Schalke 04, News und Gerüchte: Asamoah glaubt an Burgstaller, Mascarell voll des Lobes - alles zu S04 am Montag

Auf Schalke herrscht allgemeine Zufriedenheit mit dem Saisonstart, lediglich in der Offensive hapert es etwas - vor allem bei Guido Burgstaller.

Beim herrscht generell Zufriedenheit nach dem Derby gegen den BVB, Abwehrspezialist Omar Mascarell lobt die Leistung der Mannschaft, hadert allerdings mit der Chancenverwertung in der Offensive.

Dort kommt die Personalie Guido Burgstaller ins Spiel. Der Österreicher zählt in der laufenden Saison unter Trainer David Wagner zu den absoluten Stammkräften von Königsblau, hat jedoch noch keinen einzigen Treffer beigesteuert. Für Ex-Schalker Gerald Asamoah ist das nur eine Momentaufnahme.

Schalke 04: Asamoah schützt kriselnden Burgstaller

Ex-Schalke-Profi Gerald Asamoah hat die Leistungen von S04-Stürmer Guido Burgstaller verteidigt. Der Angreifer stand in der laufenden Saison in jedem Spiel in der Startelf und feuerte insgesamt 24 Torschüsse ab. Einen Treffer konnte der Österreicher allerdings noch nicht verbuchen.

"Die Situation ist verzwickt, weil er nicht trifft. Ich kann als ehemaliger Angreifer nur folgenden Rat geben: Höre niemals auf an dich zu glauben, Guido!", wird Asamoah in einem Gastbeitrag im kicker zitiert. Der Vize-Weltmeister von 2002 zweifelt nicht an der Klasse Burgstallers, denn dieser habe "längst gezeigt, dass er ein treffsicherer Stürmer ist."

Burgstaller spielt seit Januar 2017 für den FC Schalke 04 und hat seitdem wettbewerbsübergreifend in 105 Partien insgesamt 32 Tore für den Klub erzielt.

Omar Mascarell lobt S04: "Hatten die Kontrolle über das Geschehen

Defensivspezialist Omar Mascarell hat das Auftreten von Schalke 04 im Revierderby gegen den BVB gelobt. "Ja, wir haben gegen einen starken Gegner ein gutes Spiel gemacht und hatten über weite Strecken die Kontrolle über das Geschehen. Vor allem unser Pressing hat sehr gut funktioniert", sagte der Spanier auf schalke04.de.

Allerdings legte er auch den Finger in eine Wunde. Schalke 04 ist in der Offensive aktuell noch zu harmlos, lässt viele gute Chancen liegen. "Wir als Team müssen den Stürmern helfen, den Bann zu brechen. Manchmal treffen wir vor dem Tor die falsche Entscheidung, manchmal fehlt uns einfach das Glück. Gut ist, dass wir uns die Chancen erspielen. Das lässt mich positiv auf die kommenden Aufgaben blicken", erklärte Mascarell weiter.

Am Dienstag steht für Königsblau die Partie im bei Arminia Bielefeld an. Für Mascarell ist das eine "knifflige Aufgabe". Sein Rezept für ein Weiterkommen ins Achtelfinale nannte er abschließend auch noch: "Wir müssen mit Leidenschaft dagegenhalten und wie schon im Derby zeigen, dass wir Schalke 04 sind!"

Schalke 04: David Wagner sieht Nübels Zukunft bei S04

Schalke-Coach David Wagner ist überzeugt davon, dass Kapitän und Torhüter Alexander Nübel auch über die Saison hinaus bei S04 bleiben wird.

Auf Nachfrage der Bild, ob Wagner denn an eine langfristige Zusammenarbeit mit Nübel glaube, sagte der Trainer: "Klares Ja! Das ist mein Gefühl aus den Gesprächen heraus. Ich glaube, wir haben eine Chance."

Zuletzt berichtete die Sport Bild von einer angeblichen Einigung Nübels mit dem . Nach aktuellem Stand ist die Zukunft des U21-Nationalspielers weiter offen.

