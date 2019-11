Schalke 04, News und Gerüchte: Ahmed Kutucu in der Zwickmühle, Alessandro Schöpf über Traumtor und Fitnesszustand

Alessandro Schöpf spricht über das schönste Tor seiner Karriere. Ahmed Kutucu steckt in der Zwickmühle. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Zwei Tage nach dem Zittersieg im bei Arminia Bielefeld (3:2) richtet man beim bereits wieder den Fokus auf die . Dort wartet am Sonntag der .

Alessandro Schöpf, der gegen die Arminen das wichtige 1:0 erzielte, wurde zu einem Interview gebeten. Dabei sprach der Österreicher über seinen traumhaften Treffer und auch darüber, wie sein Fitnesszustand aussieht.

Außerdem: Ahmed Kutucu befindet sich in einer Zwickmühle. Ein BVB-Fanclub schoss nun gegen den FC Schalke 04. Und: "Eurofighter" Mike Büskens bekommt beim Bundesligisten Schalke 04 neue Aufgaben

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom Freitag.

Schalke-Ass Alessandro Schöpf: "Man kann halt keinen Treffer erzielen, wenn man nicht aufs Tor schießt"

Alessandro Schöpf vom FC Schalke 04 hat sich in einem Interview mit der Klubhomepage zum Achtelfinaleinzug im DFB-Pokal geäußert und verraten, dass sein Treffer zum 1:0 zu den schönsten seiner Karriere zählt.

"Von so weiter Entfernung habe ich glaube ich noch nie getroffen. Es gehört auf jeden Fall zu den schönsten Toren meiner Karriere, da hat einfach alles gepasst. Solch einen Treffer erzielt man nicht alle Tage. Aber man kann halt keinen Treffer erzielen, wenn man nicht aufs Tor schießt", so der Österreicher.

Der Nationalspieler kam erst vor kurzem von einer Verletzung zurück, bei 100 Prozent ist er jedoch noch nicht. "Es sind schon noch ein paar Schritte, die ich gehen muss. Ich war lange raus, die letzte Spritzigkeit fehlt in den einen oder anderen Momenten noch. Die kommt von Spiel zu Spiel und über jede Minute, die ich sammle, und über jede Trainingseinheit zurück. Es gibt ja die Faustregel, dass man so lange, wie man ausfällt, wieder benötigt, um wieder hundertprozentig fit zu sein."

Revierderby: BVB-Fanclub äußert sich zu Derby-Vorfällen bei Schalke 04

Beim Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und präsentierten Fans der Königsblauen einige geklaute Fanartikel vereinzelter BVB-Fanclubs. Einer davon meldete sich nun zu Wort.

"Die Zurschaustellung unserer Fulda-goes-BVB-Fanclub-Banner in der blauen Kurve hat uns zutiefst erschüttert", heißt es in einem Facebook-Post von Fulda goes BVB. "Man muss sich das mal vor Augen halten: Unsere jüngsten Mitglieder sind Kleinkinder mit schwarz-gelbem Strampelanzug und Emma-Schnuller, unsere ältesten sind über 80 Jahre alt", so der hessische BVB-Anhang weiter.

Offenbar wurde eine der zur Schau gestellten Zaunfahnen bereits 2017 entwendet. Im weiteren Verlauf des Statements wurde Fulda goes BVB deutlich: "Dass dann aber doch irgendwelche hirnlosen Trottel diese Dinge ebenfalls für so außergewöhnlich und beeindruckend halten, dass sie sie mehr als zwei Jahre sorgfältig aufbewahren und dann im Oktober 2019 zum Lüften in die Ausdünstungen der Gelsenkirchener Turnhalle aufhängen, ist ja schon fast wieder ein Kompliment."

Schalkes Top-Talent Ahmed Kutucu in der Zwickmühle: Zwischen EM-Traum und S04-Bank

Obwohl David Wagner in Ahmed Kutucu eines der größten Sturmtalente sieht, bekommt der Türke kaum Einsatzzeit. Das gefährdet seinen großen Traum.

Im Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund waren 80 Minuten gespielt, als in der Nordkurve plötzlich Jubel ausbrach. Denn während sich die BVB-Innenverteidiger Mats Hummels und Julian Weigl locker den Ball zuspielten, sprintete Ahmed Kutucu zur Ersatzbank, um sich auf seine Einwechslung vorzubereiten. Hier geht's zur Hintergrundstory von Robin Haack.

Schalke 04: Neue Aufgaben für "Eurofighter" Mike Büskens

"Eurofighter" Mike Büskens bekommt beim Bundesligisten Schalke 04 neue Aufgaben. Ein halbes Jahr nachdem der UEFA-Pokalsieger von 1997 als Assistent von Trainer Huub Stevens den Klassenerhalt gesichert hatte, einigte er sich mit den Königsblauen auf einen neuen Vertrag bis 2022. Büskens ist ab sofort Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Der 51-Jährige soll sich um die unter Vertrag stehenden, aber ausgeliehenen Spieler und um die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partnerklub Hebei Fortune kümmern. Weiterhin wird Büskens seine Tätigkeit als Co-Trainer der deutschen U16-Nationalmannschaft ausüben.

Schalke 04: Verteidiger Benjamin Stambouli mit emotionaler Botschaft an die Fans

Innenverteidiger Benjamin Stambouli verletzte sich im Revierderby am Fuß und wird dem FC Schalke 04 in den kommenden Wochen fehlen. Bei Instagram wandte er sich nun an die Fans. "Hallo zusammen! Leider habe ich mich im Spiel am Samstag verletzt. Ich habe weitergespielt, weil ich weiß, so lange wie es geht muss ein Schalker alles auf dem Platz geben", schrieb der Franzose.

Weiter bedankte er sich für den Zuspruch: "Im Derby zu spielen ist eine Ehre und ich werde alles tun, um stärker zurückzukommen. Vielen Dank für alle eure Nachrichten. Sie helfen mir sehr. Glück Auf!"

Schalke-Verteidiger Ozan Kabak will angreifen: "Jetzt kommt meine Zeit"

Nach der Verletzung von Innenverteidiger Benjamin Stambouli will Neuzugang Ozan Kabak seine Chance nutzen und beim FC Schalke 04 durchstarten. Nach seinem Startelf-Debüt gegen Arminia Bielefeld äußerte er sich durchaus optimistisch, was weitere Einsatzzeit angeht: " Mir hat mein Auftritt gut gefallen."

"Das ist Fußball. Benji hat es in den letzten Spielen sehr gut gemacht, es tut mir leid für ihn," sagte der türkische Nationalspieler zur Verletzung seines Kollegen. "Aber Verletzungen sind Teil des Fußballs - und jetzt kommt meine Zeit", gab sich Kabak angriffslustig. Ich kann dem Trainer jetzt zeigen, was ich draufhabe."

Die nächsten Spiele von Schalke 04