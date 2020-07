FC Schalke 04, News und Gerüchte: NRW-Landesbürgschaft offiziell, welcher Leistungsträger wird verkauft? Alle Infos zu S04 heute

Mit einem Verkauf von McKennie, Kabak oder Harit könnte Schalke 04 dringend benötigtes Geld einnehmen. Außerdem: Die NRW-Bürgschaft ist offiziell.

Während die Spieler des die letzten freien Tage vor Trainingsstart Anfang August genießen, wird bei S04 an den Finanzproblemen gearbeitet.

Die Landesbürgschaft von Nordrhein-Westfalen ist mittlerweile offiziell bestätigt worden, dennoch könnte mindestens ein Leistungsträger verkauft werden.

Außerdem: Der Poker mit Köln um einen Verkauf von Mark Uth ist ins Stocken geraten.

Alles, was Ihr zum FC Schalke 04 am Dienstag an Neuigkeiten wissen müsst, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

FC Schalke 04 erhält NRW-Landesbürgschaft

Der hoch verschuldete Bundesligist Schalke 04 hat nach eigenen Angaben am Montag vom Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen die Zusage für die Erteilung einer Landesbürgschaft erhalten. Über die Höhe der Bürgschaft machten die Königsblauen keine Angaben.

"Der S04 hat diese Bürgschaft in der Erwartung beantragt, bei der Entscheidung nicht anders als Wirtschaftsunternehmen aus anderen Bereichen behandelt zu werden", teilte S04 mit. Der Traditionsklub sei sich der Verantwortung, die mit einer solchen Bürgschaft verbunden sei, bewusst.

"Aufgrund des Bürgschaftsgeheimnis können wir keine Auskünfte zu weiteren Details geben", teilte das NRW-Finanzministerium auf SID-Anfrage mit. Der Bürgschaftsantrag habe, wie alle anderen Bürgschaftsanträge auch, "das erprobte und bewährte mehrstufige Prüfungsverfahren durchlaufen", teilte das Ministerium mit.

Das Handelsblatt berichtete Anfang des Monats über ein 40-Millionen-Euro-Volumen der Bürgschaft. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erklärte damals auf einer Pressekonferenz, dass "es garantiert keine Lex Schalke geben wird".

Die Schalker hatten das Geschäftsjahr 2019 mit Verbindlichkeiten von insgesamt 197 Millionen Euro abgeschlossen. Zu Beginn der Coronakrise hatte Alexander Jobst, Vorstand Marketing, Organisation und Vertrieb, von einer "potenziell existenzbedrohenden" Lage auf Schalke gesprochen.

Pro Geisterspiel fehlen den Königsblauen nach eigenen Angaben etwa zwei Millionen Euro an Zuschauereinnahmen. Durch den sportlichen Absturz in der Rückrunde verpasste der Klub zum dritten Mal in vier Jahren das europäische Geschäft.

FC Schalke 04: Kabak, McKennie, Harit - wer darf gehen?

Die Meldungen um mögliche Transfers der Knappen rissen in den letzten Tagen nicht ab. Der soll angeblich Innenverteidiger Ozan Kabak (20) verpflichten, Westen McKennie (21) steht bei und einigen Premier-League-Klubs auf der Liste. Dazu kommt noch Amine Harit (23), der vor kurzem seinen Berater wechselte.

Wie die Bild erfahren haben will, schließt Schalke einen Verkauf aller drei Leistungsträger trotz der klammen finanziellen Verhältnisse jedoch aus. Von den drei genannten Spielern wolle man nur einen einzigen abgeben.

FC Schalke 04: Der Sommer-Fahrplan

⚽ #S04-Sommerfahrplan ⚽



⚒️ Trainingsauftakt in GE

🗓️ 03.08.



⚒️ Trainingslager in Herzlake (🇩🇪)

🗓️ 07.08. bis 10.08.



⚒️ Trainingslager in Längenfeld (🇦🇹)

🗓️ 21.08. bis 29.08.



Mehr Details und Infos findet ihr auf https://t.co/tgdrSrMRHZ 💻 — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) July 27, 2020

FC Schalke 04: Verhandlungen mit Köln wegen Mark Uth stocken

Laut einem Bericht der Bild droht der Transfer von Angreifer Mark Uth (28) zum zu scheitern. Grund: Die hoch verschuldeten Schalker wollen von ihrer Forderung von rund zehn Millionen Euro nicht abrücken. Der Effzeh wolle aber nicht mehr als vier Millionen Euro zahlen und müsste für eine höhere Summe erst Transfereinnahmen generieren, etwa durch einen Verkauf von Jhon Cordoba.

Uth hatte in der Rückrunde fünf Tore und sieben Vorlagen für die Geißböcke verzeichnet. "Ich glaube, ich spreche im Namen des Vereins und aller Fans, dass wir uns wünschen, dass Mark bleibt", hatte Trainer Markus Gisdol anschließend erklärt. Eine erneute Ausleihe soll Schalke jedoch ausschließen. Der Kölner Sport-Boss Horst Heldt sagte am Montag zu Bild: "Es gibt keinen neuen Stand."

Auch Southampton angeblich mit Interesse an McKennie

Der ist nach Angaben des kicker an einer Verpflichtung von Schalkes Weston McKennie interessiert. Bei den Engländern könnte er die Nachfolge des abwanderungswilligen Pierre-Emile Höjbjerg antreten.

Angeblich sind auch der FC Liverpool, und an McKennie dran, der dem Bericht zufolge ab einer Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro Gelsenkirchen verlassen kann.



