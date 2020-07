Bericht: Transfer von Alexander Schwolow zu Schalke 04 angeblich vor dem Abschluss

Der Transfer von Freiburg-Torhüter Alexander Schwolow zu Schalke steht angeblich kurz bevor. Die Unterschriften sollen bislang aber noch fehlen.

Schalke 04 soll nach Sky-Informationen unmittelbar vor einem Transfer von Alexander Schwolow vom stehen. Bereits am Mittwoch hatte die Sport Bild berichtet, dass die Königsblauen im Rennen um den 28-Jährigen ein erstes Angebot abgegeben haben.

Demnach hat Schalke mit Schwolow angeblich bereits eine Einigung über einen Wechsel erzielen können, mit Freiburg soll sich der Verein derzeit in den finalen Gesprächen befinden. Wie Sky berichtet, werde Schalke die Ausstiegsklausel von Schwolow in Höhe von acht Millionen Euro in Etappen zahlen.

Schwolow-Transfer zu Schalke hätte wohl auch Auswirkungen auf Fährmann und Schubert

Nach langer Zusammenarbeit habe Freiburg seinem Torhüter einen Transfer nicht verbauen wollen und sei Schalke deshalb bei den Ablösemodalitäten entgegengekommen. Der Sport Bild zufolge soll sich eine erste Offerte des Bundesligisten auf sechs Millionen Euro belaufen haben.

Sollte Schwolow tatsächlich zu Schalke wechseln, hätte sein Transfer wohl auch Auswirkungen auf Ralf Fährmann und Markus Schubert. Beide wollen sich nach Informationen der Sport Bild nicht mit der Rolle als Nummer zwei zufriedengeben und könnten ihrerseits ebenfalls einen Wechsel anstreben.

In Freiburg hat Schwolow noch einen Vertrag bis 2022. In der abgelaufenen Saison stand er in 25 Spielen für die Breisgauer zwischen den Pfosten, aufgrund eines Muskelfaserrisses verpasste er zum Ende der Hinrunde neun Partien.