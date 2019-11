Schalke 04, News und Gerüchte: Mulder träumt von Weghorst-Transfer, Wagner spricht über Kabaks Leistungsstand

Youri Mulder würde gerne Wout Weghorst bei S04 sehen und David Wagner spricht über Kabaks Leistungsstand. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Der trifft am Sonntag auf den . Die Mannschaft von David Wagner will endlich wieder siegen, nachdem man die letzten drei Bundesligaspiele nicht für sich entscheiden konnte.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

David Wagner blickte auf der Pressekonferenz nochmals zurück auf das Bielefeld-Match, das Schalke 3:2 gewann. Dabei sprach der Coach über die Leistung von Ozan Kabak.

Alessandro Schöpf wurde auf der offiziellen Klubhomepage zu einem Interview gebeten. Dabei sprach der Österreicher über seinen traumhaften Treffer und auch darüber, wie sein Fitnesszustand aussieht.

Derweil stellt Klublegende Youri Mulder eine Verpflichtung von Wolfsburgs Wout Weghorst in den Raum. Außerdem: Ein BVB-Fanclub schoss nun gegen den FC Schalke 04.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom Sonntag.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke-Legende Youri Mulder über Wolfsburgs Wout Weghorst: "Ich würde ihn sehr gerne auf Schalke sehen"

Schalke-Legende Youri Mulder wünscht sich einen Transfer von Wolfsburgs Stürmer Wout Weghorst zu den Knappen. Das verriet er Niederländer in einem Interview mit Reviersport.

"Ich würde ihn sehr gerne auf Schalke sehen", sagte Mulders und erklärte: "Er ist unzerstörbar. Ein Spieler, auf den man sich verlassen kann und der immer für sein Team da ist."

Erst im vergangenen Jahr kam Weghorst für rund 10,5 Millionen Euro von zu den Niedersachsen und erzielte 26 Tore in 51 Einsätzen. Mit seinen Torjäger-Qualitäten würde der Offensivmann auf Schalke eine Lücke schließen. So ist Guido Burgstaller derzeit zwar als Mittelstürmer bei den Königsblauen gesetzt, doch der Österreicher wartet nach neun Spieltagen weiterhin auf sein erstes Tor in der laufenden -Saison.

Schalke-Profi Amine Harit über letzte Spiele: "Wir hatten kein Glück"

Amine Harit ist nach den letzten Spielen des FC Schalke 04, in denen man einiges an Punkten liegen ließ, etwas gefrustet. "Wir hatten eine Menge Chancen, um Tabellenführer zu werden. Aber wir haben sie nicht genutzt. Die Spiele gegen Köln und Hoffenheim waren sehr enttäuschend für uns. Wir hatten kein Glück, genauso wenig wie gegen Dortmund. Auch da hätten wir einen Sieg verdient gehabt", beklagte Harit nach dem DFB-Pokalerfolg in Bielefeld.

Spielerisch zeigte S04 gute Leistungen, jedoch fehlte es an der Effizienz vor dem gegnerischen Tor. "Wenn wir so weiterspielen, das wissen wir, werden wir wieder punkten. Und wir sind noch immer dran an den Spitzenplätzen der Tabelle", so Harit zuversichtlich.

Am Sonntag hat der FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg die Chance, zu punkten. Das weiß auch Harit: "Wir müssen weiter hart arbeiten. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Das Glück wird zurückkommen."

Schalke-Trainer David Wagner über Ozan Kabak: "Es war keine super gute Leistung"

David Wagner von Schalke 04 hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg zum Leistungsstand seines Innenverteidigers Ozan Kabak geäußert und prohezeit, dass der Türke noch Luft nach oben hat.

"Seine Leistung war in Ordnung. Es war keine super gute Leistung, aber das kann ich auch nicht erwarten", sagte Wagner rückblickend auf das DFB-Pokalmatch bei Arminia Bielefeld (3:2): "Man konnte sein Tempo und seine Passqualität sehen. Er hatte noch ein paar Stellungsfehler, aber es war ein ordentliches Startelfdebüt. Es wäre ein Wunder gewesen, wenn er in seinem ersten Spiel schon zu Höchstleistungen aufgelaufen wäre."

Kabak war im Sommer vom nach Gelsenkirchen gewechselt, fehlte aber in den vergangenen Wochen aufgrund einer Fußverletzung.

Schalke-Trainer David Wagner lobt Ahmed Kutucu: "Er kann direkt das ganze Stadion mitnehmen"

Schalke-Coach David Wagner hat sich zur aktuellen Reservistenrolle von Ahmed Kutucu geäußert und den jungen Türken für seine Wissbegierigkeit gelobt.

"Ich glaube, dass es das Falscheste wäre, einem 19-Jährigen aus der eigenen Jugend etwas aufzubürden, was gar nicht sein muss. Er hat sehr viele Qualitäten, vor allem seine Unbekümmertheit und er ist einer unserer besten Einwechselspieler", sagte Wagner auf der PK vor dem Augsburg-Spiel: "Er kann direkt das ganze Stadion mitnehmen, das darf man nicht vergessen. Ich bin super guter Dinge, weil ich sehe, wie wissbegierig er ist, das macht mir viel Freude."

Kutucu saß im Revierderby gegen zuletzt 80 Minuten auf der Bank, ehe er eingewechselt wurde.

Schalke-Ass Alessandro Schöpf: "Man kann halt keinen Treffer erzielen, wenn man nicht aufs Tor schießt"

Alessandro Schöpf vom FC Schalke 04 hat sich in einem Interview mit der Klubhomepage zum Achtelfinaleinzug im geäußert und verraten, dass sein Treffer zum 1:0 zu den schönsten seiner Karriere zählt.

"Von so weiter Entfernung habe ich glaube ich noch nie getroffen. Es gehört auf jeden Fall zu den schönsten Toren meiner Karriere, da hat einfach alles gepasst. Solch einen Treffer erzielt man nicht alle Tage. Aber man kann halt keinen Treffer erzielen, wenn man nicht aufs Tor schießt", so der Österreicher.

Der Nationalspieler kam erst vor kurzem von einer Verletzung zurück, bei 100 Prozent ist er jedoch noch nicht. "Es sind schon noch ein paar Schritte, die ich gehen muss. Ich war lange raus, die letzte Spritzigkeit fehlt in den einen oder anderen Momenten noch. Die kommt von Spiel zu Spiel und über jede Minute, die ich sammle, und über jede Trainingseinheit zurück. Es gibt ja die Faustregel, dass man so lange, wie man ausfällt, wieder benötigt, um wieder hundertprozentig fit zu sein."

Revierderby: BVB-Fanclub äußert sich zu Derby-Vorfällen bei Schalke 04

Beim Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund präsentierten Fans der Königsblauen einige geklaute Fanartikel vereinzelter BVB-Fanclubs. Einer davon meldete sich nun zu Wort.

"Die Zurschaustellung unserer Fulda-goes-BVB-Fanclub-Banner in der blauen Kurve hat uns zutiefst erschüttert", heißt es in einem Facebook-Post von Fulda goes BVB. "Man muss sich das mal vor Augen halten: Unsere jüngsten Mitglieder sind Kleinkinder mit schwarz-gelbem Strampelanzug und Emma-Schnuller, unsere ältesten sind über 80 Jahre alt", so der hessische BVB-Anhang weiter.

Offenbar wurde eine der zur Schau gestellten Zaunfahnen bereits 2017 entwendet. Im weiteren Verlauf des Statements wurde Fulda goes BVB deutlich: "Dass dann aber doch irgendwelche hirnlosen Trottel diese Dinge ebenfalls für so außergewöhnlich und beeindruckend halten, dass sie sie mehr als zwei Jahre sorgfältig aufbewahren und dann im Oktober 2019 zum Lüften in die Ausdünstungen der Gelsenkirchener Turnhalle aufhängen, ist ja schon fast wieder ein Kompliment."

Bundesliga: Die nächsten Spiele des FC Schalke 04