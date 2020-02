Schalke 04, News und Gerüchte: BVB-Trikotsponsor nicht in S04-Farben, fällt Trio gegen Leipzig aus?

Schalke muss gegen Leipzig möglicherweise auf drei Leistungsträger verzichten und Ahmed Kutucu spricht über seine Jokerrolle. Alle News zu S04.

Für den steht am Samstag das Top-Spiel gegen an (18.30 im LIVE-TICKER ).

Am Mittwoch konnten gleich mehrere Spieler das Training nicht komplett oder gar nicht absolvieren. Ob sie am Samstag zur Verfügung stehen, wird sich noch entscheiden.

Außerdem: Borussia Dortmunds neuer Hauptsponsor ändert das Logo wegen Schalke 04.

Guten Morgen! Programm für heute: Erst Training in der Athletikhalle 🏋🏻‍♂️, um 15.30 Uhr dann auf dem Platz ⚽️ #S04 | 🔵⚪️ | #WirLebenDich pic.twitter.com/rUWGY1iih8 — FC Schalke 04 (@s04) February 19, 2020

Der FC Schalke 04 am Donnerstag: In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte über S04 heute.

Logo von neuem BVB-Trikotsponsor nicht in Schalke-Farben

Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund beschreitet neue Wege und geht erstmals in seiner Geschichte mit zwei Trikotsponsoren in die Saison . In der wird ab 2020/21 das Logo des Kommunikationsunternehmens 1&1 das BVB-Trikot zieren, der aktuelle Hauptsponsor Evonik ist künftig nur noch bei internationalen Pokalwettbewerben, im und bei Freundschaftsspielen im Ausland zu sehen.

Mehr Teams

Vor Bekanntmachung des Deals hatten BVB-Fans die Befürchtung, das 1&1-Logo würde in den ursprünglichen Farben blau und weiß - eigentlich Schalke-Farben - auf dem Trikot erscheinen. Dieses Problem wurde aber gelöst.

"Gemeinsam mit 1&1, deren Logo auf unserem Trikot übrigens in Schwarzweiß präsent sein wird, werden wir in der digitalen Welt neue Wege in der Formatentwicklung und im Content-Bereich gehen und unsere Fans in noch direkter und intensiver ansprechen", heißt es in einem Statement.

Vor Duell gegen RB Leipzig: Schalke bangt um Serdar, McKennie und Kenny

Der FC Schalke 04 bangt vor der Partie gegen RB Leipzig um die Einsätze von Suat Serdar, Weston McKennie und Jonjoe Kenny.

Nationalspieler Serdar fehlte beim Training am Mittwoch komplett, McKennie und Kenny konnten nicht die ganze Einheit absolvieren. Als Grund nannte der Klub Belastungssteuerung.

FC Schalke 04: Ahmed Kutucu hadert nicht mit Jokerrolle

Ahmed Kutucu will sich über sein Reservisten-Dasein beim FC Schalke 04 in der aktuellen Spielzeit nicht beschweren. Der 19-jährige türkische Nationalspieler stand in der Bundesliga 2019/20 noch kein einziges Mal in der Startelf.

"Es klappt ganz gut", wird Kutucu angesprochen auf seine Rolle als Joker vom kicker zitiert.

Einzig im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen (3:2 n.V.) durfte der Offensivspieler von Beginn an ran, konnte aber nicht überzeugen. "Ahmed ist selbstkritisch genug, um zu erkennen, dass das nicht sein Spiel war. Ich habe immer gesagt, dass er Zeit braucht, um sich zu entwickeln", sagte Trainer David Wagner anschließend.

FC Schalke 04 hat offenbar Supertalent Samuel Iling im Visier

Bundesligist FC Schalke hat seine Fühler angeblich nach Youngster Samuel Iling vom ausgestreckt. Das berichtet Football Insider.

Demnach beobachten die Könisgblauen den 16-jährigen Engländer, der in der Nachwuchsakademie der Blues spielt. Der Teenager soll aufgrund der fehlenden Perspektive bei den Profis einen Wechsel im Sommer anstreben.

Neben den Knappen sollen auch der FC Bayern sowie Amsterdam und PSG Iling im Visier haben.