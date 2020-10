Schalke 04, News und Gerüchte: S04 vor Verpflichtung von Rechtsverteidiger, Kahn erklärt Absage

Auf Schalke wird offenbar mit einem potenziellen Neuzugang verhandelt, während Oliver Kahn seine Absage erklärt. Alle S04-News von heutigen Freitag.

Schalke 04 ist weiterhin auf dem Transfermarkt umtriebig und sucht nach dem desaströsen Bundesligastart mit zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 1:11 noch nach Verstärkungen. Nun soll der Klub bereits in Verhandlungen mit einem etablierten -Rechtsverteidiger stehen.

Außerdem: Oliver Kahn erklärt, warum er vor Jahren das Angebot von S04 als Manager abgelehnt hat.

In diesem Artikel findet Ihr alle wichtigen Schalke-News vom heutigen Freitag. Wenn Ihr wissen wollt, was in den vergangenen Tagen bei den Königsblauen wichtig war, findet Ihr alle in separaten Artikeln auf unserer Seite.

Schalke 04: Transfer von da Costa rückt wohl näher

Bundesligist Schalke 04 steht offenbar vor einer Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Rechtsverteidiger Danny da Costa. Das berichtet die Bild.

Demnach sollen beide Klubs schon miteinander in Kontakt stehen und Verhandlungen führen. Der 27-Jährige könnte per Leihe, die eine Kaufoption enthält, zu den Königsblauen wechseln.

Eine Zukunft bei der Eintracht scheint für da Costa ausgeschlossen. Wie das Blatt weiter berichtet, will der Rechtsverteidiger unbedingt den Verein verlassen, da er unter Trainer Adi Hütter keine Chance mehr auf regelmäßige Einätze sieht.

Oliver Kahn verrät: Darum habe ich Schalke 04 abgesagt

FCB-Boss Oliver Kahn hätte vor Jahren bereits bei Schalke 04 landen können, lehnte ein Engagement als Manager bei den Königsblauen aber ab.

"Viele Athleten machen diesen Fehler sehr schnell", sagte Kahn beim im Netz stattfindenden Gründerfestival Bits & Pretzels als Erklärung, warum er vor einigen Jahren trotz des Interesses von Schalke nicht beim Bundesligisten angefangen hat. "Ich habe mich gefragt, was passieren würde, wenn es nicht klappt. Dann zerstörst du in wenigen Monaten, was du dir die ganzen Jahre vorher aufgebaut hast."

Mittlerweile ist Kahn beim , bei dem er jahrelang zwischen den Pfosten stand und zu einem Weltklasse-Torhüter reifte, beschäftigt. Dort befindet sich der 51-Jährige in Vorbereitung auf den Posten als Vorstandsvorsitzender. Dort wird er Karl-Heinz Rummenigge beerben.

"Ich denke, für diesen Job sind die Voraussetzungen, die ich habe, perfekt", erklärte Kahn weiter. "Ich habe zehn, zwölf Jahre Erfahrungen in der Unternehmerwelt gesammelt, 20 Jahre im Sport. Ich kenne die Kultur, ich kenne die Fans, ich kenne die Leute."

Schalke 04: Rühl-Hamers neue Finanzvorständin

Der Vorstand beim Bundesliga-Krisenklub Schalke 04 ist nach dem Abschied von Peter Peters Ende Juni wieder komplett. Der Aufsichtsrat übertrug Christina Rühl-Hamers zum 1. Oktober das Amt als Vorständin Finanzen, Personal und Recht. Die 44 Jahre alte Diplomkauffrau, Steuerberaterin und ausgebildete Wirtschaftsprüferin, die seit 2010 bei den Königsblauen tätig ist, übernimmt ein schwieriges Amt. Denn der Traditionsklub ist mit 205 Millionen Euro verschuldet - Tendenz steigend.

"Wichtig war uns bei der Suche nach einem neuen Finanzvorstand neben der fachlichen Expertise vor allem eine hohe Sach- und Sozialkompetenz. Christina Rühl-Hamers vereint diese Kriterien auf ideale Weise und hat uns im Aufsichtsrat eindrucksvoll davon überzeugt, dass sie die perfekte Besetzung für das Vorstandsamt ist", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Buchta.

"Ich freue mich natürlich sehr über das Vertrauen des Aufsichtsrats - und weiß auch um die Herausforderung", sagte Rühl-Hamers, die zuletzt als Direktorin Finanzen und Personal gearbeitet hat. Sie stößt zu den beiden Vorständen Alexander Jobst (Marketing) und Jochen Schneider (Sport und Kommunikation). Die ehemalige Junioren-Nationalspielerin ist die erste Frau, die auf Vorstandsebene das Finanzressort eines Bundesligaklubs verantwortet.

Schalke hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass der Klub im ersten Halbjahr ein Minus von 9,7 Millionen Euro machte und mit einem Fehlbetrag für das gesamte Jahr 2020 im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich rechnet. In dieser Größenordnung sollen sich auch bis zum Jahresende die Verbindlichkeiten erhöhen.

Schalke 04: Nagelsmann freut sich auf Trainer-Duell mit Baum

Julian Nagelsmann von freut sich auf das direkte Trainer-Duell gegen den neuen Schalke-Coach Manuel Baum. "Ich habe eine ganz gute Idee davon, was er macht und habe auch reflektiert, was ich damals gemacht habe, als ich einen Klub in der laufenden Saison übernommen habe", sagte der 33-Jährige: "Wir sind gut darauf vorbereitet und haben auch etwas vorbereitet. Ich bin gespannt wie ein kleiner Junge, ob das funktioniert."

Baum (41) gibt im Auswärtsspiel der noch punktlosen Schalker am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) in Leipzig sein Debüt als Nachfolger des entlassenen David Wagner. "Ein neuer Trainer gibt immer einen kleinen Push", sagte Nagelsmann, der sich auch an Baums emotionaler Art an der Seitenlinie nicht stört - ganz im Gegenteil. "Ich bin ja auch ein HB-Männchen", sagte er schmunzelnd, "ist doch gut, wenn der andere auch emotional ist, dann kommt der 4. Offizielle nicht immer nur zu mir."