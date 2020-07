Schalke 04: Hans Sarpei kritisiert S04 für Umgang mit Matondo, Schwolow-Wechsel wohl vor dem Abschluss - alle News und Gerüchte

Während Hans Sarpei Schalke 04 für den Umgang mit Rabbi Matondo kritisiert, soll der Wechsel von Alexander Schwolow kurz vor dem Abschluss stehen.

Auch nach der enttäuschenden Saison kehrt beim keine Ruhe ein. Nachdem Rabbi Matondo sich im BVB-Trikot fotografieren ließ, meldete sich nun Ex-Spieler Hans Sarpei zu Wort und kritisierte das Verhalten der Königsblauen.

Unterdessen schoss auch Mainz-Boss Detlev Höhne gegen die Knappen und deren Umgang mit Finanzen.

Positive Nachrichten gibt es hingegen bei Alexander Schwolow. Der Wechsel des Freiburg-Keepers steht wohl unmittelbar bevor.

Außerdem: Schalke gibt offenbar ein erstes Angebot für Ruben Semedo ab

Schalke 04 - Hans Sarpei kritisiert S04 im Umgang mit Rabbi Matondo: "Unbegreiflich"

Der frühere Schalke-Profi Hans Sarpei hat die Königsblauen im Umgang mit Youngster Rabbi Matondo scharf kritisiert. "Wenn der Trikottausch eines 19-Jährigen, der erst eine Saison in spielt und nicht mit der Rivalität im Pott aufgewachsen ist, schwerer sanktioniert wird, als das Thema Rassismus, ist das für mich unbegreiflich", postete der 44-Jährige via Soziale Medien: "Natürlich hat Rabbi einen Fehler gemacht, indem er das BVB-Trikot eines Freundes übergestreift hat. Aber er hat sich entschuldigt. Damit sollte gut sein. So wird auf Kosten des Spielers ein Exempel statuiert, statt sich schützend vor ihm zu stellen.“

Matondo hatte jüngst für Aufsehen gesorgt, nachdem er im BVB-Trikot von Jadon Sancho in einem Fitnessstudio in Cardiff trainierte und sich damit ablichten ließ . Der Flügelflitzer soll eine fünfstellige Geldstrafe an eine soziale Einrichtung spenden und mitarbeiten. Mittlerweile hat sich der Waliser öffentlich entschuldigt.

Mit seinen Aussagen bezieht sich Sarpei wohl auf die rassistischen Aussagen des mittlerweile zurückgetretenen Clemens Tönnies. Dieser kam im vergangenen Jahr straflos davon und legte sein Amt als Aufsichtsratvorsitzender lediglich für drei Monate nieder.

Wenn der Trikottausch eines 19jährigen, der erst eine Saison in Deutschland spielt und nicht mit der Rivalität im Pott aufgewachsen ist, schwerer sanktioniert wird als das Thema Rassismus, ist das für mich unbegreiflich. Rabbi hat sich entschuldigt, damit sollte es gut sein. https://t.co/utxrNQ43oG — Hans Sarpei (@HansSarpei) July 16, 2020

Mainz-Boss Detlev Höhne schießt gegen Schalke 04: "Wollte mit den großen Hunden pinkeln..."

Detlev Höhne, Aufsichtsratsvorsitzender des FSV , hat den FC Schalke 04 für dessen Wirtschaften kritisiert. "Man wollte mit den großen Hunden pinkeln, dafür hat man Schulden gemacht", lederte der 68-Jährige im Gespräch mit der Bild : "Das ist ja nun gründlich schief gegangen."

Die Knappen hatten schwerwiegende finanzielle Folgen aus der Coronakrise davongetragen und mit diversen Skandalen rund um Einsparungsmöglichkeiten zuletzt für Schlagzeilen gesorgt.

Schalke 04 und geben offenbar Angebote für -Verteidiger Ruben Semedo ab

Die Bundesligisten Schalke 04 und Bayer Leverkusen haben angeblich Angebote für Verteidiger Ruben Semedo von Olympiakos Piräus abgegeben. Das berichtet die spanische Zeitung Super Deporte .

Der Portugiese war einst im Frühjahr 2018 aufgrund des Verdachts auf Kidnapping und Raub verhaftet worden und verbrachte fünf Monate im Gefängnis . Nachdem er auf Kaution freikam, suspendierte ihn sein damaliger Arbeitgeber Villarreal.

Semedo wechselte im Sommer 2019 zu den Griechen, wo sein Vertrag noch bis 2023 läuft.

Schalke 04: Transfer von Freiburg-Keeper Alexander Schwolow wohl vor dem Abschluss

Der Wechsel von Freiburgs Alexander Schwolow zum FC Schalke 04 befindet sich angeblich auf der Zielgeraden . Nach Informationen von Sky befinden sich die Gespräche zwischen den beiden Vereinen vor dem Abschluss.

Die Königsblauen sollen die Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro in Etappen zahlen.

Die Breisgauer wollen dem Bericht zufolge dem 28-Jährigen bei einem Wechsel nicht im Wege stehen und kommen den Schalkern daher bei den Ablöseforderungen entgegen.