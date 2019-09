Schalke 04: Miranda will mit S04 Titel gewinnen, Gosens spricht über geplatzten Wechsel - alle News und Gerüchte

Juan Miranda will mit dem FC Schalke 04 wieder nach Europa und Titel gewinnen. Außerdem spricht Robin Gosens über seinen geplatzten Transfer.

Wenn am heutigen Mittwoch die Top-Teams um die ersten Punkte in der kämpfen, steht für den Trainingsarbeit auf dem Programm. Nachdem S04 in der vergangenen Saison noch im Achtelfinale der Königsklasse stand, muss man den wichtigsten Wettbewerb Europas nun im Fernsehen verfolgen.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Damit künftig wieder international gespielt werden kann, hat Schalke den Kader im Sommer umgebaut. Mit Juan Miranda kam ein vielversprechendes Talent für die Linksverteidigerposition vom . Am gestrigen Dienstag wurde er in Gelsenkirchen offiziell vorgestellt und erklärte, Titel gewinnen zu wollen.

Schalke 04 am Mittwoch: Hier gibt's alle News rund um S04!

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Juan Miranda will mit Schalke Titel gewinnen

Linksverteidiger Juan Miranda hat mit dem FC Schalke 04 große Ziele. Wie der Leihspieler des FC Barcelona bei seiner Vorstellung am Dienstagnachmittag in Gelsenkirchen verraten hat, will er mit S04 Titel gewinnen.

"Ich will viel spielen, einen Titel gewinnen und es mit Schalke nach Europa schaffen", erklärte der spanische U21-Nationalspieler. "Ich möchte nächstes Jahr in der Champions Leauge gegen Barcelona spielen", so Miranda.

Robin Gosens spricht über geplatzten Schalke-Transfer

-Legionär Robin Gosens wäre in der Sommerpause nach eigenen Angaben beinahe zu Schalke 04 gewechselt. "Es gab sehr konkrete Gespräche, da braucht man keinen Hehl draus zu machen", sagte der 25-Jährige bei t-online. Letztlich aber wollte Atalanta den Abwehrspieler nicht abgeben, "weil sie mit mir als Schlüsselspieler auf Links in die Champions-League-Saison gehen wollten", so Gosens.

Das Thema könne aber wieder heiß werden: "Auf Schalke wissen sie aktuell ja auch noch nicht genau, wo sie stehen", sagte Gosens: "Wenn es dort bergauf geht, dann ist vielleicht in den nächsten Jahren wieder etwas möglich. Ich glaube schon, dass sie mich weiter beobachten werden."

Schalke 04: Talent Levent Mercan lebt seinen Traum

Offensivspieler Levent Mercan feierte in der laufenden Bundesligasaion sein Profidebüt für Schalke 04, etwas, von dem er immer geträumt hat. "Wir sind schon seit Jahren Schalke-Fans. Ich, seit ich klein bin", erklärte er im Interview mit Sport 1.

"Mein erstes Trikot war von Schalke und im Stadion war ich auch zum ersten Mal hier – mit 10 oder 11 Jahren", erinnert sich der 18-Jährige, der in der laufenden Saison bereits dreimal für die Profis zum Einsatz kam (ein Tor).

Kornelia Toporzysek tritt nach Rassismus-Affäre um Clemens Tönnies aus dem Ehrenrat zurück

Sie war eine von fünf Mitgliedern im Ehrenrat von S04. "Ich bin heute mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Ehrenrates von S04 zurückgetreten", twitterte Toporzysek am Dienstag: "Ich bedanke mich für das Vertrauen, glaube aber nicht mehr daran, dass die vereinsinternen Strukturen eine meinem Amtsverständnis entsprechende Erfüllung der Aufgaben des Ehrenrates zulassen."

Höwedes-Rückkehr zu Schalke 04? "Eine von mehreren Optionen"

Benedikt Höwedes kann sich in der Zukunft eine Rückkehr zu Schalke 04 vorstellen: "Mein primäres Ziel ist es, möglichst zeitnah wieder näher bei der Familie in Haltern am See zu sein. Klar kann Schalke demzufolge eine von mehreren Optionen sein", sagte die Schalke-Legende bei RP Online. Alternativ gebe es aber auch "Gedanken, dass ich mich mittelfristig noch stärker in gesellschaftlichen und sozialen Themen engagiere".

Nach seinem unschönen Abschied aus Schalke, als Trainer Domenico Tedesco Kapitän Höwedes entmachtete und ihm einen Wechsel ans Herz legte ("Reisende soll man nicht aufhalten"), empfindet Höwedes keine Genugtuung, dass mittlerweile Tedesco wie auch Manager Christian Heidel ihre Jobs verloren haben: "Überhaupt nicht. Ich bin überzeugt, dass Domenico Tedesco eine zweite Chance in der ersten oder zweiten Liga verdient hat. Das, was ich damals nicht verstanden habe, war die Art und Weise der Kommunikation."

In die aktuelle Entwicklung bei den Königsblauen wolle er sich nicht allzu sehr einmischen, weil Schalke Ruhe und Konstanz und keine Tipps von einem Ex-Spieler aus brauche. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Jochen Schneider und David Wagner genau dafür sorgen und den Verein wieder in sichere Regionen bringen. Langfristig muss ein Verein wie Schalke aber auch wieder europäisch spielen. Das ist man den Fans und Umfeld schuldig."

Höwedes bestritt über 300 Pflichtspiele für die Königsblauen. Seit Sommer 2018 spielt der Innenverteidiger für und tritt am Mittwoch in der Champions League bei an (21 Uhr live auf DAZN). Die Rückkehr nach sei für Höwedes in diesem Fall weniger spektatulär als noch im vergangenen Jahr an seine alte Heimstätte: "Leverkusen ist emotional nicht so vorbelastet wie es beim Spiel auf Schalke der Fall war. Da musste ich oft zweimal schauen, dass ich nicht den falschen Mann anspiele."

Schalke 04: Ahmed Kutucu dankt den Fans für Unterstützung

Angreifer Ahmed Kutucu hat sich bei den Fans von Bundesligist Schalke 04 für die lautstarke Unterstützung beim 5:1-Sieg in Paderborn bedankt.

"Das ist schon etwas Krasses und bedeutet mir viel, weil die Fans hinter mir stehen", sagte der 19-Jährige der WAZ nach dem Spiel.

Demnach sei das Sonntagsspiel, bei dem der Offensivspieler ebenfalls einmal traf, ein relevantes Ereignis für ihn gewesen: "Als junger Spieler ist das sehr wichtig. Dann kriegt man dadurch auch Selbstvertrauen."

Der türkische U21-Nationalspieler absolvierte in der bisherigen Saison drei Bundesligaspiele für S04, in denen er einmal traf und ein weiteres Tor vorlegte.