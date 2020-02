Schalke 04, News und Gerüchte: Chelsea-Talent Iling offenbar im Visier, Benjamin Stambouli droht wohl Saison-Aus

Schalke hat offenbar ein Nachwuchs-Talent vom FC Chelsea im Visier und Benjamin Stambouli droht wohl das Saison-Aus. Alle News zu S04.

Nach zuletzt zwei Untentschieden in Folge gegen Paderborn und Mainz steht für den am Samstag das Top-Spiel gegen an (18.30 im LIVE-TICKER ).

Weiterhin nicht mit dabei ist Benjamin Stambouli, dem nach seinem Fußbruch beim Derby im Oktober vergangenen Jahres jetzt wohl das Saison-Aus droht.

Unterdessen soll Schalke ein Nachwuchstalent des im Visier haben.

Mehr Teams

Außerdem äußert sich Sascha Riether zur aktuellen Ergebnissituation der Schalker.

Guten Morgen! Programm für heute: Erst Training in der Athletikhalle 🏋🏻‍♂️, um 15.30 Uhr dann auf dem Platz ⚽️ #S04 | 🔵⚪️ | #WirLebenDich pic.twitter.com/rUWGY1iih8 — FC Schalke 04 (@s04) February 19, 2020

Der FC Schalke 04 am Mittwoch: In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte über S04 heute.

FC Schalke 04 hat offenbar Supertalent Samuel Iling im Visier

Bundesligist FC Schalke hat seine Fühler angeblich nach Youngster Samuel Iling vom FC Chelsea ausgestreckt. Das berichtet Football Insider.

Demnach beobachten die Könisgblauen den 16-jährigen Engländer, der in der Nachwuchsakademie der Blues spielt. Der Teenager soll aufgrund der fehlenden Perspektive bei den Profis einen Wechsel im Sommer anstreben.

Neben den Knappen sollen auch der FC Bayern sowie Amsterdam und PSG Iling im Visier haben.

FC Schalke 04 - Sascha Riether: "Situation ist, wie sie ist"

Sascha Riether, Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung, hat die lange Verletztenliste als einen Grund für die aktuelle Lage bei den Königsblauen ausgemacht. "Die Situation ist, wie sie ist – und jetzt müssen wir schauen, wie wir mit ihr umgehen", wird der 36-Jährige auf der Homepage der Königsblauen zitiert. Den Knappen würden "einige Stützen" fehlen, allerdings vertraue man laut Riether "jedem Spieler in der Mannschaft".

Aktuell muss Schalke auf die Leistungsträger Salif Sane, Benjamin Stambouli, Daniel Caliguiri sowie Suat Serdar verzichten.

In der Rückrunde holte S04 nur zwei Siege aus bisher sechs Ligapartien.

FC Schalke 04: Benjamin Stambouli droht offenbar Saison-Aus

Der FC Schalke 04 muss angeblich bis zum Ende der Saison auf Benjamin Stambouli verzichten. Wie die Bild berichtet, hat der 29-Jährige bei der ersten Belastungssteigerung seit seinem im Derby gegen den BVB erlittenen Fußbruch im Oktober einen Rückschlag erlitten.

Neben Stambouli muss Schalke auch die verletzungsbedingten Ausfälle von Sane, Serdar und Caliguiri verkraften.