FC Schalke 04, News und Gerüchte: Schwolow-Zukunft "definitiv nicht klar", Höwedes beendet mit 32 seine Karriere

Schalke 04 muss weiterhin um den Transfer von Freiburg-Torwart Alexander Schwolow kämpfen und Ex-S04-Kapitän Benedikt Höwedes beendet seine Karriere.

Der befindet sich bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison. Ob in der demnächst Alexander Schwolow zwischen den Pfosten der Königsblauen stehen wird, ist bislang allerdings offen: Wie Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach klarstellte, ist die Zukunft des Torhüters weiterhin offen.

Zudem hat Ex-Kapitän Benedikt Höwedes am Freitag sein Karriereende bekanntgegeben und seinen Schalke-Abschied als die "volle Breitseite" des Fußball-Geschäfts bezeichnet. Die Sommerpause nutzte der Verein derweil, um drei neue Trikots für die kommende Spielzeit vorzustellen.

Schalke 04: Schwolow-Zukunft "definitiv nicht klar"

Im Rennen um Torhüter Alexander Schwolow vom muss sich Schalke 04 weiterhin gedulden. "Alex' Zukunft ist definitiv nicht klar", betonte Sportdirektor Klemens Hartenbach in der Badischen Zeitung . Mehrere Medien hatten zuletzt berichtet, dass sich Schwolow mit den Königsblauen über einen Transfer einig sei.

Die Ausstiegsklausel des 28-Jährigen liegt bei acht Millionen Euro – eine Summe, die Schalke wegen finanzieller Probleme wohl nicht auf einen Schlag bezahlen kann. Bislang sei zwischen den Bundesligisten deshalb keine Einigung erzielt worden.

Trotz der zähen Verhandlungen mit Schalke gilt ein Abgang Schwolows jedoch als wahrscheinlich. Neben den Knappen sollen weitere Vereine aus dem In- und Ausland am Freiburger Torwart interessiert sein, der im Breisgau noch bis 2022 unter Vertrag steht.

Schalke 04: Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes beendet seine Karriere

Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes kehrt nicht in die Bundesliga zurück, sondern beendet seine Karriere. Er fühle sich zwar noch fit für eine Rückkehr und habe auch mehrere Angebote gehabt, wolle aber wegen seiner Familie zurücktreten, sagte der 32-Jährige dem Spiegel. In einem Urlaub habe er kürzlich gemerkt, "wie krass es mich erfüllt hat, meinen Sohn hautnah zu erleben. Da wurde Fußball plötzlich so unwichtig für mich."

Der Weltmeister von 2014 hatte im Juni seinen Vertrag beim russischen Erstligisten vorzeitig aufgelöst. Danach war unter anderem über eine Rückkehr des langjährigen Kapitäns zu seinem Ex-Klub Schalke 04 spekuliert worden. Für die Königsblauen hatte der Verteidiger 16 Jahre lang gespielt und 2011 den gewonnen. 2017 wurde er vom damaligen Schalker Trainer Domenico Tedesco ausgebootet und wechselte zu . 2018 folgte der Transfer nach .

"Ich wusste, dass es in dem Geschäft knallhart zugeht. Aber ich hatte immer nur die Sonnenseite kennengelernt. Dann habe ich die volle Breitseite bekommen", sagte Höwedes über seinen Abschied von Schalke. Zur generellen Entwicklung des Fußballs äußerte sich der 44-malige Nationalspieler, der beim WM-Triumph in als einziger Feldspieler keine Minute fehlte, kritisch. Der habe "sich brutal entwickelt. Und dabei immer weiter distanziert von den normalen Fans. Da geht etwas verloren", sagte Höwedes.

Der FC Schalke 04 wird die Vorbereitung auf die kommende Saison mit einem Testspiel gegen den beschließen. Das teilte der Verein mit.

Nächstes Testspiel ist fix: Am 5. September trifft der #S04 auf den @VfLBochum1848eV 📅



Demnach findet die Generalprobe vor der ersten Runde im DFB-Pokal am 5. September um 15.30 Uhr in Gelsenkirchen statt. Der genaue Austragungsort ist noch nicht final geklärt.

Außerdem werden die Königsblauen in der Vorbereitung Tests gegen den (9. August) und Viktoria Köln (2. September) bestreiten.

Termin Ereignis Ort / Gegner 1. Juli Trainingsauftakt Vereinsgelände 16. bis 19. Juli Kurztrainingslager Herzlake (Niedersachsen) 26. Juli bis 3. August Trainingslager Mittersill (Österreich) 9. August Testspiel VfL Osnabrück 2. September Testspiel Viktoria Köln 5. September Testspiel VfL Bochum

Schalke 04: So sehen die Trikots für die neue Saison aus

Der FC Schalke 04 hat am Freitag seine drei neuen Trikots für die Saison 2020/21 vorgestellt. Bei Heimspielen werden die Spieler wie gewohnt in Königsblau auflaufen: Ein weißer Kragen und ein weißer Saum an den Ärmeln runden das ansonsten sehr klassisch und schlicht gehaltenen Trikot ab.

Das Auswärtstrikot überzeugt in dieser Saison durch ein ausgefallenes Design. Auf der Brust des ansonsten in Weiß gehaltenen Jerseys prangen die Umrisse der Schalker Veltins-Arena. Außenherum ist ein Stadtplan der Straßen und Viertel rund um das Stadion zu sehen.

Das Ausweichtrikot ist das auffälligste aller drei Trikots, denn es ist in lindgrün gehalten und wird durch schwarze Shorts komplettiert. Der Verein bezeichnet die Farbgebung als einen "Gruß an die Stadt Gelsenkirchen, deren Wappen eine Linde zeigt und deren Farben Grün und Schwarz sind".