Schalke 04, News und Gerüchte: Spekulationen um van Bommel, Kutucu vor Abschied - alle Infos zu S04 heute

Etliche Trainernamen kursieren derzeit auf Schalke. Auch Mark van Bommel soll ein Kandidat auf für vakante Stelle sein. Alle S04-News am Dienstag.

Beim läuft die Suche nach einem neuen Trainer auf Hochtouren. Die Knappen-Verantwortlichen, die David Wagner am Sonntag freigestellt hatten, wollen dabei jedoch nichts überstürzen.

Gehandelt werden viele Namen, neben Sandro Schwarz, Manuel Baum und Dimitrios Grammozis wurde nun Ex-Bayern-Kapitän Mark van Bommel mit einem Trainer-Engagement in Verbindung gebracht. Selbst brachte sich hingegen Peter Neururer ins Spiel.

Außerdem: Eigengewächs Ahmed Kutucu steht vor dem Abschied in Richtung ,

Schalke 04 am Dienstag - hier findet ihr alle News und Gerüchte rund um S04.

Schalke 04: Mark van Bommel als Trainer gehandelt

Bundesligist FC Schalke 04 beschäftigt sich offenbar mit dem ehemaligen niederländischen Nationalspieler Mark van Bommel als Nachfolger des entlassenen David Wagner.

Laut WAZ gebe es Gerüchte um den ehemaligen Bayern-Kapitän. Van Bommel übernahm im Sommer 2018 als Coach der , im Dezember vergangenen Jahres wurde er entlassen. Seitdem ist der Ex-Mittelfeldspieler auf Jobsuche.

Bild: Proshots

Schalke 04: Zieht es Ahmed Kutucu nach Italien?

Ahmed Kutucu wird mit einem Wechsel zum italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio in Verbindung gebracht. Laut Informationen des Portals Italian Football Podcast arbeite Sassuolo an einer Leihe mit Kaufoption.

Kutucu wurde in der Knappenschmiede ausgebildet, unter David Wagner fand der Angreifer zuletzt jedoch keine Berücksichtigung mehr.

Bild: Imago Images

Der Vertrag des türkischen Nationalspielers läuft noch bis 2022.

Schalke 04: Ralf Rangnick wird nicht neuer Trainer

Ralf Rangnick wird definitiv nicht neuer Trainer bei Schalke 04. "Ich kann mir zurzeit überhaupt nicht vorstellen, ein drittes Mal zu Schalke zu kommen, und schon gar nicht als Trainer, der kurzfristig die Negativ-Serie beenden soll", sagte der 62-Jährige im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe. Schalke hatte sich am Sonntag von Chefcoach David Wagner getrennt.

Wenig später hatte Rangnick bei Sky90 seine Sympathien für die Königsblauen geäußert, was Spekulationen auslöste. "Wenn ich sagen würde, Schalke interessiert mich überhaupt nicht, dann würde ich lügen. Ich bin dem Verein immer noch verbunden", hatte er gesagt und angefügt: "Im Fußball nie zu sagen, macht nicht wirklich Sinn." Rangnick hatte bereits von 2004 bis 2005 sowie im Jahr 2011 für Schalke gearbeitet.

Bild: Getty Images

Schalke 04: Peter Neururer bietet sich als Trainer an

Trainer-Legende Peter Neururer hat sich beim kriselnden FC Schalke 04 ins Gespräch gebracht. Der 65-Jährige bot sich als Nachfolger für den entlassenen Trainer David Wagner an.

"Ich habe mich eigentlich als Trainer verabschiedet und gesagt, dass ich im deutschen Fußball nichts mehr mache", sagte Neururer am Montag Sport1 und berichtete im gleichen Atemzug von zwei Ausnahmen, die seine Entscheidung ändern würden: "Nämlich Schalke 04, weil ich nicht nur Mitglied bin, sondern eine besondere Vergangenheit in diesem Klub habe, die nicht jeder hat. Und der . Für diese beiden Vereine würde ich nochmal arbeiten."

Nach 18 Bundesligaspielen ohne Sieg war Wagner am vergangenen Sonntag als S04-Coach freigestellt worden. Neururer, der bereits in der Saison 1989/90 Trainer der Königsblauen war, fügte an: "Ich muss keine Werbung mehr für mich machen", erklärte er und schob augenzwinkernd nach: "Für den Verein wäre das aber ganz gut".

Bild: Imago Images