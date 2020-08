Schalke 04: Atalanta befasst sich wohl mit Gosens-Transfer, Serdar streicht Urlaub für Zusatzschichten - Alle News und Gerüchte zu S04

Atalanta Bergamo denkt wohl darüber nach, Schalke-Fan Robin Gosens zu verkaufen und Suat Serdar strich für sein Comeback sogar zwei Wochen Urlaub.

Der befindet sich in der Vorbereitung auf die neue -Saison und kann demnächst offenbar ein bekanntes Gesicht im Mannschaftstraining begrüßen: Omar Mascarell glaubt, in zwei bis drei Wochen erneut mit seinen Teamkollegen trainieren zu können.

Zudem hat Suat Serdar seine Außenbandverletzung im linken Knie überstanden und nach eigener Aussage keinerlei Beschwerden. Dafür hat der 23-Jährige in den letzten Wochen einige Zusatzschichten in seinen Trainingsplan eingebaut.

Und: soll über einen Verkauf von Robin Gosens nachdenken. Ein Transfer des eingefleischten S04-Fans ist aber wohl nicht sehr realistisch.

FC Schalke 04 am heutigen Freitag: Goal liefert Euch in diesem Artikel alle relevanten News und Gerüchte zu S04.

Schalke - Atalanta Bergamo befasst sich wohl mit Transfer von S04-Anhänger Robin Gosens

Robin Gosens, der stets sein Interesse an der Bundesliga bekundet hatte, könnte den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo in diesem Sommer offenbar verlassen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, können sich die Lombarden einen Transfer des 26-Jährigen vorstellen, um mit den Millionen-Einnahmen neue Talente zu erwerben.

Gosens hatte sich zuletzt selbst bei Schalke 04 ins Gespräch gebracht und betont, sich einen Transfer zum finanziell gebeutelten Bundesligisten vorstellen zu können: "Ich habe immer gesagt, dass Schalke mein Herzensverein ist. Die dortigen Verantwortlichen haben von einem Neustart gesprochen, und wenn man dann irgendwie an einem Aufbau auf Schalke beteiligt sein könnte, wäre es immer noch grandios, bei so einem Verein spielen zu dürfen“, sagte der 26-Jährige im Juli bei Sport1 .

Angesichts von angeblichen Interessenten wie und dürfte ein Wechsel nach Gelsenkirchen aber sehr unwahrscheinlich sein. Um den Linksverteidiger aus Bergamo loszueisen, würde wohl mindestens eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro fällig werden.

Schalke 04 - Suat Serdar nach überstandener Außenbandverletzung: "Habe zwei Wochen Urlaub gestrichen"

Suat Serdar hat im Gespräch mit der offiziellen Vereinswebseite von Schalke 04 verraten, wie er sich auf sein Comeback nach auskurierter Außenbandverletzung im linken Knie vorbereitet. "Ich habe zwei Wochen von meinem Urlaub gestrichen, um mit Werner Leuthard zu arbeiten. Es war das erste Mal in meiner Karriere, dass ich länger als zwei Monate verletzt ausgefallen bin. Für mich war das eine völlig neue Situation. Ich wollte unbedingt so schnell wie möglich wieder Fußball spielen", erklärte Serdar.

Suat #Serdar über seine Zusatzschichten ⚒️⤵️ #S04 | 🔵⚪️ | #WirLebenDich — FC Schalke 04 (@s04) August 13, 2020



Suat #Serdar über seine Zusatzschichten ⚒️⤵️ #S04 | 🔵⚪️ | #WirLebenDich — FC Schalke 04 (@s04) August 13, 2020

"Werner und ich haben richtig hart gearbeitet. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Ich spüre, dass ich von diesen Zusatzschichten profitiere", so der Mittelfeldspieler, der betonte: "Ich habe keine Beschwerden mehr. Natürlich habe ich etwas Muskelkater, aber das ist normal. Schließlich war ich knapp zweieinhalb Monate nicht dabei." Serdar hatte sich im Mai im Heimspiel gegen den verletzt und verpasste somit die verbleibenden sieben Bundesliga-Spiele.

Schalke 04: Omar Mascarell rechnet mit zeitnahem Einstieg ins Mannschaftstraining

Omar Mascarell glaubt, in zwei bis drei Wochen ins Mannschaftstraining von Schalke 04 einsteigen zu können. "Vielleicht geht es aber auch schon in Österreich", sagte der defensive Mittelfeldspieler gegenüber den Ruhr Nachrichten . Das zweite Trainingslager beginnt am 21. August.

Mascarell hatte sich im Februar einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich zugezogen. Nachdem eine konservative Behandlungsmethode keinen Erfolg gebracht hatte, unterzog sich der 27-Jährige im Juni einem operativen Eingriff. Neben intensiven Laufeinheiten und Stabilisationsübungen kann Mascarell inzwischen schon teilweise mit dem Ball trainieren.