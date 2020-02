Schalke 04, News und Gerüchte heute: David Wagner kündigt nach Heimpleite gegen Leipzig "ehrliche Analyse" an

Das hatte man sich beim ganz anders vorgestellt: Mit 0:5 verloren die Gelsenkirchener am Samstagabend das Topspiel gegen und hatten am Ende nicht den Hauch einer Chance.

Alexander Nübel patzte beim ersten Gegentor heftig und war auch ansonsten häufig unsicher. Trainer David Wagner kündigte nach der Partie an, die Fehler der Mannschaft knallhart analysieren zu wollen.

Außerdem: Leipzigs Marcel Sabitzer überraschte mit einer Aussage über den RB-Sieg auf Schalke.

Schalke 04 nach Heimpleite gegen Leipzig: David Wagner kündigt "ehrliche Analyse" an

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 hat nach der 0:5-Pleite gegen RB Leipzig am Samstagabend angekündigt, die Fehler schnellstmöglich aufarbeiten zu wollen.

#Wagner : Das Spiel fing extrem schlecht an für uns. Wir haben ein schlechtes Spiel gemacht und völlig verdient verloren. Es ist wichtig, dass wir eine ehrliche Analyse machen. Wir müssen das akzeptieren und hart dafür arbeiten, wieder in Form zu kommen. #S04 | #S04PK | #S04RBL pic.twitter.com/gFAvvsdTr1 — FC Schalke 04 (@s04) February 22, 2020

"Das Spiel fing extrem schlecht an für uns. Wir haben ein schlechtes Spiel gemacht und völlig verdient verloren. Es ist wichtig, dass wir eine ehrliche Analyse machen. Wir müssen das akzeptieren und hart dafür arbeiten, wieder in Form zu kommen", sagte Wagner auf der Pressekonferenz.

Marcel Sabitzer nach Leipzig-Sieg auf Schalke: "Nicht so einfach erwartet"

Leipzig-Profi Marcel Sabitzer, der RB in der Veltins-Arena am Samstag schon in der 1. Minute in Führung geschossen hatte, überraschte nach der Partie mit einer pikanten Aussage.

"Wir haben es nach unserem harten Champions-League-Match nicht so einfach erwartet", sagte der Österreicher, dessen Leipziger auf Schalke am Ende mit 5:0 gewannen. "Wir haben es hier aber ab der ersten Minute sehr gut gemacht. Dann sind wir eben schwer zu stoppen.“

FC Schalke: Die Noten der S04-Stars beim Debakel gegen Leipzig

Schalke 04 kommt gegen RB Leipzig böse mit 0:5 unter die Räder. Neben Alexander Nübel enttäuschen weitere Stars. Die Noten und Einzelkritik gibt es HIER .

Schalke geht gegen RB Leipzig mit 0:5 unter

Begünstigt durch einen schweren Patzer von Torhüter Alexander Nübel bleibt RB Leipzig dem Bundesliga-Tabellenführer Bayern München dicht auf den Fersen. Die Sachsen gewannen am Samstag 5:0 (1:0) bei Schalke 04 und haben weiter einen Zähler Rückstand auf den Rekordmeister aus München.

Ausgerechnet der künftige Bayer Nübel griff nach nur 55 Sekunden an einem Distanzschuss von Marcel Sabitzer vorbei und ließ den nicht besonders platzierten Ball passieren. Auch danach wirkte der Keeper bei der ersten Schalker Heimniederlage seit August nicht sicher - zunächst ließ er einen Ball unbedrängt fallen (10.), dann segelte er nach einem Eckstoß ins Leere (25). Die Fans reagierten mit Pfiffen. Gegen Timo Werners Schuss in den Winkel (61.) war Nübel chancenlos, Marcel Halstenberg (68.) erhöhte unbedrängt per Kopf. Am Ende lief es wie im Training: Angelino (80.) durfte noch sein erstes Tor für RB erzielen, Emil Forsberg traf zum Endstand (89.).

Schalke 04: Jochen Schneider wegen Verhandlungen mit Suat Serdar optimistisch

Sportvorstand Jochen Schneider zeigt sich optimistisch, Nationalspieler Suat Serdar (22) langfristig an Schalke 04 binden zu können. "Es wäre ja fatal, wenn ich es nicht wäre", sagte der 49-Jährige im Interview mit Sport1: "Suat fühlt sich wohl hier, das hat er auch so artikuliert. Er sieht hier die richtige Plattform für seine weitere Entwicklung und wir sind glücklich, dass er hier ist - und sind glücklich mit seiner Saison."

Serdar, der nach überstandenen Problemen am Sprunggelenk im Heimspiel am Samstag gegen RB Leipzig (0:5) wieder zur Verfügung stand, besitzt auf Schalke noch einen Vertrag bis 2022 - dem Vernehmen nach ohne Ausstiegsklausel.

Schalke 04 - Benjamin Stambouli vor dem Aus? Verteidiger reagiert mit emotionalem Post

Der verletzte Innenverteidiger Benjamin Stambouli hat sich in einem emotionalen Instagram -Beitrag zu den Berichten geäußert, wonach die Einsätze in der -Hinrunde seine letzten Spiele für Schalke 04 gewesen sein könnten.

"Ich arbeite hart an meinem Comeback, um in der bestmöglichen Kondition zurückzukehren und um das blau-weiße Trikot zu verteidigen. So wie sie es der S04 verdient hat", äußerte sich der 29-Jährige unter einem Foto, das ihn im Schalke-Trikot zeigt. In Großbuchstaben fügte er hinzu: "Einmal Schalker, immer Schalker."

Unter der Woche hatte die Bild -Zeitung berichtet, dass der Bundesligist damit rechne, dass Stambouli in der laufenden Saison nicht mehr auf den Platz zurückkehren könnte. Da sein Vertrag im Sommer endet, vermutete das Blatt, dass der 29-Jährige deshalb nie wieder für den Bundesligisten auflaufen werde.

Stambouli reagierte auf die Berichte, indem er unter den Beitrag den Hashtag "#dontbelievethemedia" (Übersetzt: Glaubt den Medien nicht, Anm. d. Red.) setzte. Vor dem Spiel gegen am Wochenende (0:0) hatte Schalke-Trainer David Wagner seine Hoffnung geäußert, dass der 29-Jährige im März wieder dem Kader angehören könnte.