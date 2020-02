Schalke 04, News und Gerüchte: Meyer äußert sich erstmals zu S04-Abgang, verletzter Stambouli gibt sich kämpferisch

Während Meyer glaubt, sich vor seinem Schalke-Abgang nicht falsch verhalten zu haben, gibt sich der verletzte Stambouli kämpferisch. Alle S04-News.

Für den steht am Samstag das Aufeinandertreffen mit (18.30 im LIVE-TICKER ) auf dem Programm. Nach dem 0:0 gegen am vergangenen Wochenende braucht die Mannschaft von Trainer David Wagner die Punkte, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren.

In einem Interview hat Ex-Schalke-Spieler Max Meyer sein Schweigen zu Schalke 04 gebrochen und sich erstmals zu seinem Abgang im Sommer 2018 geäußert. Er betonte, sich nichts vorwerfen zu können, da er sich nicht falsch verhalten habe.

Außerdem hat der verletzte Benjamin Stambouli Stellung zu den Berichten bezogen, wonach er nie wieder für Schalke zum Einsatz kommen könnte.

Schalke 04 - Benjamin Stambouli vor dem Aus? Verteidiger reagiert mit emotionalem Post

Der verletzte Innenverteidiger Benjamin Stambouli hat sich in einem emotionalen Instagram -Beitrag zu den Berichten geäußert, wonach die Einsätze in der -Hinrunde seine letzten Spiele für Schalke 04 gewesen sein könnten.

"Ich arbeite hart an meinem Comeback, um in der bestmöglichen Kondition zurückzukehren und um das blau-weiße Trikot zu verteidigen. So wie sie es der S04 verdient hat", äußerte sich der 29-Jährige unter einem Foto, das ihn im Schalke-Trikot zeigt. In Großbuchstaben fügte er hinzu: "Einmal Schalker, immer Schalker."

Unter der Woche hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass der Bundesligist damit rechne, dass Stambouli in der laufenden Saison nicht mehr auf den Platz zurückkehren könnte. Da sein Vertrag im Sommer endet, vermutete das Blatt, dass der 29-Jährige deshalb nie wieder für den Bundesligisten auflaufen werde.

Stambouli reagierte auf die Berichte, indem er unter den Beitrag den Hashtag "#dontbelievethemedia" (Übersetzt: Glaubt den Medien nicht, Anm. d. Red.) setzte. Vor dem Spiel gegen Mainz 05 am Wochenende (0:0) hatte Schalke-Trainer David Wagner seine Hoffnung geäußert, dass der 29-Jährige im März wieder dem Kader angehören könnte.

Schalke verlängert mit Nachwuchsspieler Nick Taitague

Schalke 04 hat den auslaufenden Lizenzspielervertrag mit Mittelfeldspieler Nick Taitague um ein Jahr bis 2021 verlängert. Sollte der 21-Jährige, der in der aktuellen Saison dem Kader der U23 angehört, den Durchbruch schaffen, hat sich Schalke zudem eine Option bis 2023 gesichert.

Der US-amerikanische Taitague war 2017 vom FC Richmond gekommen, hatte in den letzten Jahren aber mit einigen Verletzungen zu kämpfen. "Nun will er einen neuen Anlauf nehmen, den dauerhaften Sprung in den Profifußball zu schaffen", sagte Sportvorstand Jochen Schneider.

Schalke setzt große Hoffnungen in den offensiven Mittelfeldspieler, den Profi-Trainer David Wagner bereits im Januar mit ins Trainingslager nach genommen hatte: "Wir glauben an ihn und geben ihm diese Chance", betonte Schneider daher.

Schalke 04 - Max Meyer bricht sein Schweigen: "Habe mich damals nicht falsch verhalten"

Mittelfeldspieler Max Meyer, der inzwischen bei in der englischen Premier League unter Vertrag steht, hat in einem Interview erstmals über seinen ablösefreien Abschied von Schalke 04 und das Verhältnis zu seinem Ex-Verein gesprochen.

"Ich bereue nichts, denn ich denke nicht, dass ich mich damals falsch verhalten habe. Ich habe zu Beginn der Saison 2017/18 schon gesagt, dass ich nach dem Jahr gerne gehen möchte", betonte der 24-Jährige im Gespräch mit Sport1.

"Man wollte mich eigentlich schon im Sommer verkaufen, doch ich entschied mich, noch zu bleiben. Es kam dann zu neuen Verhandlungen", so Meyer, der hinzufügte: "Das Thema wurde schließlich von Woche zu Woche größer, das war am Ende für alle sehr aufreibend."

Nachdem der damalige Sportvorstand Christian Heidel mitgeteilt hatte, dass Meyer seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Verein im Sommer verlassen wolle, war ein öffentlicher Streit entbrannt, an dessen Ende der Mittelfeldspieler auf Schalke suspendiert wurde.

Insbesondere die damalige Berichterstattung machte Meyer damals zu schaffen: "Ich kann jetzt sagen, dass es damals nicht so dramatisch war. Vieles wurde aufgebauscht", so der 24-Jährige, der trotz trotz der Vorgänge betonte: "Ich hege keinen Groll gegen S04."