Schalke 04, News und Gerüchte heute: Juan Miranda verletzt, Mark Uth spricht über "Sperre" gegen S04

Schalke 04 gastiert am Wochenende in Köln, wobei Mark Uth nicht spielen darf. Und Juan Miranda ist aktuell verletzt. Alle News und Gerüchte zu S04.

Der FC Schalke will am Wochenende beim nach dem 0:5 gegen am vergangenen Wochenende wieder zurück in die Spur finden. Ob Juan Miranda dabei mithelfen kann, ist noch offen. Der 20-Jährige ist aktuell verletzt.

Mark Uth wird den Kölnern außerdem nicht gegen S04 zur Verfügung stehen, nachdem die Schalke-Leihgabe eine Klausel im Leihvertrag hat, die es ihm verbietet, gegen seinen aktuellen Arbeitgeber zu spielen.

Die Schalke-News der letzten Tage:

Der am Donnerstag: In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte über S04 heute.

Köln-Leihspieler Mark Uth darf nicht gegen Schalke spielen: "Finde das nicht schön"

Mark Uth wurde im Winter von Schalke 04 an den 1. FC Köln verliehen. Im direkten Duell am Wochenende darf der Stürmer jedoch nicht mitwirken – dies ist vertraglich festgelegt.

"Die Schalker wollten nicht, dass ich gegen sie spiele", erklärte Uth bei Sport1. "Schön finde ich das nicht, aber ich muss das akzeptieren."

"Wir wollen Fußball spielen und nur unseren Job machen. Wenn wir das nicht dürfen, dann finde ich das schade", ergänzte er.

Schalke-Verteidiger Juan Miranda setzt mit Wadenverletzung aus

Linksverteidiger Juan Miranda musste am Donnerstag mit dem Training aussetzen, nachdem er an einer Wadenverletzung laboriert. Ob er am Wochenende gegen den 1. FC Köln auflaufen können wird, ist aktuell noch unklar.

S04: Nastasic wendet sich nach Heimklatsche an Schalke-Fans - Naldo schaltet sich ein

Verteidiger Matija Nastasic hat sich nach der 0:5-Heimniederlage von Schalke 04 gegen RB Leipzig an die Fans der Königsblauen gewandt und dafür Unterstützung vom Ex-Schalker Naldo bekommen.

"Wir alle wissen, dass es gestern keine gute Leistung von uns war“, schrieb er auf Instagram und schob nach: "Auch in schweren Phasen steht ihr immer hinter uns. Danke Schalker! Zusammen werden wir im nächsten Spiel alles für drei Punkte geben."

Der ehemalige S04-Verteidiger Naldo kommentierte den Beitrag mit folgenden Worten: "Kopf hoch! Alles wird wieder gut, mein Freund. Glück auf!"

FC Schalke 04: Suat Serdar erneut als Spieler des Monats ausgezeichnet

Nationalspieler Suat Serdar hat beim FC Schalke 04 seinen Titel als Spieler des Monats verteidigt. Der 22-Jährige erhielt bei einem Fan-Voting 60 Prozent der Stimmen.

Auf den weiteren Plätzen für den Monat Januar folgten Neuzugang Michael Gregoritsch (16 Prozent), Bastian Oczipka (15 Prozent) und Matija Nastasic (9 Prozent).