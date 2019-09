Schalke 04 vs. Mainz 05: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM kostenlos mit dem DAZN-Gratismonat sehen

Schalke 04 hat am Freitagabend den 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Goal verrät Euch hier, wie Ihr das Spiel heute kostenlos im LIVE-STREAM schauen könnt.

Start ins Wochenende, Flutlicht, eine hoffentlich volle Veltins-Arena: Der Auftakt des 5. -Spieltags dürfte stimmungsvoll werden. Schalke 04 empfängt am Freitag (20. September) um 20.30 Uhr und will den positiven Trend der ersten Wochen der neuen Saison unbedingt fortsetzen.

Nach der völlig verkorksten Vorsaison ist S04 unter dem neuen Trainer David Wagner mit sieben Punkten aus den ersten vier Partien gut in die Spielzeit 2019/20 gestartet und steht aktuell auf Rang sechs. Bei einem entsprechend hohen Sieg gegen die Gäste aus Rheinhessen könnte den Knappen am Freitagabend sogar der vorübergehende Sprung an die Tabellenspitze winken.

Coach Wagner mahnte auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Mainz aber dennoch dazu, nicht zu früh in Euphorie zu verfallen: "Berlin und Paderborn waren weitere Schritte. Wir müssen noch extremst viel arbeiten und zueinander finden, aber wir sind auf dem Weg", sagte der 47-Jährige.

In Mainz ist die Stimmung derweil seit vergangenem Wochenende zumindest etwas entspannter. Nach drei Niederlagen zum Start entschied die Truppe von Trainer Sandro Schwarz das Kellerduell gegen mit 2:1 für sich und buchte damit die ersten drei Punkte auf ihr Konto.

gegen Mainz 05 heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie das funktioniert. Außerdem erfahrt Ihr, welche Möglichkeiten Ihr hinsichtlich eines möglichen DAZN-Abos habt.

Schalke (S04) vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM kostenlos bei DAZN sehen

Seit dieser Saison zeigt DAZN die Bundesliga live! Über 40 Spiele der deutschen Beletage laufen beim Streamingdienst aus Ismaning bei München im LIVE-STREAM. Darunter fallen neben allen Montagsspielen und den Begegnungen, die am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen werden, auch alle Freitagsspiele. Die meisten davon zeigt DAZN sogar exklusiv in - so auch Schalke gegen Mainz an diesem Freitag.

Ticket-Info vor #S04M05 ☝️ Die Tageskasse West öffnet am Freitag (20.9.) um 18.30 Uhr, zudem können ab 9 Uhr bis zum Anpfiff auch Tickets im ServiceCenter auf dem Vereinsgelände erworben werden 🙌📣#S04 | #S04M05 | #InfoTweet pic.twitter.com/LV5LfNBEsn — FC Schalke 04 (@s04) 18. September 2019

Alle Fans von S04 und der 05er also genau aufgepasst: Wenn Ihr Eure Mannschaft am 5. Bundesliga-Spieltag live sehen wollt, kommt Ihr an DAZN nicht vorbei. Denn die Partie aus der Gelsenkirchener Veltins-Arena wird nur vom Ismaninger Streamingdienst übertragen. Um 20.15 Uhr geht DAZN am Freitag auf Sendung und versorgt Euch mit allen Infos, die vor dem Spiel wichtig sind. Ab 20.30 Uhr rollt dann der Ball und Ihr seid live dabei!

Das Team von DAZN für diesen Bundesliga-Freitag:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

So, nun wisst Ihr, wo Schalke vs. Mainz live zu sehen ist. Das Beste kommt aber noch: Denn Ihr könnt das Duell der Königsblauen mit den 05ern sogar kostenlos im LIVE-STREAM sehen. Falls Du noch kein DAZN-Abonnent bist, dürften Dich die kommenden Zeilen sehr freuen.

Schalke 04 gegen Mainz heute kostenlos im LIVE-STREAM schauen: Alle Infos zum Gratismonat bei DAZN

Denn jeder, der sich bei DAZN für ein Abo anmeldet, erhält den ersten Monat beim Streamingdienst geschenkt, gratis, kostenlos. Ohne finanzielle Aufwendungen könnt Ihr das Angebot 30 Tage lang nach Belieben testen. Meldet Ihr Euch jetzt an, seht Ihr S04 gegen Mainz 05 also kostenlos live im Stream.

Und damit längst nicht genug: Auch der zweite Spieltag der , an dem DAZN wieder 14 der 16 Partien live und exklusiv in voller Länge ausstrahlt, würde in Euren Gratismonat fallen. Unter anderem seht Ihr dann gegen PSG, Leverkusen vs. Juventus, Leipzig gegen Lyon, Barca gegen oder Liverpool gegen Salzburg live und vollkommen kostenlos.

Dazu kommt auch der 2. Spieltag der , die nächsten Freitags-, Montags- und 13.30-Uhr-Sonntagsspiele der Bundesliga, , , oder auch die EM-Qualifikation. All das zeigt DAZN live, der Probemonat lohnt sich also definitiv! Einen stets aktuellen Überblick über das Fußball-Wochenprogramm von DAZN findet Ihr HIER.

Sollte Euch diese unglaubliche Vielfalt dennoch nicht überzeugen, könnt Ihr Euer Abo bequem wieder kündigen - was auch später übrigens monatlich ganz einfach mit wenigen Klicks möglich ist. Wahrscheinlicher ist aber, dass Ihr nach den 30 kostenlosen Tagen nicht mehr auf DAZN verzichten wollt. Dann schließt Ihr ganz schnell und unkompliziert einfach Euer Abo ab - und genießt Live-Fußball pur weiterhin.

Als Bezahlmodelle stehen Euch dabei zwei Optionen zur Verfügung. Entweder ihr wählt das Monatsabo, das Euch monatlich 11,99 Euro kostet. Wie gesagt: Ganz einfach monatlich kündbar. Oder Ihr entscheidet Euch für die DAZN-Jahreskarte, für die Ihr einmalig 119,99 Euro zahlt. Alle wichtigen Informationen darüber, wie Ihr Euer Abo bezahlen könnt, haben wir HIER zusammengestellt.

DAZN-Abo: Das sind die zwei Optionen

Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat - monatlich kündbar

11,99 Euro pro Monat - monatlich kündbar Jahreskarte: Einmalig 119,99 Euro, 12 Monate Laufzeit - Vorteil: Ersparnis von 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo

Schalke (S04) vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM: Die Bundesliga mit DAZN auf dem Smart-TV schauen

DAZN ist ein Streamingdienst, bietet seine Übertragungen also ausschließlich per LIVE-STREAM an. Aber - der modernen Technik sei Dank - es gibt natürlich eine Möglichkeit, DAZN und damit auch heute Abend Schalke gegen Mainz gemütlich auf dem Fernseher zu verfolgen.

Das geht auf herkömmlichen TV-Geräten entweder mithilfe von Gadgets wie dem Amazon Fire TV Stick oder über Eure Playstation 4. Und wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, dann ganz einfach über die DAZN-App.

DAZN zeigt Schalke vs. Mainz heute im LIVE-STREAM auf Deinem Smart-TV

Die wird im App-Store Eures TV-Geräts dann nämlich zum kostenlosen Download angeboten. Alles, was Ihr machen müsst, um S04 vs. Mainz am Freitag auf dem Fernseher anzuschauen, haben wir Euch in vier Schritten zusammengefasst.

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Schalke gegen Mainz mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Schalke (S04) vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM kostenlos mit der DAZN-App anschauen

Der 5. Bundesliga-Spieltag startet - und Ihr könnt Schalke gegen Mainz am Freitagabend kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen. Das geht entweder am Browser Eures Laptops via www.dazn.com oder natürlich auf nahezu allen mobilen Geräten mit der kostenlosen DAZN-App!

Ob Handy, Tablet, Playstation 4 oder wie oben schon beschrieben dem Smart-TV, die App des Streamingdienstes aus Ismaning ist überall kostenlos zum Herunterladen verfügbar. Habt Ihr den Gratismonat abgeschlossen und Euch angemeldet, steht Euch also nichts mehr im Wege, um die vollen 90 Minuten zwischen Schalke und Mainz live und kostenlos im STREAM bei DAZN zu genießen.

Voraussetzung dafür ist natürlich eine stabile Internetverbindung. Jetzt nur noch die DAZN-App aus dem App-Store Eurer Wahl downloaden:

Schalke 04 gegen Mainz heute kostenlos im LIVE-STREAM schauen: Die Bilanz

Schalke 04 (bislang insgesamt 34 Duelle) Mainz 05 19 Siege 9 9 Niederlagen 19 6 Unentschieden 6 57 Tore 32

Schalke (S04) vs. Mainz 05 heute live: So liefen die Spiele in der letzten Saison

Im Hinspiel zuhause behielt S04 knapp die Oberhand. Ein frühes Tor von Alessandro Schöpf reichte den Königsblauen zum Sieg über die Gäste.

Schalke 04 gegen Mainz 05 (29. September 2018, Bundesliga, 6. Spieltag)

S04 - Mainz 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Schöpf (11.)

Im Rückspiel glückte Mainz dann die Revanche für die Pleite im ersten Duell. Letztlich deutlich mit 3:0 schickte die Schwarz-Elf die Gelsenkirchener nach Hause.

Mainz 05 gegen Schalke 04 (23. Februar 2019, Bundesliga, 23. Spieltag)