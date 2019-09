Schalke 04: Harit-Gala bei 5:1 in Paderborn, David Wagner lobt sein Team - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke 04 feiert in Paderborn einen klaren Sieg, Amine Harit ragt dabei heraus. Von Trainer David Wagner gibt es Lob. Alle S04-News am Montag.

Der ist ordentlich in die neue -Saison gestartet, das lässt sich nach dem gestrigen Sonntag nun eindeutig sagen. Dank des 5:1-Erfolgs beim stehen die Knappen mit sieben Punkten aus vier Spielen auf Platz sechs.

Herausragend beim Sieg in Paderborn war Amine Harit, der zwei Tore beisteuerte. Von Trainer David Wagner gab es nach Schlusspfiff viel Lob, während Keeper Alexander Nübel die neue Leichtigkeit erklärte.

Schalke 04: Trainer David Wagner nach 5:1 in Paderborn voll des Lobes

Schalke-Coach David Wagner hat seiner Mannschaft nach dem 5:1-Sieg beim SC Paderborn am Sonntag ein gutes Zeugnis ausgestellt.

"Wir haben sehr gut angefangen, lassen aber leider die ersten Großchancen liegen. Dann bekommen wir mit dem ersten Schuss das 0:1. Wie die Jungs dann reagiert haben, das war richtig gut. Das war bemerkenswert. Wir haben trotzdem weiter nach vorne gespielt, waren hinten fokussiert. Der Sieg war verdient. Und das gegen eine Mannschaft, die richtig Qualität besitzt", sagte Wagner.

Der Trainer der Königsblauen ist auch mit dem Saisonstart insgesamt zufrieden: "Für mich persönlich ist es wichtig, dass wir in den Spielen häufig richtig gute Phasen hatten, in denen wir uns auf uns fokussiert haben."

Schalke 04: Sportvorstand Jochen Schneider attackiert Fortuna-Boss wegen Raman-Ablöse

Im Streit um die Offenlegung der vermeintlichen Ablösesumme für Benito Raman verschärfen sich die Fronten zwischen den involvierten Bundesligisten Schalke 04 und . Nach dem 5:1 der Schalker im Bundesligaspiel beim SC Paderborn bezichtigte S04-Sportvorstand Jochen Schneider Düsseldorfs Vorstandsvorsitzenden Thomas Röttgermann der Lüge.

"Was sich Röttgermann da erlaubt, ist ohne Worte. Wie man sich so über eine Vertraulichkeitsklausel hinwegsetzen kann, irritiert mich und den ganzen FC Schalke total. Das ist unkollegial, das ist nicht in Ordnung. Und es ist schlicht die Unwahrheit. Er suggeriert Zahlen, die nicht da sind", sagte Schneider. Er habe Röttgermann in einer E-Mail bereits zur Stellungnahme aufgefordert, bislang aber keine Antwort erhalten.

Auslöser des Streits ist ein Bericht des Magazins Der Spiegel, nach dem Röttgermann öffentlich eine Ablösesumme "nördlich von 13 Millionen Euro" für das Gesamtpaket des Raman-Transfers bestätigt und damit gegen die vereinbarte Verschwiegenheitspflicht verstoßen haben soll. Der belgische Nationalspieler war zur laufenden Saison von Düsseldorf nach Schalke gewechselt.

Dem Spiegel liegt nach eigenen Angaben der Transfervertrag des belgischen Nationalspielers vor, nach dem der Verkauf der Fortuna nur im "ungeahnten Erfolgslauf maximal zehn Millionen Euro" einbringen könne. Düsseldorf wies die Darstellung zuletzt in einer Stellungnahme als "falsch" zurück.

BVB für Ex-Schalker Thon "der klare Favorit" gegen Barca

Mit Olaf Thon, als Spieler einst insgesamt 16 Jahre für den FC Schalke 04 aktiv, hat sich ausgerechnet ein früher Knappe vor dem Champions-League-Duell des BVB mit Barca am Dienstag für die Dortmunder ausgesprochen.

"Die Dortmunder haben gleich zu Beginn einen Brocken erwischt, aber ich sage: Der BVB ist gegen den der klare Favorit", schreibt Thon in seiner Kolumne für den kicker . Der ehemalige deutsche Nationalspieler weiter: "Die Spanier haben am Wochenende zwar 5:2 gegen Valencia gewonnen, und das ohne Lionel Messi, aber ich halte sie im Moment für durchschnittlich. Barcelona befindet sich auf der Suche nach sich selbst."

Schalke-Keeper Nübel nach 5:1 in Paderborn: "Haben alle die Köpfe frei"

Keeper Alexander Nübel vom FC Schalke 04 hat betont, dass die Impulse des neuen Trainers eine wichtige Rolle beim guten Saisonstart der Knappen spielen.

"Wir haben es vor zwei Jahren mit Tedesco erlebt. Wir sind dann leider in einen Strudel reingekommen, wo wir nicht mehr rausgekommen sind. Jetzt haben wir alle die Köpfe frei und können befreit aufspielen", sagte Nübel bei Sky nach dem 5:1-Sieg in Paderborn. "Wir freuen uns über den guten Saisonstart und wir freuen uns auch, dass wir in fünf Tagen wieder spielen dürfen."

Highlights: SC Paderborn - Schalke 04 1:5

5:1 in Paderborn: Harit-Gala bei klarem Sieg für Schalke 04

Schalke 04 erarbeitet sich unter dem neuen Trainer David Wagner allmählich wieder die Konstanz glanzvollerer Tage. Die Königsblauen siegten am 4. Spieltag bei Aufsteiger SC Paderborn souverän mit 5:1 (1:1) und stehen als Tabellensechster so gut da wie seit dem Ende der Vizemeister-Saison 2017/18 nicht mehr.

Salif Sane (33.) mit dem 1000. Auswärtstor der Schalker Bundesligageschichte, Suat Serdar (49.), Amine Harit (71., 85.) und der eingewechselte Ahmed Kutucu (83.) bescherten dem Favoriten aus Gelsenkirchen den zweiten Sieg in Folge und die Eroberung eines Europa-League-Platzes.

Underdog Paderborn, der durch Geburtstagskind Cauly Oliveira Souza (8.) in Führung ging, präsentierte sich eine Stunde lang zwar wieder gefällig, liegt nach einer schwachen Abwehrleistung aber mit nur einem Punkt auf dem 17. Tabellenplatz. Am Samstag steht für die Ostwestfalen beim punktgleichen Schlusslicht bereits ein richtungsweisendes Duell auf dem Programm.