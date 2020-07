Schalke 04 - Rabbi Matondo entschuldigt sich für Foto im BVB-Trikot: "Ich war naiv"

Mit einem Foto im BVB-Trikot hatte Matondo für Unmut unter den Schalke-Fans gesorgt. Nun hat sich der Offensivspieler für seine Aktion entschuldigt.

Schalkes Offensivspieler Rabbi Matondo hat sich für das Foto im Trikot des Erzrivalen entschuldigt. "Ich bin sehr traurig und von mir selbst enttäuscht, dass ich alle, die sich mit Schalke verbunden fühlen, damit im Stich gelassen habe", schrieb der 19-Jährige am Mittwoch bei Instagram. Er habe "keinesfalls Kummer oder Ärger" verursachen wollen.

Matondo hatte am Dienstag für Unmut unter Fans des Bundesligisten Schalke 04 gesorgt, weil er in einem Fitnessstudio in Cardiff ein Trikot des englischen Jungstars Jadon Sancho trug. "Ich war naiv und habe das Trikot für eine private Trainingsstunde angezogen. Das Trikot war von meinem engen Freund Jadon Sancho. Ich habe es nur wegen Jadon getragen, es hatte nichts mit Dortmund zu tun", schrieb der Waliser.

Matondo nach Foto im BVB-Trikot: "Identifiziere mich zu 100 Prozent mit Schalke"

Mit seiner Aktion hatte er sich auch einen Rüffel von S04-Sport- und Kommunikations-Vorstand Jochen Schneider eingehandelt, der von einer "unüberlegten Aktion" sprach, die "nicht passieren" dürfe.

Matondo reagierte mit Einsicht: "Ich habe nicht an die Konsequenzen gedacht und dass es viele Menschen verärgern würde. Für dieses unreife Verhalten gibt's keine Entschuldigung. Ich kann jedem Schalker versprechen, dass ich mich seit Tag eins zu 100 Prozent mit Schalke identifiziere."