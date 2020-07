FC Schalke 04, News und Gerüchte: Klub plant bereits Kabak-Nachfolge, Ex-Keeper nennt Fußball "Hurengeschäft" - alle Infos zu S04 heute

Schalke 04 bereitet sich offenbar auf einen Kabak-Abgang vor und ein Verteidiger wird erneut verliehen. Hier gibt's alle S04-News am Mittwoch.

Während die Spieler des die letzten freien Tage vor Trainingsstart Anfang August genießen, wird bei S04 an den Finanzproblemen gearbeitet.

Die Landesbürgschaft von Nordrhein-Westfalen ist mittlerweile offiziell bestätigt worden, dennoch könnten Leistungsträger den Klub verlassen. Vor allem Ozan Kabak könnte ordentlich Geld in die Kassen spülen

Außerdem: Jonas Carls wird erneut verliehen, diesmal geht es nach . Und: Ex-S04-Keeper Oliver Reck rechnet mit dem Profifußball ab.

Bericht: FC Schalke 04 bereitet sich auf Abgang von Ozan Kabak

Der FC Schalke 04 beschäftigt sich offenbar bereits mit dem Szenario eines Abgangs von Innenverteidiger Ozan Kabak. Das berichtet die Bild.

Der 20-jährige Türke ist demnach in den Fokus des geraten. Sollte es zu einem Wechsel kommen, hat S04 wohl zwei Pläne.

Option eins wäre demnach eine Verlängerung mit Benjamin Stambouli. Der Vertrag des 29-Jährigen lief zum Saisonende aus, beide Seiten haben eine neue Einigung aber noch nicht abgeschrieben. Die Königsblauen bieten weniger Gehalt als bisher, mit einem Verkauf Kabaks könnte das Angebot zumindest noch ein wenig nachgebessert werden, ohne die Gehaltsobergrenze von 2,5 Millionen Euro/Jahr zu überschreiten.

Sollte Stambouli verlängern, würde man keinen weiteren Ersatz verpflichten. Geht der Franzose und auch Kabak, soll Kaderplaner Michael Reschke zumindest einen Teil der Ablöse in einen neuen Defensivspieler investieren.

"Größtes Hurengeschäft": Ex-Schalke-Keeper Oliver Reck kritisiert Profifußball

Der frühere -Torwart Oliver Reck hat scharfe Kritik am Profifußball geübt. "Ich sage immer dazu: Das ist das größte Hurengeschäft, das es gibt", sagte der 55-Jährige im Spotify-Podcast von "Im Kopf des Trainers".

"Ich glaube einfach", ergänzte der ehemalige Keeper von und Schalke 04, "dass da so viele Intrigen gesponnen werden oder irgendwelche Leute sich in den Vordergrund schieben oder auch gestellt werden, wo man sich hinterher fragt: Wie kann das passieren?"

Reck hat nach seiner aktiven Zeit die Trainerkarriere eingeschlagen, aktuell coacht er den Regionalligisten SSV Jeddeloh II. Er wolle sich auf die negativen Auswüchse nicht einlassen, "sondern ich gehe meinen Weg, den bin ich schon als Spieler gegangen, den gehe ich auch als Trainer und den werde ich auch die nächsten Jahre noch so gehen, so lange ich in diesem Geschäft bin."

Offiziell: Schalke 04 verleiht Jonas Carls nach Portugal

Bundesligist Schalke 04 treibt seine angestrebte Kaderverkleinerung voran. Wie die finanziell schwer angeschlagenen Knappen mitteilten, wechselt Linksverteidiger Jonas Carls auf Leihbasis für ein Jahr zum portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimaraes. Den 23-Jährigen hatten die Königsblauen bereits in der Rückrunde der Vorsaison an den Drittligisten Viktoria Köln verliehen, auf Schalke hat Carls noch einen Vertrag bis Sommer 2022.

"Jonas hat großes Potenzial, benötigt aber regelmäßige Einsätze, um sich noch weiterzuentwickeln. Diese Möglichkeit kann ihm Vitoria Guimaraes bieten", sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Nachdem Carls in der Hinrunde bei S04 ohne Einsatz geblieben war, avancierte er in Köln in der mit 17 Einsätzen zum unumstrittenen Stammspieler. Nach dem Abgang des Defensivspielers hat Schalke immer noch 28 Spieler im Profikader.

FC Schalke 04 erhält NRW-Landesbürgschaft

Der hoch verschuldete Bundesligist Schalke 04 hat nach eigenen Angaben am Montag vom Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen die Zusage für die Erteilung einer Landesbürgschaft erhalten. Über die Höhe der Bürgschaft machten die Königsblauen keine Angaben.

"Der S04 hat diese Bürgschaft in der Erwartung beantragt, bei der Entscheidung nicht anders als Wirtschaftsunternehmen aus anderen Bereichen behandelt zu werden", teilte S04 mit. Der Traditionsklub sei sich der Verantwortung, die mit einer solchen Bürgschaft verbunden sei, bewusst.

"Aufgrund des Bürgschaftsgeheimnis können wir keine Auskünfte zu weiteren Details geben", teilte das NRW-Finanzministerium auf SID-Anfrage mit. Der Bürgschaftsantrag habe, wie alle anderen Bürgschaftsanträge auch, "das erprobte und bewährte mehrstufige Prüfungsverfahren durchlaufen", teilte das Ministerium mit.

Das Handelsblatt berichtete Anfang des Monats über ein 40-Millionen-Euro-Volumen der Bürgschaft. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erklärte damals auf einer Pressekonferenz, dass "es garantiert keine Lex Schalke geben wird".

Die Schalker hatten das Geschäftsjahr 2019 mit Verbindlichkeiten von insgesamt 197 Millionen Euro abgeschlossen. Zu Beginn der Coronakrise hatte Alexander Jobst, Vorstand Marketing, Organisation und Vertrieb, von einer "potenziell existenzbedrohenden" Lage auf Schalke gesprochen.

Pro Geisterspiel fehlen den Königsblauen nach eigenen Angaben etwa zwei Millionen Euro an Zuschauereinnahmen. Durch den sportlichen Absturz in der Rückrunde verpasste der Klub zum dritten Mal in vier Jahren das europäische Geschäft.

