Schalke 04, News und Gerüchte: Milan baggert wohl an S04-Abwehrspieler Ozan Kabak

Schalke-Verteidiger Ozan Kabak ist in den Fokus von Milan gerückt und das Baum-Debüt erfolgt gegen Leipzig. Alle S04-News vom heutigen Samstag.

Schalke 04 steht nach dem Trainerwechsel von David Wagner auf Manuel Baum vor einer schweren Aufgabe. Es geht gegen .

Ozan Kabak wird dann gesperrt fehlen, möglicherweise wird er nie wieder für S04 auflaufen, denn die AC Milan interessiert sich für den Türken.

Außerdem: Oliver Kahn erklärt, warum er vor Jahren das Angebot von S04 als Manager abgelehnt hat.

Schalke 04: Milan baggert offenbar an Ozan Kabak

Die ist weiter an einer Verpflichtung von Abwehrspieler Ozan Kabak interessiert. Wie Sky Sports berichtet, traf sich der Klub heute mit dem Berater des Innenverteidigers vom .

Ein Transfer dürfte aber in den verbliebenen drei Tagen des aktuellen Transferfensters schwierig werden. Schalke 04 will demnach mindestens 25 Millionen Euro für den Türken generieren.

Vor wenigen Wochen sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider zu einem Kabak-Abgang: "Wir sind sehr froh, dass Ozan Kabak bei uns ist. Ich kann alle Fans beruhigen: Ozan Kabak wird nicht weggegeben."

Schalke 04: Transfer von da Costa rückt wohl näher

Bundesligist Schalke 04 steht offenbar vor einer Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Rechtsverteidiger Danny da Costa. Das berichtet die Bild .

Demnach sollen beide Klubs schon miteinander in Kontakt stehen und Verhandlungen führen. Der 27-Jährige könnte per Leihe, die eine Kaufoption enthält, zu den Königsblauen wechseln.

Eine Zukunft bei der Eintracht scheint für da Costa ausgeschlossen. Wie das Blatt weiter berichtet, will der Rechtsverteidiger unbedingt den Verein verlassen, da er unter Trainer Adi Hütter keine Chance mehr auf regelmäßige Einätze sieht.

Oliver Kahn verrät: Darum habe ich Schalke 04 abgesagt

FCB-Boss Oliver Kahn hätte vor Jahren bereits bei Schalke 04 landen können, lehnte ein Engagement als Manager bei den Königsblauen aber ab.

"Viele Athleten machen diesen Fehler sehr schnell", sagte Kahn beim im Netz stattfindenden Gründerfestival Bits & Pretzels als Erklärung, warum er vor einigen Jahren trotz des Interesses von Schalke nicht beim Bundesligisten angefangen hat. "Ich habe mich gefragt, was passieren würde, wenn es nicht klappt. Dann zerstörst du in wenigen Monaten, was du dir die ganzen Jahre vorher aufgebaut hast."

Mittlerweile ist Kahn beim , bei dem er jahrelang zwischen den Pfosten stand und zu einem Weltklasse-Torhüter reifte, beschäftigt. Dort befindet sich der 51-Jährige in Vorbereitung auf den Posten als Vorstandsvorsitzender. Dort wird er Karl-Heinz Rummenigge beerben.

"Ich denke, für diesen Job sind die Voraussetzungen, die ich habe, perfekt", erklärte Kahn weiter. "Ich habe zehn, zwölf Jahre Erfahrungen in der Unternehmerwelt gesammelt, 20 Jahre im Sport. Ich kenne die Kultur, ich kenne die Fans, ich kenne die Leute."

