Images

FC Schalke 04: David Wagner äußert sich zu möglichem Abgang von Weston McKennie

Mittelfeldspieler Weston McKennie steht beim FC Schalke 04 angeblich vor einem Abgang. Nun hat sich Trainer David Wagner zur Zukunft des 21-Jährigen geäußert.

"Das sind auch Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Am Ende bin ich persönlich glücklich, dass Weston da ist, weil er ein richtig guter Spieler und auch ein ganz feiner Mensch ist", betonte der Deutsch-Amerikaner nach der 4:5-Niederlage gegen den SC Verl.

Wagner führte aus: "Wir arbeiten mit ihm, er hat gegen Verl auch auf der Rechtsverteidigerposition geholfen. Dementsprechend bin ich froh, dass er da ist. Was das in Zukunft bedeuten wird, kann ich nicht beeinflussen."

Bild: Imago Images

McKennie wurde zuletzt mit in Verbindung gebracht. Laut eines Berichts der Bild -Zeitung ist ein Wechsel zur Alten Dame jedoch vom Tisch . Demnach seien die Berliner nicht bereit, auf die Ablöseforderung der Knappen in Höhe von 25 Millionen Euro einzugehen.

Das Wunschziel des US-Amerikaners soll derweil weiterhin die Premier League sein. In wird McKennie als möglicher Nachfolger des zu Tottenham abgewanderten Pierre-Emile Höjbjerg beim gehandelt.

Schalke 04 – David Wagner nach Testspiel-Pleite gegen Verl: "Haben sehr, sehr naiv verteidigt"

Der FC Schalke 04 hat im zweiten Testspiel der Vorbereitung gegen den SC Verl eine 4:5-Pleite einstecken müssen. Trainer David Wagner wollte anschließend das Ergebnis nicht überbewerten. Mit dem Abwehrverhalten seiner Mannschaft war er dennoch nicht zufrieden.

"Das wir in dem ersten Spiel (Wagner meinte die ersten 60 Minuten, Anm. d. Red.) sehr wild waren, das ist keine Frage. Wir hatten gute Offensivaktionen und haben auch schöne Tore geschossen. Aber wir haben sehr, sehr naiv verteidigt", gab der 48-Jährige zu.

Bild: Getty Images

Wagner führte aus: "Wir hatten ganz viele technische Fehler und haben Verl zum Kontern eingeladen. Eigentlich kannst du da gar keine Konteraktionen haben, weil du eigentlich deinem Spieler vertrauen musst, dass er die Bälle besser verarbeiten kann."

Das Testspiel wurde vor 300 Zuschauern im Schalker Parkstadion über zweimal 60 Minuten ausgetragen. Für die Knappen traf Steven Skrzybski (24., 32.) gleich doppelt. Die weiteren Treffer erzielten Mark Uth (29.) und Benito Raman (55.).