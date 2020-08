FC Schalke 04, News und Gerüchte: Teuchert wechselt zu Union Berlin, Insua bleibt in Huesca - alles zu S04

Cedric Teuchert verlässt Schalke 04 nach seiner Leihe in Hannover in Richtung Berlin. Derweil bleibt Pablo Insua in Huesca. Alle S04-News.

Der befindet sich bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison. Ob in der demnächst Alexander Schwolow zwischen den Pfosten der Königsblauen stehen wird, ist bislang allerdings offen: Wie Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach klarstellte, ist die Zukunft des Torhüters weiterhin offen.

Mit Cedric Teuchert und Pablo Insua stehen hingegen zwei weitere Abgänge fest. Teuchert schließt sich nach einer Leihe in Hannover an, während der Spanier fest in bleibt.

Zudem hat Ex-Kapitän Benedikt Höwedes am Freitag sein Karriereende bekanntgegeben und seinen Schalke-Abschied als die "volle Breitseite" des Fußball-Geschäfts bezeichnet. Derweil ist Michael Gregoritsch nach seiner Leihe bei den Knappen zurück in Augsburg und spricht dort über die abgelaufene Spielzeit.

Schalke 04: Cedric Teuchert wechselt zu Union Berlin

Bundesligist Union Berlin hat Stürmer Cedric Teuchert verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Schalke 04 in die Hauptstadt. Über die Vertragsdauer machte Union keine Angaben, das Arbeitspapier ist aber für die Bundesliga und 2. Liga gültig. Teuchert war in der vergangenen Saison an den Zweitligisten ausgeliehen und erzielte in 23 Ligapartien sechs Tore.

Michael Gregoritsch nach Schalke-Leihe zurück in Augsburg: "Vor meinem Abgang nach Schalke war ein bisschen Frust dabei"

Michael Gregoritsch ist zurück in Augsburg. Nach der halbjährigen Leihe beim FC Schalke 04 kehrt der ÖFB-Legionär zurück zu seinem Stammverein - wo er zuletzt in Ungnade fiel.

Eine langfristige Zusammenarbeit mit Gregoritsch konnte sich der FC Schalke, nach dessen mageren Leistungen im Frühjahr, nicht vorstellen - er tritt die Reise zurück zu Augsburg an. Die Freitagsausgabe der Salzburger Krone will erfahren haben, dass ein erneutes Leihgeschäft keine Option mehr darstellt.

"Ich weiß was ich draufhabe. Und das will ich zeigen", bekräftigte der 26-Jährige seinen Verbleib beim . Seine Zeit auf Schalke wird dem Mittelstürmer nicht in positiver Erinnerung bleiben. "Ich habe wirklich kein gutes Jahr hinter mir", erklärte er seine 23 Pflichtspieleinsätze in der abgelaufenen Saison. Ein Treffer sowie ein Assist standen dabei zu Buche.

Gregoritsch betonte zudem, dass zwischen ihm und dem FCA keinerlei Spannungen vorherrschen: "Ich habe hier eine schöne Zeit gehabt. Vor allem die ersten beiden Spielzeiten waren richtig gut. Natürlich war vor meinem Abgang zu Schalke ein bisschen Frust dabei. Aber ich habe mich damals mit Handschlag von allen verabschiedet."

Vor seinem Wechsel im Frühjahr 2020 äußerte Gregoritsch seinen Transfer-Wünsche öffentlich, was zu einer Suspendierung bei den Augsburgern führte. Später folgte eine Entschuldigung seitens des österreichischen Nationalspielers.

Schalke 04: Schwolow-Zukunft "definitiv nicht klar"

Im Rennen um Torhüter Alexander Schwolow vom muss sich Schalke 04 weiterhin gedulden. "Alex' Zukunft ist definitiv nicht klar", betonte Sportdirektor Klemens Hartenbach in der Badischen Zeitung . Mehrere Medien hatten zuletzt berichtet, dass sich Schwolow mit den Königsblauen über einen Transfer einig sei.

Die Ausstiegsklausel des 28-Jährigen liegt bei acht Millionen Euro – eine Summe, die Schalke wegen finanzieller Probleme wohl nicht auf einen Schlag bezahlen kann. Bislang sei zwischen den Bundesligisten deshalb keine Einigung erzielt worden.

Trotz der zähen Verhandlungen mit Schalke gilt ein Abgang Schwolows jedoch als wahrscheinlich. Neben den Knappen sollen weitere Vereine aus dem In- und Ausland am Freiburger Torwart interessiert sein, der im Breisgau noch bis 2022 unter Vertrag steht.

