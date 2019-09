Schalke 04: David Wagner will vom Europapokal nichts wissen - alle News und Gerüchte

Schalke 04 kann zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze springen. David Wagner warnt aber vor zu hohen Zielen. Alle S04-News.

Nach zuletzt zwei souveränen Siegen gegen den (5:1) und (3:0) blickt der voller Selbstvertrauen auf das kommende Heimspiel gegen Mainz 05. Trainer David Wagner tritt jedoch auf die Euphoriebremse.

Trotz des ordentlichen Saisonstarts will Wagner von seinem ursprünglichen Zeitplan für eine Rückkehr in den Europapokal nicht abrücken.

Schalke 04: Europapokal ist für David Wagner kein Thema

Schale 04 befindet sich nach zwei Siegen in der im Aufwind und rangiert im oberen Drittel der Tabelle. Trainer David Wagner will aber in dieser Saison noch nichts von einer Rückkehr in den Europapokal wissen. Der Allgemeinen Zeitung sagte er: "In dieser Saison ist das überhaupt kein Thema. Nichtsdestotrotz haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir in den nächsten drei Jahren – so lange laufen die Verträge in unserem Trainerteam – Schalke 04 ins internationale Geschäft zurückführen."

Wagner stellte klar, dass bereits diese Vorgabe sehr ambitioniert sei: "Das ist ein sehr, sehr hohes Ziel und wird mit Blick auf unsere Finanzen kein einfaches Vorhaben."

Bundesliga-Spieltag 5 von 34: Der FC Schalke 04 empfängt in der heimischen Veltins-Arena den 1. FSV Mainz 05. Das Duell findet am Freitagabend um 20.30 Uhr statt.

Flügelstürmer Sidney Sam hat in einem Interview mit der Sportbild auf seine Zeit beim FC Schalke zurückgeblickt und prangert an, dass man bei Königsblau keine Geduld mit ihm hatte.

"Es ist alles negativ gelaufen auf Schalke für mich. Dort herrscht ein ganz anderer Druck als bei anderen Klubs", erklärt Sam der seit seinem Vertragsende beim im Sommer ohne Verein ist. "Ich kam als Königstransfer, hatte aber gleich zu Beginn mit Verletzungen zu kämpfen. Danach bekam ich nie die Chance zu zeigen, was ich wirklich kann."

In Bezug auf seine derzeitige Vereinssuche äußert er sich selbstbewusst: "Ich möchte auf keinen Fall arrogant wirken. Aber ich kann mich gut selbst einschätzen, schaue mir viele Spiele an. Und deshalb bin ich überzeugt: Außer Bayern und Dortmund kann ich allen Mannschaften in der Bundesliga sofort weiterhelfen."

Die zweite Liga ist trotz derzeitiger Arbeitslosigkeit allerdings kein Thema für den Ex-Nationalspieler (fünf Länderspiele für ): "In die zweite oder dritte Liga möchte ich nicht, weil mir die Spielweise einfach nicht liegt. Du reibst dich sehr stark in Zweikämpfen auf, der Fußball ist technisch nicht so stark, und du hast natürlich nicht Mitspieler, die dich so einsetzen können wie in der Bundesliga."

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 ist von der Zusammenarbeit mit Defensivspezialist Benjamin Stambouli begeistert. "Benjamin Stambouli ist für mich die größte Überraschung in diesem Kader", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05 ( Freitag, 20.30 Uhr LIVE auf DAZN ): "Ich hatte Benjamin nicht unbedingt als Innenverteidiger auf dem Schirm, und schon gar nicht als Innenverteidiger in einer Viererkette."

Speziell am vergangenen Woche war er vom Franzosen beeindruckt: "Seine Leistung in Paderborn war eine Eins mit Sternchen. Das war richtig gut. Ich wusste, dass er auf der Sechser-Position eine Bank sein kann. Aber dass er es so gut spielt, freut mich natürlich wahnsinnig. Ich hatte ihn auf der Innenverteidiger-Position nicht auf dem Schirm: so dominant, so stark, so schlau."

