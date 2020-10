RB Leipzig vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellung und Co. - hier läuft das Topspiel der Bundesliga live

Im Topspiel der Bundesliga am Samstagabend empfängt RB Leipzig den FC Schalke 04. Goal zeigt, wo die Partie im TV oder LIVE-STREAM läuft.

Bereits am 3. Spieltag der trifft auf eine Mannschaft mit neuem Trainer, denn der trennte sich nach zwei Niederlagen mit 1:11 Toren von David Wagner. Anpfiff des Topspiels am Samstagabend in der Leipziger Red Bull Arena ist um 18.30 Uhr .

Leipzig startete solide in die Saison. Dem 3:1-Sieg zum Auftakt gegen folgte ein 1:1 bei , mit dem sich beide Seiten zufrieden zeigten. Gegen S04 soll nun der zweite Saisonsieg her.

Die Königsblauen hatten nach dem 0:8 bei den Bayern noch an Wagner festgehalten, das 1:3 im Heimspiel gegen kostete ihn letztlich doch seinen Job. Nun wartet mit Leipzig jedoch eine schwere Aufgabe, um die ersten Zähler der Spielzeit einzufahren.

Das Topspiel des 3. Spieltags solltet Ihr keinesfalls verpassen - lest Euch deshalb in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung von Leipzig gegen Schalke im TV und LIVE-STREAM durch! Zudem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

RB Leipzig vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Das Topspiel des 2. Spieltags im Überblick

Duell RB Leipzig - FC Schalke 04 Datum Samstag, 3. Oktober 2020 | 18.30 Uhr Stadion Red Bull Arena, Leipzig

RB Leipzig vs. FC Schalke 04: Wo läuft das Topspiel der Bundesliga heute live im TV?

Das erste Spiel von Schalke 04 nach der Entlassung von Trainer David Wagner dürfte viele Fans interessieren. Doch wo müssen die Zuschauer heute einschalten, um das Topspiel aus Leipzig live im TV sehen zu können? Goal klärt auf.

RB Leipzig vs. FC Schalke 04: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV?

Die Eröffnungsspiele der Bundesliga werden seit vielen Jahren im Free-TV gezeigt, doch sonst schauen Fußballfans in der Regel in die Röhre.

RB Leipzig gegen FC Schalke 04 läuft folglich nicht im Free-TV. Wer Szenen des Spiels im Free-TV sehen will, muss auf das Aktuelle Sportstudio des ZDF ab 23 Uhr warten, dort gibts es dann die Highlights.

RB Leipzig vs. FC Schalke 04: Hier läuft das Spiel live und exklusiv im Pay-TV

Der exklusive Anbieter des Topspiels ist der Pay-TV-Sender Sky . Dort läuft RB Leipzig gegen Schalke 04 live und und in voller Länge. Bereits ab 17.30 Uhr könnt Ihr Sky Sport Bundesliga 1 (HD) einschalten, denn dort wird ausführlich im Vorfeld über die Partie berichtet.

Wer keine Einschätzungen und keine Interviews vom Spielfeldrand verpassen möchte, kann also frühzeitig und somit direkt nach Schlusspfiff der 15.30-Uhr-Spiele einschalten. Um 18.30 Uhr übernimmt Kommentator Kai Dittmann .

RB Leipzig vs. FC Schalke 04 live im TV - die Übertragung von Sky im Überblick:

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Um den Sky-Sender freizuschalten, ist ein kostenpflichtiges Abonnement mit dem Bundesligapaket notwendig. Alle Informationen zu den Konditionen des Abonnements findet Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Bild: Imago Images / Mika Volkmann

RB Leipzig vs. FC Schalke 04: Das Topspiel der Bundesliga im LIVE-STREAM schauen - so funktioniert's

Es gibt verschiedene Gründe, die einen daran hindern, die Bundesliga live vor dem TV verfolgen zu können. Sollte das bei Euch der Fall sein, zeigt Goal eine Lösung: Leipzig gegen Schalke ist im LIVE-STREAM verfügbar. Ob bei Sky, DAZN oder einem anderen Anbieter, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

RB Leipzig vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM von Sky Go sehen

Solltet Ihr ein TV-Abonnement bei Sky besitzen, dann bietet Euch Sky Go eine Möglichkeit, Leipzig gegen Schalke heute ohne zusätzliche Kosten im LIVE-STREAM sehen zu können. Die Lösung ist die Sky-Go-App .

Ladet Euch dafür die App auf den PC, Laptop, das Tablet oder Smartphone und loggt Euch mit Euren Anmeldedetails ein. Diese erhält jeder Kunde beim Abschluss eines TV-Abos. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur kostenlosen Sky-Go-App!

RB Leipzig vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen

Doch Sky bietet auch den Fans, die kein Abo beim Sender besitzen und sich auch keines holen wollen, eine Lösung. Diese heißt Sky Ticket . Hier könnt Ihr Euch noch heute spontan und rechtzeitig vor Anpfiff einen Zugang zum LIVE-STREAM verschaffen.

Mit dem Ticket können Fans alle Bundesligaübertragungen von Sky im Internet ansehen. Derzeit gibt es ein Angebot, mit dem Ihr für 19,99 Euro monatlich darauf zugreifen könnt. Im Vergeich zum TV-Abo ist Sky Ticket monatlich kündbar. Mehr Details zu Sky Ticket findet Ihr unter diesem Link.

RB Leipzig vs. FC Schalke 04 live im TV und STREAM: Die Aufstellung

Aufstellung RB Leipzig:

Aufstellung Schalke 04:

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

RB Leipzig vs. FC Schalke 04: DAZN präsentiert die Highlights des Spiels

Die Streaming-Plattform DAZN besitzt ebenfalls ein großes Rechtepaket an der Bundesliga und zeigt neben allen Spielen am Freitag, Sonntagmittag (13:30 Uhr) und Montag die Highlights aller Partien bereits 40 Minuten nach Abpfiff . Eine Zusammenfassung von Leipzig gegen Schalke ist dort heute ab 21 Uhr zu sehen.

Alle DAZN-Abonnenten haben Zugriff auf den Highlight-Clip und können ihn nach Upload jederzeit abrufen . Solltet Ihr noch kein Abo haben, gibt es für Euch sogar die Möglichkeit, kostenlos darauf zurückzugreifen.

Jeder Neukunde von DAZN bekommt ein Abonnement nämlich einen Monat lang geschenkt . Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig. Wer sich gleich ein Jahresabo sichern will, bezahlt 119,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zur Anmeldung.

RB Leipzig vs. FC Schalke 04: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Mit dem LIVE-TICKER von Goal kann jeder, der kein Abonnement bei Sky abschließen will, bei RB Leipzig gegen Schalke 04 live dabei sein. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene!

Der #S04 hat Chef-Trainer David #Wagner mit sofortiger Wirkung beurlaubt.



Alle Infos 👇 — FC Schalke 04 (@s04) September 27, 2020

Zudem bekommt Ihr dort interessante Analysen und Statistiken an die Hand, womit sich der TICKER auch perfekt als Ergänzung zur TV-Übertragung eignet. Klickt Euch über diesen Link direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal!

RB Leipzig vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga heute im Überblick