Schalke 04: Noch kein Angebot für Uth aus Köln, Wagner äußert sich zu McKennie - alle News und Gerüchte zu S04

Der FC Schalke 04 plant offenbar in der neuen Saison mit Mark Uth und David Wagner äußert sich zur Zukunft von McKennie. Alle News zu S04 heute.

Der befindet sich in der Vorbereitung auf die neue -Saison und Trainer David Wagner kann in seinen Planungen für die kommende Spielzeit zunächst weiter auf Weston McKennie bauen.

Der US-Nationalspieler galt seit Wochen als Wunschverpflichtung von , die Vereine aber konnten sich nicht auf einen Transfer verständigen.

Auch Stürmer Mark Uth soll vorerst bei den Knappen bleiben. So soll S04 fest mit dem 28-Jährigen, der zuletzt an den ausgeliehen war, planen.

Trainer David Wagner machte derweil nach der 4:5-Niederlage im Testspiel gegen den SC Verl Schwächen in der Schalker Defensive aus. Außerdem wurde bekannt, warum Hamza Mendyl beim Training der Königsblauen am Donnerstag nicht von der Partie war.

FC Schalke 04 am heutigen Sonntag: Goal liefert Euch in diesem Artikel alle relevanten News und Gerüchte zu S04.

FC Schalke 04: David Wagner äußert sich zu möglichem Abgang von Weston McKennie

Mittelfeldspieler Weston McKennie steht beim FC Schalke 04 angeblich vor einem Abgang. Nun hat sich Trainer David Wagner zur Zukunft des 21-Jährigen geäußert.

"Das sind auch Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Am Ende bin ich persönlich glücklich, dass Weston da ist, weil er ein richtig guter Spieler und auch ein ganz feiner Mensch ist", betonte der Deutsch-Amerikaner nach der 4:5-Niederlage gegen den SC Verl.

Wagner führte aus: "Wir arbeiten mit ihm, er hat gegen Verl auch auf der Rechtsverteidigerposition geholfen. Dementsprechend bin ich froh, dass er da ist. Was das in Zukunft bedeuten wird, kann ich nicht beeinflussen."

McKennie wurde zuletzt mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Laut eines Berichts der Bild -Zeitung ist ein Wechsel zur Alten Dame jedoch vom Tisch. Demnach seien die Berliner nicht bereit, auf die Ablöseforderung der Knappen in Höhe von 25 Millionen Euro einzugehen.

Das Wunschziel des US-Amerikaners soll derweil weiterhin die Premier League sein. In wird McKennie als möglicher Nachfolger des zu Tottenham abgewanderten Pierre-Emile Höjbjerg beim gehandelt.

Schalke 04 – David Wagner nach Testspiel-Pleite gegen Verl: "Haben sehr, sehr naiv verteidigt"

Der FC Schalke 04 hat im zweiten Testspiel der Vorbereitung gegen den SC Verl eine 4:5-Pleite einstecken müssen. Trainer David Wagner wollte anschließend das Ergebnis nicht überbewerten. Mit dem Abwehrverhalten seiner Mannschaft war er dennoch nicht zufrieden.

"Das wir in dem ersten Spiel (Wagner meinte die ersten 60 Minuten, Anm. d. Red.) sehr wild waren, das ist keine Frage. Wir hatten gute Offensivaktionen und haben auch schöne Tore geschossen. Aber wir haben sehr, sehr naiv verteidigt", gab der 48-Jährige zu.

Wagner führte aus: "Wir hatten ganz viele technische Fehler und haben Verl zum Kontern eingeladen. Eigentlich kannst du da gar keine Konteraktionen haben, weil du eigentlich deinem Spieler vertrauen musst, dass er die Bälle besser verarbeiten kann."

Das Testspiel wurde vor 300 Zuschauern im Schalker Parkstadion über zweimal 60 Minuten ausgetragen. Für die Knappen traf Steven Skrzybski (24., 32.) gleich doppelt. Die weiteren Treffer erzielten Mark Uth (29.) und Benito Raman (55.).

Schalke 04 plant offenbar mit Mark Uth – noch kein Angebot vom 1. FC Köln

Ein Verbleib von Mark Uth beim FC Schalke 04 wird immer wahrscheinlicher. Wie Sky Sport in "Transfer Update - die Show" berichtet, planen die Knappen für die kommende Saison mit dem Stürmer, der in der vergangenen Rückrunde an den 1. FC Köln ausgeliehen war.

Zuletzt wurde über einen möglichen Verbleib des 28-Jährigen in der Domstadt spekuliert, bisher sollen die Kölner jedoch noch kein Angebot für Uth abgegeben haben. Während der ehemaliger Hoffenheimer wohl gerne in seiner Heimatstadt bleiben würde, möchten ihn die Schalker angeblich behalten.

Sollte es dennoch zu Verhandlungen kommen möchte der Klub zudem trotz seiner finanziell angespannten Situation in Bezug auf die Ablösesumme keine Kompromisse eingehen. Uth kam im Sommer 2018 ablösefrei von der TSG Hoffenheim nach Schalke und steht dort noch bis 2022 unter Vertrag.

FC Schalke 04: Deshalb fehlte Hamza Mendyl im Training

Nach seiner Leihe in steht Hamza Mendyl vor der neuen Spielzeit wieder im Kader von Schalke 04. Am Donnerstag fehlte der Marokkaner jedoch beim Training der Knappen. Laut Angaben des Vereins habe er "aktuell eine private Angelegenheit zu klären."

Mendyls Zukunft auf Schalke gilt weiterhin als unsicher und sein Fehlen im Training bot erneut Anlass zur Spekulation. Während S04 keine Details herausgeben wollte, ist der Grund für die Abwesenheit des Linksverteidigers nun bekannt. So erklärte der Kommentator des Livestreams von der 4:5-Niederlage gegen den SC Verl, dass sich Mendyl um Probleme mit seinem Pass kümmern musste.

Im Jahr 2018 kam der 22-Jährige für sechs Millionen Euro vom nach Gelsenkirchen, wo er seitdem nur in 16 Pflichtspielen zum Einsatz kam. In der abgelaufenen Spielzeit lief Mendyl leihweise für den französischen Erstligisten Dijon auf und kam dabei auf ein Tor in 20 Partien.