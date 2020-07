FC Schalke 04, News und Gerüchte: Nächster McKennie-Interessent aus England - alle Infos zu S04 heute

Mit einem Verkauf von McKennie könnte der FC Schalke 04 dringend benötigtes Geld einnehmen. Ein weiterer England-Klub ist an ihm dran. Alle S04-News.

Während die Spieler des die letzten freien Tage vor dem geplanten Trainingsstart am 31. Juli genießen, wird hinter den Kulissen bereits am Kader für die neue Saison gebastelt.

Einer der wenigen S04-Spieler, der auf dem Transfermarkt begehrt ist und eine größere Summe in die Schalker Kasse spülen könnte, ist Weston McKennie. Der US-Amerikaner hat den Traum eines Wechsels in die Premier League - und dort interessieren sich gleich mehrere Klubs für ihn. Nach Liverpool, Leicester und Newcastle soll nun auch Southampton an ihm dran sein.

Auf der Suche nach einem möglichen Ersatz für McKennie soll der 20-jährige Matthew Longstaff von das Interesse der Königsblauen auf sich gezogen haben.

Alles, was Ihr zum FC Schalke 04 am Montag an Neuigkeiten wissen müsst, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Alle S04-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Auch Southampton angeblich mit Interesse an McKennie

Der ist nach Angaben des kicker an einer Verpflichtung von Schalkes Weston McKennie interessiert. Bei den Engländern könnte er die Nachfolge des abwanderungswilligen Pierre-Emile Höjbjerg antreten.

Mehr Teams

Angeblich sind auch der , und Newcastle United an McKennie dran, der dem Bericht zufolge ab einer Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro Gelsenkirchen verlassen kann.



Quelle: Imago Images

Schalke 04: Kommt McKennie-Ersatz aus Newcastle?

Aufgrund der finanziellen Nöte kann Schalke 04 auf dem Transfermarkt im Sommer keine großen Investitionen tätigen. Ein möglicherweise passender Kandidat: Matthew Longstaff. Der ablösefreie defensive Mittelfeldspieler von Newcastle United soll laut dem Daily Star auf dem Wunschzettel der Königsblauen stehen.

Der 20-Jährige soll allerdings ebenfalls das Interesse von Calcio sowie mehrerer englischer Klubs auf sich gezogen haben. Longstaff stammt aus der Newcastle-Jugend und gehört seit dieser Saison regelmäßig zum Profikader, über wettbewerbsübergreifend 16 Einsätze (drei Tore, 1.083 Minuten) kam er jedoch nicht hinaus und soll einen Vereinswechsel anstreben.

Quelle: Getty Images

Bei S04 könnte der englische U20-Nationalspieler Weston McKennie positionsgetreu ersetzen. Die Königsblauen wollen den US-Amerikaner allerdings nur für eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro ziehen lassen und denken laut kicker sogar über eine Beförderung zum Kapitän nach. Als Interessenten gelten unter anderem , der FC Liverpool sowie Newcastle United.

In der Sport Bild stellte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider zuletzt klar, dass teure Transfers in Zukunft erst einmal nicht mehr möglich sein werden und stattdessen auf vielversprechende Talente gesetzt werden soll: "Die logische Konsequenz ist, dass durch unsere selbst auferlegten Richtlinien eine gewisse Kategorie an Spielern für uns aktuell nicht mehr infrage kommt."

S04: Dritte Corona-Infektion bei der U23 von Schalke

Beim FC Schalke 04 hat sich im Kreis der U23-Mannschaft eine dritte Person mit dem Coronavirus infiziert. Nachdem schon bei der ersten Testreihe Anfang der Woche zwei positive Ergebnisse vorgelegen hatten, ließ der Verein die Spieler, das Trainerteam und den Betreuerstab erneut testen.

Quelle: Getty Images

Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, sei bei der zweiten Testreihe nun eine weitere Covid-19-Infektion festgestellt worden. Die betroffene Person befindet sich in häuslicher Quarantäne. Um wen es sich handelt, gab der Verein nicht bekannt.