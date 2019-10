Schalke 04, News und Gerüchte: Wagner spricht über mögliche Rotation, Brinkmann stichelt gegen S04-Stürmer

Schalke trifft heute auf Arminia Bielefeld. Trainer David Wagner schließt Wechsel in der Startelf nicht aus, große Rotation wird es aber nicht geben.

Zweitweise drückend überlegen, aber trotzdem kein Sieg im Derby. Trotz zwei Alu-Treffern musste sich Schalke gegen mit einem 0:0 zufriedengeben. Heute steht allerdings schon die nächste Prüfung an. Um 20.45 Uhr muss Königsblau im bei Arminia Bielefeld ran.

Zwei Tage nach dem Spiel gegen den großen Rivalen wurde zudem klar, dass Schalke in den kommenden Wochen auf einen echten Stabilisator verzichten muss. Benjamin Stambouli verletzte sich gegen den BVB am Fuß und fällt vorerst aus.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum vom Dienstag.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalker Sturm-Krise: Bielefeld-Legende Ansgar Brinkmann stichelt gegen S04

Vor dem DFB-Pokalspiel zwischen Schalke 04 und Arminia Bielefeld hat Ansgar Brinkmann gegen die Offensive des Bundesligisten gestichelt. Seiner Meinung nach wären die Knappen froh, wenn sie die Angriffspower der Ostwestfalen hätten.

Das Bielefelder Sturmduo aus Fabian Klos und Andreas Voglsammer kommt in der laufenden Saison auf bereits 13 Saisontore in der 2. . Für Brinkmann ist die starke Offensive der "Hauptgrund" dafür, dass es an der Alm derzeit so gut läuft (Tabellenplatz zwei).

"Klos hat einen unglaublichen Lauf", macht Brinkmann gegenüber FUNKE Sport klar und bezeichnet den Knipser als "Fels in der Brandung". Vogelsammer hingegen geht laut der Klublegende "durch Wände"."Wir haben zwei Top-Stürmer, die nicht berechenbar sind. Die Schalker wären froh, wenn sie einen hätten", stichelte er in Richtung der Gelsenkirchener.

Schalke 04 muss mehrere Wochen auf Benjamin Stambouli verzichten

Bundesligist Schalke 04 muss in den kommenden Wochen auf Benjamin Stambouli verzichten. Der Innenverteidiger der Königsblauen erlitt beim 0:0 im Derby gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag einen Bruch des Fußwurzelknochens am rechten Fuß.

Die Verletzung zog sich Stambouli in der 20. Minute bei einem Zweikampf mit Dortmunds Achraf Hakimi zu. Je nach Heilungsverlauf besteht die Chance, dass der Vizekapitän der Knappen vor Ende des Kalenderjahres noch einmal zum Einsatz kommt.

Schalke 04 - Breitenreiter: "Nübel ist schon meine Entdeckung"

Der ehemalige Schalke-Trainer Andre Breitenreiter sieht sich als Entdecker des heutigen S04-Stammkeepers Alexander Nübel. "Ich möchte mir das jetzt nicht alleine ans Reverse heften, aber er ist schon meine Entdeckung", sagte Breitenreiter bei RTL Nitro.

"Ich habe ihn aus der U19 in Paderborn mit zu den Profis hochgezogen mit Michael Born zusammen, weil wir gesehen haben, dass da ein unglaubliches Talent ist. Er hat zunächst mit uns in Paderborn die erste Stufe genommen, um Profi zu werden", erklärte er. 2015 wechselte Nübel dann von Paderborn zu Schalke, wo er sich in der vergangenen Saison einen Stammplatz erkämpfte.

Schalke-Trainer David Wager äußert sich zum Pokalspiel in Bielefeld

Heute um 20.45 Uhr trifft der FC Schalke 04 im DFB-Pokal auf Arminia Bielefeld. Trainer David Wagner hat sich im Vorfeld zum kommenden Gegner und der aktuellen Situation in Gelsenkirchen geäußert.

David Wagner über ...

... die Torflaute der S04-Stürmer: "Ich bin kein Freund davon, diese Thematik totzuschweigen. Unsere Stürmer kommen ja selbst zu mir und sagen: Trainer, wir wissen, dass wir Tore schießen müssen. Aber wir haben das totale Vertrauen, dass sie bald treffen werden"

... eine mögliche Rotation: "Ich will nicht ausschließen, dass wir Frische aufs Feld bringen. Denn ich kann ja nicht die ganze Zeit davon reden, wie viele Alternativen wir im Kader haben. Aber eine große Rotation werden wir nicht anschmeißen."

... die Verletzung von Stambouli: "Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass uns Benji in der letzten Woche vor der Winterpause wieder zur Verfügung steht."

... den kommenden Gegner Bielefeld: "Das ist eine sehr gute Mannschaft, die wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der nächsten Saison in der Bundesliga sehen werden. Trotzdem ist es natürlich unser Anspruch, die nächste Pokalrunde zu erreichen."

Die nächsten Spiele von Schalke 04