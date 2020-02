Schalke 04, News und Gerüchte heute: Naldo kommentiert Nastasic-Ansprache an Fans, Suat Serdar ist Spieler des Monats

Schalke 04 geht zuhause gegen RB Leipzig unter. Nastasic wendet sich anschließend an die Fans und wird von einem Ex-Schalker bestärkt. Alle S04-News.

Die 0:5-Heimniederlage gegen bestimmt rund um den die Schlagzeilen. Trainer David Wagner kündigt eine knallharte Analyse an, Verteidiger Matija Nastasic wendet sich an die Fans.

Außerdem: Nationalspieler Suat Serdar ist von den Fans erneut zum Spieler des Monats gewählt worden und hat sich dabei gegen einen Winterneuzugang durchgesetzt.

Die Schalke-News der letzten Tage:

Der FC Schalke 04 am Montag: In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte über S04 heute.

S04: Nastasic wendet sich nach Heimklatsche an Schalke-Fans - Naldo schaltet sich ein

Verteidiger Matija Nastasic hat sich nach der 0:5-Heimniederlage von Schalke 04 gegen RB Leipzig an die Fans der Königsblauen gewandt und dafür Unterstützung vom Ex-Schalker Naldo bekommen.

Mehr Teams

"Wir alle wissen, dass es gestern keine gute Leistung von uns war“, schrieb er auf Instagram und schob nach: "Auch in schweren Phasen steht ihr immer hinter uns. Danke Schalker! Zusammen werden wir im nächsten Spiel alles für drei Punkte geben."

Der ehemalige S04-Verteidiger Naldo kommentierte den Beitrag mit folgenden Worten: "Kopf hoch! Alles wird wieder gut, mein Freund. Glück auf!"

FC Schalke 04: Suat Serdar erneut als Spieler des Monats ausgezeichnet

Nationalspieler Suat Serdar hat beim FC Schalke 04 seinen Titel als Spieler des Monats verteidigt. Der 22-Jährige erhielt bei einem Fan-Voting 60 Prozent der Stimmen.

Auf den weiteren Plätzen für den Monat Januar folgten Neuzugang Michael Gregoritsch (16 Prozent), Bastian Oczipka (15 Prozent) und Matija Nastasic (9 Prozent).

Schalke 04 gegen RB Leipzig 0:5 - Die Highlights im VIDEO

Schalke 04 nach Heimpleite gegen Leipzig: David Wagner kündigt "ehrliche Analyse" an

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 hat nach der 0:5-Pleite gegen RB Leipzig am Samstagabend angekündigt, die Fehler schnellstmöglich aufarbeiten zu wollen.

#Wagner : Das Spiel fing extrem schlecht an für uns. Wir haben ein schlechtes Spiel gemacht und völlig verdient verloren. Es ist wichtig, dass wir eine ehrliche Analyse machen. Wir müssen das akzeptieren und hart dafür arbeiten, wieder in Form zu kommen. #S04 | #S04PK | #S04RBL pic.twitter.com/gFAvvsdTr1 — FC Schalke 04 (@s04) February 22, 2020

"Das Spiel fing extrem schlecht an für uns. Wir haben ein schlechtes Spiel gemacht und völlig verdient verloren. Es ist wichtig, dass wir eine ehrliche Analyse machen. Wir müssen das akzeptieren und hart dafür arbeiten, wieder in Form zu kommen", sagte Wagner auf der Pressekonferenz.

Marcel Sabitzer nach Leipzig-Sieg auf Schalke: "Nicht so einfach erwartet"

Leipzig-Profi Marcel Sabitzer, der RB in der Veltins-Arena am Samstag schon in der 1. Minute in Führung geschossen hatte, überraschte nach der Partie mit einer pikanten Aussage.

"Wir haben es nach unserem harten Champions-League-Match nicht so einfach erwartet", sagte der Österreicher, dessen Leipziger auf Schalke am Ende mit 5:0 gewannen. "Wir haben es hier aber ab der ersten Minute sehr gut gemacht. Dann sind wir eben schwer zu stoppen.“