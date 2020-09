Schalke 04, News und Gerüchte: Ozan Kabak insgesamt fünf Spiele gesperrt, Manuel Baum soll neuer Trainer werden - Alles zu S04 heute

Der Trainerposten beim FC Schalke 04 soll angeblich mit Manuel Baum besetzt werden, Ozan Kabak fehlt für fünf Spiele. Alle S04-News am Mittwoch.

Auf der Suche nach dem neuen Trainer soll beim die Entscheidung gefallen sein: Der ehemalige Augsburger Coach Manuel Baum steht offenbar kurz vor einem Engagement in Gelsenkirchen.

Und auch auf dem Spieler-Transfermarkt könnte sich noch etwas tun: Schalke interessiert sich angeblich für den Frankfurter Danny da Costa.

Die kritische Situation bei den Königsblauen hat mal wieder Ex-Trainer Felix Magath auf den Plan gerufen, der die bedenkliche Entwicklung bei S04 mit deutlichen Worten kritisiert.

Schalke 04: Ozan Kabak nach Spuck-Attacke für insgesamt fünf Spiele gesperrt

Wegen "krass sportwidrigen Verhaltens" hat das DFB-Sportgericht Schalke-Verteidiger Ozan Kabak eine Vier-Spiele-Sperre aufgebrummt. Addiert mit der Ein-Spiel-Sperre, die der Innenverteidiger aufgrund seiner Gelb-Roten Karte beim 1:3 gegen Bremen letzten Samstag ohnehin erhalten hätte, fehlt Kabak den Knappen damit insgesamt in den nächsten fünf Bundesligapartien.

Der 20-Jährige hatte nach einem Zweikampf mit Ludwig Augustinsson in Richtung des am Boden liegenden Bremers gespuckt, wie Video-Aufnahmen belegten. Kabak hatte zwar beteuert, nicht absichtlich gespuckt zu haben, muss nun aber doch eine lange Sperre absitzen.

S04: Manuel Baum soll angeblich Trainer auf Schalke werden

Manuel Baum soll nach einem Bericht der ARD Nachfolger des freigestellten Trainers David Wagner beim Bundesligisten Schalke 04 werden. Der bisherige U18-Coach beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), der beim von 2016 bis 2019 Erfahrung als -Trainer sammelte, soll am Mittwoch offiziell vorgestellt werden.

Die Königsblauen hatten sich am Sonntag nach 18 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg von Wagner getrennt.

Schalke 04 gibt Guido Burgstaller an St. Pauli ab

Stürmer Guido Burgstaller wechselt von Bundesligist Schalke 04 zum Zweitligisten . Das gaben die Gelsenkirchener am Mittwochvormittag offiziell bekannt.

Der Österreicher hatte bei S04 eigentlich noch bis 2022 unter Vertrag gestanden, nach den Verpflichtungen von Goncalo Paciencia und Vedad Ibisevic aber kaum noch Aussicht auf Einsatzzeit. Bei St. Pauli hat Burgstaller nun ein Arbeitspapier bis 2023 unterschrieben.

Der 31-Jährige war Anfang 2017 vom zu Schalke gekommen. Insgesamt absolvierte Burgstaller für S04 119 Pflichtspiele (32 Tore).

Schalke 04 bemüht sich offenbar um Danny da Costa

Der FC Schalke 04 will die Baustelle hinten rechts angeblich mit Danny da Costa von besetzen. Das berichtet Sport1 . Demnach hätten die Königsblauen bereits Kontakt zu den Hessen aufgenommen.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage bei S04 kommt allerdings nur ein Leihgeschäft in Frage. Da Costa soll einem Wechsel nicht abgeneigt sein, da er unter Eintracht-Trainer Adi Hütter aktuell nicht mehr gesetzt ist.

Bei den Schalkern hilft Sebastian Rudy seit Saisonbeginn als Rechtsverteidiger aus, obwohl das nicht seine gelernte Position ist.

Schalke 04 - Magath-Kritik an S04-Führung: "Wer übernimmt Verantwortung?"

Die Ursachen für die Krise bei Fußball-Bundesligist Schalke 04 sind für Ex-Trainer und -Manager Felix Magath auf Probleme in der Klubführung. "Ich weiß bei Schalke nicht, wer was entscheidet", sagte Magath bei Bild live und fragte: "Wer übernimmt denn die Verantwortung für die Verpflichtung von Trainern und Spielern?" Nach 18 Bundesligaspielen ohne Sieg war S04-Coach David Wagner am vergangenen Sonntag entlassen worden.

Mittlerweile, sagte Magath weiter, würden "viele mitreden, aber man weiß gar nicht mehr, wer für welche Entscheidung überhaupt verantwortlich ist". Der Ex-Nationalspieler, inzwischen sportlicher Berater bei Zweitligist Würzburger Kickers, verglich die momentane Lage der Königsblauen mit der Situation während seiner Tätigkeit auf Schalke zwischen 2009 und 2011 als Trainer und Manager in Personalunion. "Vor neun oder zehn Jahren war klar: Ich bin dafür verantwortlich, und die Dinge waren für jedermann ersichtlich", sagte der 67-Jährige.

Zu seiner Zeit sei der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies "der starke Mann" auf Schalke gewesen und habe "die Geschicke im Grunde allein bestimmt", erklärte Magath und schob nach: "Ich weiß nicht, ob sich daran was geändert hat." Tönnies war nach dem Corona-Ausbruch in seinem Fleischkonzern und aufgrund massiver Kritik im Sommer von seinem Amt zurückgetreten.

Christian Fuchs empfiehlt Schalke 04 langfristigere Verträge

Der ehemalige Schalker Christian Fuchs, der aktuell für Leicester spielt, hat S04 empfohlen, die Laufzeiten der Arbeitspapiere mit den Spielern zu erhöhen, um Geld bei eventuellen Abgängen einzunehmen.

"Vielleicht verpflichtet man nicht langfristig genug und gibt den Spielern so die Möglichkeit, den Vertrag auszusitzen und dann ablösefrei zu wechseln", sagte Fuchs im exklusiven Interview mit Goal und SPOX .

In der Vergangenheit hatten Spieler wie Joel Matip oder Leon Goretzka Schalke nach Ablauf ihrer Verträge ablösefrei verlassen.

Schalke: AC Milan interessiert sich wohl für Matija Nastasic

Der 18-malige italienische Meister zeigt wohl Interesse am Schalker Abwehrspieler und serbischen Nationalspieler Matija Nastasic (27). Das berichtet der Corriere dello Sport .

Die Rossoneri erhoffen sich für den Innenverteidiger ein Leihgeschäft mit Kaufoption.

S04 - Ozan Kabak: Flecken auf dem Schalker Tafelsilber

In der Schalke-Krise konnte zumindest Ozan Kabak meist als Leistungsträger glänzen. Sportlich zeigt der Trend jetzt aber in die falsche Richtung.

Schalke 04 im Poker um Sead Kolasinac mit schlechten Karten

Der FC Schalke 04 träumte von einer Leihe von Sead Kolasinac vom . Jetzt aber hat sich eingemischt und die besseren Karten im Poker, denn die Werkself möchte den Bosnier nicht ausleihen, sondern verpflichten - und hat ganz andere finanzielle Möglichkeiten als S04 .

