FC Schalke 04: Atletico und Tottenham wohl scharf auf Bozdogan, Elgert formuliert ambitionierte Ziele für S04-Jugend - alle News und Gerüchte

Norbert Elgert formuliert ambitionierte Ziele für die S04-Jugend, während Eigengewächs Can Bozdogan Begehrlichkeiten weckt. Alle News zu Schalke 04.

Nach der enttäuschenden Saison ist beim der Umbruch im vollen Gange. Auch aufgrund der finanziellen Notlage möchte man sich auf die eigenen Stärken besinnen und vermehrt auf die eigene Jugend setzen.

U19-Trainer Norbert Elgert sieht die Knappen dabei gut aufgestellt und formulierte bereits ambitionierte Ziele. Derweil weckt Eigengewächs Can Bozdogan nach nur drei -Einsätzen Begehrlichkeiten in und

Zudem reagierte Sportvorstand Jochen Schneider auf den Vorschlag von Bayern-Boss Herbert Hainer, den Aufstieg von Reserve-Teams in die zuzulassen. Und: Leihgabe Pablo Insua feiert mit den Aufstieg in .

Der FC Schalke 04 am Sonntag. In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um S04.

FC Schalke 04: und Totteham offenbar scharf auf Can Bozdogan

Atletico Madrid und Tottenham haben angeblich ein Auge auf Mittelfeld-Talent Can Bozdogan vom FC Schalke 04 geworfen. Wie Transfermarkt berichtet, hat der 19-Jährige zudem Interesse in der Bundesliga geweckt.

Dem Bericht zu Folge ist dennoch davon auszugehen, dass Bozdogan in der kommenden Saison für die Knappen auflaufen wird. Erst im Juni feierte der gebürtige Kölner beim 1:1 gegen sein Bundesliga-Debüt für das Team von David Wagner und stand seitdem zwei weitere Male in der Startformation.

Zuletzt hatte S04-Sportvorstand Jochen Schneider angekündigt, aufgrund der angespannten finanziellen Situation vermehrt auf die eigene Jugend zu setzen. Bozdogan könnte dabei einer der großen Profiteure sein.

FC Schalke 04: Norbert Elgert will "in den nächsten drei oder vier Jahren acht bis zehn Spieler in den Profikader bringen"

Aufgrund der aktuellen finanziellen Notlage muss sich Schalke 04 neu orientieren und möchte dabei wieder verstärkt auf die eigene Jugend setzen. U19-Trainer Norbert Elgert erklärte in diesem Rahmen ambitionierte Ziele und sieht die Knappenschmiede für die Zukunft gut gerüstet.

"Meine persönliche Vision ist es, dass es uns wie schon in der jüngeren Vergangenheit gelingt, in den nächsten drei, vier Jahren acht bis zehn Spieler in den Profikader zu bringen, die dann in der Lage sind, ein Identifikationsgerüst zu bilden", erklärte der 63-Jährige in der Welt am Sonntag : "Ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können."

Elgert trainierte in seiner Zeit bei S04 unter anderem die heutigen Nationalspieler Manuel Neuer, Julian Draxler, Leon Goretzka und Leroy Sane. Er ist sich deshalb sicher: "Wenn die Jungs, die hier waren, noch immer hier wären, dann hätten wir eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen könnte. Oder richtiger gesagt: definitiv um die Meisterschaft mitspielen würde. Aber das ist Vergangenheit."

Trotz der angespannten Situation blickt Elgert derweil zuversichtlich in die Zukunft: "Aktuell ist es einfach wieder so, dass von der Vereinsführung, vor allem von unserem Sportvorstand Jochen Schneider, verstärkt auf uns gesetzt wird. Wir erfahren im Rahmen der Möglichkeiten, die unser Klub aktuell hat, auch volle Unterstützung."

Schalke 04: Leihgabe Pablo Insua feiert mit Huesca Aufstieg in LaLiga

Innenverteidiger Pablo Insua feiert mit dem spanischen Zweitligisten SD Huesca nach einem 3:0-Erfolg gegen Numancia den Aufstieg in LaLiga. Der Spanier ist noch bis Dienstag von Schalke 04 nach Aragonien ausgeliehen und steht bei den Knappen noch bis 2021 unter Vertrag.

Huesca verfügt dabei über eine Kaufoption, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Insua den Klub in die erste Liga begleitet. So stand der 26-Jährige in der laufenden Saison nur in sieben Ligaspielen für die Azulgranas auf dem Platz und fehlte auch beim entscheidenden Spiel am Freitag auf dem Spielberichtsbogen.

Einen Spieltag vor Schluss steht Huesca mit vier Punkten Vorsprung auf Almeria auf dem zweiten Platz in LaLiga2. Einen entscheidenden Anteil am Wiederaufstieg hat der Ex-Mainzer Shinji Okazaki, der als bester Torschütze bislang zwöfmal einnetzte. Am Montag könnte der Klub mit einem Sieg gegen Gijon noch die Meisterschaf klarmachen, sollte Cadiz im Parallelspiel gegen Albacete patzen.

Schalke 04: Zweitvertretungen in der 2. Bundesliga? Jochen Schneider widerspricht FCB-Präsident Herbert Hainer

Sportvorstand Jochen Schneider vom FC Schalke 04 hat FCB-Präsident Herbert Hainer in der Debatte um eine mögliche Änderung der Aufstiegsregelung für Reserve-Teams widersprochen. Hainer hatte angeregt, den Aufstieg von Zweitvertretungen in die 2. Bundesliga zuzulassen.

Schneider lehnte den Vorstoß des Bayern-Bosses entscheiden ab. In der Sportschau erklärte er: "Ich habe allergrößten Respekt vor Herbert Hainer, aber diesen Vorschlag kann ich überhaupt nicht unterstützen. Die 1. und 2. Bundesliga müssen den Lizenzmannschaften der Profivereine vorbehalten sein und nicht den Zweitvertretungen - gerade und auch im Interesse der Zweitligisten."

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hatte zuletzt die Meisterschaft in der gefeiert, darf aber aufgrund der Regularien nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen. Hainer würde das gerne ändern. "Es ist verständlich, dass nicht zwei Mannschaften von einem Klub in einer Liga spielen dürfen. Aber beispielsweise in Liga eins und zwei - warum denn nicht?", sagte er im Klubmagazin "51".

