Schalke 04: Sam tritt gegen S04 nach, Wager schwärmt von Stambouli - alle News und Gerüchte

Ex-Schalker Sidney Sam hat in einem Interview gegen Königsblau geätzt. David Wagner schwärmt derweil von Benjamin Stambouli. Alle News und Gerüchte.

Nach zuletzt zwei souveränen Siegen gegen den (5:1) und (3:0) blickt der voller Selbstvertrauen auf das kommende Heimspiel gegen . Trainer David Wagner tritt jedoch auf die Euphoriebremse und fordert, dass man die Serie nicht "größer machen darf, als sie ist".

Speziell die Partie in Paderborn war für den Coach "weit weg von optimal". Besonders gut gefallen hat ihm jedoch die Leistung von Innenverteidiger Benjamin Stambouli, wie er auf einer Pressekonferenz verraten hat.

Sidney Sam klagt: "Auf Schalke hatte man keine Geduld mit mir"

Flügelstürmer Sidney Sam hat in einem Interview mit der Sportbild auf seine Zeit beim FC Schalke zurückgeblickt und prangert an, dass man bei Königsblau keine Geduld mit ihm hatte.

"Es ist alles negativ gelaufen auf Schalke für mich. Dort herrscht ein ganz anderer Druck als bei anderen Klubs", erklärt Sam der seit seinem Vertragsende beim im Sommer ohne Verein ist. "Ich kam als Königstransfer, hatte aber gleich zu Beginn mit Verletzungen zu kämpfen. Danach bekam ich nie die Chance zu zeigen, was ich wirklich kann."

In Bezug auf seine derzeitige Vereinssuche äußert er sich selbstbewusst: "Ich möchte auf keinen Fall arrogant wirken. Aber ich kann mich gut selbst einschätzen, schaue mir viele Spiele an. Und deshalb bin ich überzeugt: Außer Bayern und Dortmund kann ich allen Mannschaften in der sofort weiterhelfen."

Die zweite Liga ist trotz derzeitiger Arbeitslosigkeit allerdings kein Thema für den Ex-Nationalspieler (fünf Länderspiele für ): "In die zweite oder dritte Liga möchte ich nicht, weil mir die Spielweise einfach nicht liegt. Du reibst dich sehr stark in Zweikämpfen auf, der Fußball ist technisch nicht so stark, und du hast natürlich nicht Mitspieler, die dich so einsetzen können wie in der Bundesliga."

Schalke-Trainer David Wagner schwärmt von Benjamin Stambouli: "Größte Überraschung"

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 ist von der Zusammenarbeit mit Defensivspezialist Benjamin Stambouli begeistert. "Benjamin Stambouli ist für mich die größte Überraschung in diesem Kader", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05 (Freitag, 20.30 Uhr LIVE auf DAZN): "Ich hatte Benjamin nicht unbedingt als Innenverteidiger auf dem Schirm, und schon gar nicht als Innenverteidiger in einer Viererkette."

Speziell am vergangenen Woche war er vom Franzosen beeindruckt: "Seine Leistung in Paderborn war eine Eins mit Sternchen. Das war richtig gut. Ich wusste, dass er auf der Sechser-Position eine Bank sein kann. Aber dass er es so gut spielt, freut mich natürlich wahnsinnig. Ich hatte ihn auf der Innenverteidiger-Position nicht auf dem Schirm: so dominant, so stark, so schlau."

Der spanische U21-Nationalspieler Juan Miranda hat verraten, dass Vizeweltmeister Ivan Rakitic ihm zu einem Wechsel zum FC Schalke 04 geraten hat.

"Mit Rakitic habe ich vor meinem Wechsel über Schalke gesprochen. Er hat mir nur Gutes erzählt", sagte der 18-Jährige, der vom ausgeliehen wurde, am Dienstag bei seiner Vorstellung in Gelsenkirchen. "Von Rauls Geschichte hier weiß ich natürlich. Ich hoffe, dass ich in seine Fußstapfen treten kann", ergänzte er.

-Legionär Robin Gosens wäre in der Sommerpause nach eigenen Angaben beinahe zu Schalke 04 gewechselt. "Es gab sehr konkrete Gespräche, da braucht man keinen Hehl draus zu machen", sagte der 25-Jährige bei t-online. Letztlich aber wollte Atalanta den Abwehrspieler nicht abgeben, "weil sie mit mir als Schlüsselspieler auf Links in die Champions-League-Saison gehen wollten", so Gosens.

Das Thema könne aber wieder heiß werden: "Auf Schalke wissen sie aktuell ja auch noch nicht genau, wo sie stehen", sagte Gosens: "Wenn es dort bergauf geht, dann ist vielleicht in den nächsten Jahren wieder etwas möglich. Ich glaube schon, dass sie mich weiter beobachten werden."

Offensivspieler Levent Mercan feierte in der laufenden Bundesligasaion sein Profidebüt für Schalke 04, etwas, von dem er immer geträumt hat. "Wir sind schon seit Jahren Schalke-Fans. Ich, seit ich klein bin", erklärte er im Interview mit Sport 1.

"Mein erstes Trikot war von Schalke und im Stadion war ich auch zum ersten Mal hier – mit 10 oder 11 Jahren", erinnert sich der 18-Jährige, der in der laufenden Saison bereits dreimal für die Profis zum Einsatz kam (ein Tor).