Schalke 04, News und Gerüchte: Stambouli mit emotionaler Botschaft, Kabak will bei S04 angreifen

Benjamin Stambouli richtet sich mit einer emotionalen Botschaft an die Fans. Ozan Kabak will bei Schalke 04 nun angreifen. Alle News und Gerüchte.

Zwei Tage nach dem Zittersieg im bei Arminia Bielefeld (3:2) richtet man beim bereits wieder den Fokus auf die . Dort wartet am Sonntag der .

Bei den Fuggerstädtern kommt es zum Wiedersehen mit Linksverteidiger Philipp Max. Der Sohn von Eurofighter Martin Max spielte in der Jugend für Königsblau und wird immer wieder mit den Gelsenkirchenern in Verbindung gebracht. Nun äußerte er sich zu den andauernden Transfergerüchten.

Benjamin Stambouli bedankt sich derweil für den Zuspruch der Fans. Nach seiner Fußverletzung zeigten die S04-Anhänger in Bielefeld ein Transparent und wünschten dem Franzosen eine schnelle Genesung.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom Donnerstag.

Schalke 04: Verteidiger Benjamin Stambouli mit emotionaler Botschaft an die Fans

Innenverteidiger Benjamin Stambouli verletzte sich im Revierderby am Fuß und wird dem FC Schalke 04 in den kommenden Wochen fehlen. Bei Instagram wandte er sich nun an die Fans. "Hallo zusammen! Leider habe ich mich im Spiel am Samstag verletzt. Ich habe weitergespielt, weil ich weiß, so lange wie es geht muss ein Schalker alles auf dem Platz geben", schrieb der Franzose.

Weiter bedankte er sich für den Zuspruch: "Im Derby zu spielen ist eine Ehre und ich werde alles tun, um stärker zurückzukommen. Vielen Dank für alle eure Nachrichten. Sie helfen mir sehr. Glück Auf!"

Schalke-Verteidiger Ozan Kabak will angreifen: "Jetzt kommt meine Zeit"

Nach der Verletzung von Innenverteidiger Benjamin Stambouli will Neuzugang Ozan Kabak seine Chance nutzen und beim FC Schalke 04 durchstarten. Nach seinem Startelf-Debüt gegen Arminia Bielefeld äußerte er sich durchaus optimistisch, was weitere Einsatzzeit angeht: " Mir hat mein Auftritt gut gefallen."

"Das ist Fußball. Benji hat es in den letzten Spielen sehr gut gemacht, es tut mir leid für ihn," sagte der türkische Nationalspieler zur Verletzung seines Kollegen. "Aber Verletzungen sind Teil des Fußballs - und jetzt kommt meine Zeit", gab sich Kabak angriffslustig. Ich kann dem Trainer jetzt zeigen, was ich draufhabe."

Augsburgs Philipp Max schreibt Wechsel zu Schalke 04 vorerst ab

Im vergangenen Sommer wurde Philipp Max vom FC Augsburg mit Schalke 04 in Verbindung gebracht, doch zu einem Wechsel kam es nicht. Nun hat der Linksverteidiger über die Gerüchte gesprochen.

"Die Spekulation lag ja nahe, weil Schalke einen Linksverteidiger suchte und ich durch meinen Vater und meine Zeit im Nachwuchs eine Verbindung zu diesem Klub habe. Aber diese Spekulationen sind vorbei", sagte Max im Interview mit dem kicker.

Obwohl der 26-Jährige weiter für die Augsburger aufläuft, kann er sich mittelfristig vorstellen, den Klub zu verlassen. "Ich werde nicht jünger. Aber es ist auch kein Wunschkonzert. Der Traum, für einen großen Klub zu spielen, wird immer da sein."

Schalke 04 will Jonjoe Kenny vom fest verpflichten

Bundesligist Schalke 04 will den derzeit ausgeliehenen Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny auch über die Saison hinaus im Ruhrgebiet halten. "Wir sind happy, dass wir ihn haben", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider der SportBild . "Nicht nur als Spieler, auch als Mensch und Typ passt er zu Schalke. Ich hoffe, dass wir nicht chancenlos sind, ihn länger an uns zu binden."

Der 22-jährige Engländer ist aktuell noch bis Sommer 2020 vom FC Everton ausgeliehen. Eine Kaufoption haben beide Vereine nicht verhandelt.

