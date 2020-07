FC Schalke 04: Nübel einer der Absteiger der Saison, wird Weston McKennie neuer Kapitän? - alle News und Gerüchte

Weston McKennie könnte neuer Kapitän werden und auf Alexander Nübel folgen, der von seinen Kollegen kein gutes Zeugnis bekommt. Alle Schalke-News.

Schalke 04 plant knapp zwei Wochen vor dem Trainingsauftakt die kommende Saison und eine zentrale Rolle nimmt dabei die Frage ein, ob Mittelfeldstar Weston McKennie bleibt. Trainer David Wagner jedenfalls soll auf den US-Star bauen.

U19-Trainer Norbert Elgert sieht die Knappen derweil in der Jugendarbeit gut aufgestellt und formuliert bereits ambitionierte Ziele. Derweil weckt Eigengewächs Can Bozdogan nach nur drei -Einsätzen Begehrlichkeiten in und

Zudem reagierte Sportvorstand Jochen Schneider auf den Vorschlag von Bayern-Boss Herbert Hainer, den Aufstieg von Reserve-Teams in die zuzulassen. Und: Leihgabe Pablo Insua feiert mit den Aufstieg in .

Der FC Schalke 04 am Montag. In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um S04.

Wird West McKennie neuer Kapitän von Schalke 04?

Westin McKennie ist auf Schalke die spannendste Personalie des Sommers. Der Mittelfeldspieler gilt als heiß begehrt und könnte den finanziell angeschlagenen Knappen bei einem Verkauf eine stattliche Ablöse von rund 20 Millionen Euro einbringen. Allerdings will Schalke McKennie eigentlich nicht abgeben - im Gegenteil.

Der kicker berichtet, der US-Nationalspieler spiele in den Planungen von Trainer David Wagner für die kommende Saison eine zentrale Rolle. Dies gehe so weit, dass Wagner überlege, den 21-Jährigen zu seinem neuen Kapitän zu machen. McKennie, so der Wunsch der Königsblauen, solle eines der neuen Aushängeschilder des Vereins werden.

Der Vertrag McKennies auf Schalke läuft noch bis 2024. Zuletzt wurden neben vor allem Klubs aus der Premier League mit ihm in Verbindung gebracht. ESPN berichtet aktuell, neben dem und seien auch die an ihm interessiert.

Klarheit über den Verbleib McKennies soll nach dem Willen der Schalker bis zum 31. Juli bestehen: Dann beginnen mit dem Trainingsauftakt die Vorbereitungen auf die neue Saison.

Ex-Schalke-Kapitän Alexander Nübel nach Mario Götze zum Absteiger der Saison gewählt

Rio-Weltmeister Mario Götze (28) ist für die Kollegen in der Bundesliga der Absteiger der Saison. In einer kicker -Umfrage stimmten 30 Prozent der 270 teilnehmenden Profis für den ehemaligen Spieler von , dessen Zukunft nach dem Vertragsende beim BVB noch offen ist.

Auf Platz zwei landete der frühere Schalker Torwart Alexander Nübel (11,5 Prozent), der nun bei Rekordmeister Bayern München unter Vertrag steht.



FC Schalke 04: und Tottenham offenbar scharf auf Can Bozdogan

Atletico Madrid und Tottenham haben angeblich ein Auge auf Mittelfeld-Talent Can Bozdogan vom FC Schalke 04 geworfen. Wie Transfermarkt berichtet, hat der 19-Jährige zudem Interesse in der Bundesliga geweckt.

Dem Bericht zu Folge ist dennoch davon auszugehen, dass Bozdogan in der kommenden Saison für die Knappen auflaufen wird. Erst im Juni feierte der gebürtige Kölner beim 1:1 gegen sein Bundesliga-Debüt für das Team von David Wagner und stand seitdem zwei weitere Male in der Startformation.

Zuletzt hatte S04-Sportvorstand Jochen Schneider angekündigt, aufgrund der angespannten finanziellen Situation vermehrt auf die eigene Jugend zu setzen. Bozdogan könnte dabei einer der großen Profiteure sein.

FC Schalke 04: Norbert Elgert will "in den nächsten drei oder vier Jahren acht bis zehn Spieler in den Profikader bringen"

Aufgrund der aktuellen finanziellen Notlage muss sich Schalke 04 neu orientieren und möchte dabei wieder verstärkt auf die eigene Jugend setzen. U19-Trainer Norbert Elgert erklärte in diesem Rahmen ambitionierte Ziele und sieht die Knappenschmiede für die Zukunft gut gerüstet.

"Meine persönliche Vision ist es, dass es uns wie schon in der jüngeren Vergangenheit gelingt, in den nächsten drei, vier Jahren acht bis zehn Spieler in den Profikader zu bringen, die dann in der Lage sind, ein Identifikationsgerüst zu bilden", erklärte der 63-Jährige in der Welt am Sonntag : "Ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können."

Elgert trainierte in seiner Zeit bei S04 unter anderem die heutigen Nationalspieler Manuel Neuer, Julian Draxler, Leon Goretzka und Leroy Sane. Er ist sich deshalb sicher: "Wenn die Jungs, die hier waren, noch immer hier wären, dann hätten wir eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen könnte. Oder richtiger gesagt: definitiv um die Meisterschaft mitspielen würde. Aber das ist Vergangenheit."

Trotz der angespannten Situation blickt Elgert derweil zuversichtlich in die Zukunft: "Aktuell ist es einfach wieder so, dass von der Vereinsführung, vor allem von unserem Sportvorstand Jochen Schneider, verstärkt auf uns gesetzt wird. Wir erfahren im Rahmen der Möglichkeiten, die unser Klub aktuell hat, auch volle Unterstützung."

