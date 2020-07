Schalke 04: Erstes Angebot für Schwolow, McKennie-Ablöse deutlich geringer als veranschlagt? - alle News und Gerüchte

Ein McKennie-Transfer könnte wohl deutlich weniger in die Kassen spülen, als angenommen. Schalke unterbreitet erstes Schwolow-Angebot. Alle S04-News.

Der treibt die Kaderplanungen für die kommende Saison voran. Angeblich hat die S04-Klubführung ein erstes Angebot für Freiburg-Torhüter Alexander Schwolow abgegeben.

Derweil wird Weston McKennie vermehrt mit einem Abschied aus Gelsenkirchen in Verbindung gebracht. Allerdings scheint ein Interessent nun darum bemüht zu sein, die Ablöse für den Mittelfeldspieler zu drücken.

Außerdem: Rabi Matondo entschuldigt sich bei den Schalke-Anhängern.

Der FC Schalke 04 am Mittwoch. In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um S04.

Schalke 04: McKennie-Transfer zu Hertha BSC für nur 15 Millionen Euro?

Bundesligist rechnet offenbar damit, Mittelfeldspieler Weston McKennie vom FC Schalke 04 billiger verpflichten zu können, als bislang angenommen.

Wie die Sport Bild berichtet, geht Hertha im Falle eines Transfers von einer Ablösesumme in Höhe von rund 15 Millionen Euro aus - zehn Millionen weniger als das Preisschild, dass die Schalker Verantwortlichen eigentlich verhängt hatten.

Worauf die Annahme der Berliner Klubführung beruht, geht nicht aus dem Bericht hervor. Jedoch könnte Hertha darauf spekulieren, dass die Königsblauen angesichts finanzieller Engpässe ohnehin auf die Einnahmen aus einem McKennie-Transfer angewiesen sind und man folglich die Ablöse drücken kann.

Schalke 04 - Rabbi Matondo entschuldigt sich für Foto im BVB-Trikot: "Ich war naiv"

Schalkes Offensivspieler Rabbi Matondo hat sich für das Foto im Trikot des Erzrivalen Borussia Dortmund entschuldigt."Ich bin sehr traurig und von mir selbst enttäuscht, dass ich alle, die sich mit Schalke verbunden fühlen, damit im Stich gelassen habe", schrieb der 19-Jährige am Mittwoch bei Instagram. Er habe "keinesfalls Kummer oder Ärger" verursachen wollen.

Matondo hatte am Dienstag für Unmut unter Fans des Bundesligisten Schalke 04 gesorgt, weil er in einem Fitnessstudio in Cardiff ein Trikot des englischen Jungstars Jadon Sancho trug. "Ich war naiv und habe das Trikot für eine private Trainingsstunde angezogen. Das Trikot war von meinem engen Freund Jadon Sancho. Ich habe es nur wegen Jadon getragen, es hatte nichts mit Dortmund zu tun", schrieb der Waliser.

Eine aufrichtige Entschuldigung @s04 und alle Fans pic.twitter.com/VyOL6vppCk — Rabbi Matondo (@rabbi_matondo) July 15, 2020

Schalke 04 gibt wohl erstes Angebot für Freiburg-Keeper Schwolow ab

Wie die Sport Bild berichtet, hat der FC Schalke 04 im Werben um Torhüter Alexander Schwolow vom ein erstes Angebot abgegeben. Demnach belaufe sich die Offerte auf sechs Millionen Euro. Zuletzt hieß es allerdings, dass die Breisgauer acht Millionen Euro Ablöse für den 28-Jährigen fordern.

Mit Schwolow selbst haben die Königsblauen offenbar aber bereits eine Einigung über einen Wechsel erzielt. In Freiburg hat Schwolow noch einen Vertrag bis 2022, in der abgelaufenen Saison kam er in 25 Pflichtspielen für die Freiburger zum Einsatz und spielte fünfmal zu null. Aufgrund eines Muskelfaserrisses verpasste er neun Partien Ende der Hinrunde.

Sollte Schwolow tatsächlich zu Schalke wechseln, hätte dies auch Auswirkungen auf Ralf Fährmann und Markus Schubert. Beide wollen sich dem Bericht zufolge nicht mit der Rolle als Nummer zwei zufrieden geben und könnten ihrerseits einen Wechsel anstreben.

Fährmann, der im Sommer von seiner Leihe von Brann Bergen aus zurückkehrt, soll in diesem Fall angeblich verkauft werden. In der Causa Schubert strebe der Klub angeblich eine Leihe an.