Schalke 04: Union-Knipser im Visier, geht McKennie zur Konkurrenz? Alle News und Gerüchte zu S04

Trotz der desaströsen Rückrunde hält Schalke an Coach Wagner fest. Im Kader dürfte es zu einigen Veränderungen kommen. Alle S04-News.

Nach der Aufarbeitung der enttäuschenden -Saison steht beim fest, dass David Wagner Trainer bleibt.

Im Kader wird es zu einigen Veränderungen kommen: Einige Spieler wurden bereits verabschiedet, ist Weston McKennie der nächste Abgang?

Außerdem: Für mehr Torgefahr würde sich Schalke wohl gerne bei bedienen.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Donnerstag findet Ihr in diesem Artikel.

Alle S04-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Schalke an Union-Knipser Sebastian Andersson interessiert?

Der FC Schalke bemüht sich nach Informationen des kicker um Torjäger Sebastian Andersson (28) von Union Berlin. Dieser schoss die Eisernen mit zwölf Treffern zum Klassenerhalt und hat sich damit auf den Zettel von zahlreichen Teams im In- und Ausland gespielt.

Neben Schalke nennt der kicker den schottischen Meister , das neureiche , den FC sowie , West Bromwich und den FC Brentford, das Spitzentrio aus der englischen .

Ein Wechsel nach wäre für Union wohl lukrativer: Die Ausstiegsklausel im mittleren einstelligen Millionenbereich wäre für Klubs von der Insel bis zu 30 Prozent höher.

Da die Saison in England noch nicht beendet ist, könnte ein Wechsel innerhalb der Bundesliga den Berliner allerdings früher Planungssicherheit geben. "Wenn solch ein Spieler auf einmal am 1. Oktober aus dem Kader fliegen würde, dann wird es schwierig", sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

FC Schalke 04: Weston McKennie vor Wechsel zu ?

Weston McKennie hat wohl das Interesse von Hertha BSC auf sich gezogen und könnte sich noch im Sommer von Schalke verabschieden. Dies berichten Sky und Sport1. Da es keine Ausstiegsklausel im Vertrag des 21-Jährigen gibt, müsste die Hertha nach Sport1-Infos bis zu 25 Millionen Euro bezahlen - Geld, das den Berlinern nach dem erneuten Millionen-Investment von Lars Windhorst zur Verfügung steht.

Hertha-Coach Bruno Labbadia, der McKennie bereits in seiner Zeit als Wolfsburg-Trainer verpflichten wollte, soll sich für einen Transfer des Mittelfeldspielers ausgesprochen haben. McKennie selbst will Schalke zwar offenbar verlassen, bevorzuge allerdings einen Wechsel in die Premier League.

Zu einem möglichen Verkauf McKennies sagte Sportvorstand Jochen Schneider am Mittwoch: "Ein Abgang ist nicht ausgeschlossen. Ich kann das zurzeit nicht zu 100 Prozent sagen. Fakt ist, dass wir mit Weston vor einem Jahr bis 2024 verlängert haben." McKennie kam 2016 aus der Dallas Academy in die Knappenschmiede und lief bisher 91-mal für S04 auf.

FC Schalke 04, das Tönnies-Aus und die Folgen: Wie geht es bei S04 weiter?

Nach dem Rücktritt des allmächtigen Aufsichtsratsbosses Clemens Tönnies blickt Schalke in eine ungewisse Zukunft. Ein neuer starker Mann wird gesucht. Hier geht's zum FEATURE!

Trotz Horrorserie: Wagner bleibt Schalker Trainer

Trotz der Horrorserie von 16 Spielen ohne Sieg bleibt David Wagner wie erwartet Trainer beim Bundesligisten Schalke 04. Das bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider am Mittwoch.

Die Königsblauen waren in der Rückrunde vom fünften auf den zwölften Tabellenplatz abgestürzt. Wagner, seit einem Jahr als Chefcoach auf Schalke, hatte immer wieder die zahlreichen Verletzten als Grund für die sportliche Krise angeführt.

"Wir werden aus der Situation wieder rauskommen", versicherte Schneider. Man habe ein stabiles Fundament. Natürlich habe man sich aber auch "Gedanken gemacht, was uns in diese Situation gebracht hat. Wir müssen drüber sprechen, was lief nicht gut und wo wir den Hebel ansetzen müssen".

Schneider, der den Schalker UEFA-Cup-Sieger von 1997 als seinen Wunschtrainer verpflichtet hatte, gab Wagner bereits Ende Mai eine Jobgarantie. Der Vertrag des 48-jährigen Wagner läuft bis 2022. "Wir haben die Saison mit zwei verschiedenen Mannschaft gespielt", sagte Wagner. "Ich bin der sportlich Verantwortliche, und zwar für beide Phasen."

Als Konsequenz aus der Verletztenmisere in der abgelaufenen Saison wird das Athletik- und Rehateam fast komplett ausgetauscht. Dafür kehrt Werner Leuthard zurück, der bereits unter Ex-Trainer Felix Magath auf Schalke tätig gewesen war. Leuthard wird Leiter der Abteilung Reha/Athletik. "Er wird uns mit seiner Persönlichkeit guttun", sagte Schneider.

Schalke dementiert Berichte über Landesbürgschaft nicht

Der hoch verschuldete Bundesligist Schalke 04 dementiert Berichte über eine millionenschwere Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen nicht. "Wir unterliegen der Geheimhaltungsfrist, und der kommen wir selbstverständlich nach. Wir werden dann kommunizieren, wenn wir Fakten geschaffen haben", sagte Marketingvorstand Alexander Jobst am Mittwoch. Zuerst hatte das Handelsblatt von einem 40-Millionen-Euro-Volumen berichtet.

Schalke hatte das Geschäftsjahr 2019 mit Verbindlichkeiten von insgesamt 197 Millionen Euro abgeschlossen. Zu Beginn der Coronakrise hatte Jobst bereits von einer "potenziell existenzbedrohenden" Lage gesprochen.

Pro Geisterspiel fehlen den Königsblauen nach eigenen Angaben etwa zwei Millionen Euro an Zuschauereinnahmen. Durch den sportlichen Absturz in der Rückrunde verpasste der Klub zum dritten Mal in vier Jahren das europäische Geschäft.

Am Dienstag war der umstrittene Aufsichtsratschef Clemens Tönnies zurückgetreten. Der Fleischfabrikant, der dem Gremium 26 Jahre lang angehörte, war durch rassistische Äußerungen und den Skandal um die Arbeitsbedingungen in seinem corona-verseuchten Schlachtbetrieb massiv in die Kritik geraten.

Schalke: Leihgabe Miranda kehrt vorzeitig nach zurück

Außenverteidiger Juan Miranda verlässt den Fußball-Bundesligisten Schalke 04 vorzeitig und kehrt zum zurück. Das ursprünglich bis Juni 2021 vereinbarte Leihgeschäft wurde schon nach einem Jahr beendet. Das teilten die Königsblauen am Mittwoch mit. Der 20-Jährige war in der Rückrunde vermehrt zum Einsatz gekommen, hatte dabei aber nicht überzeugt.

"Wir danken Juan für seinen Einsatz in der vergangenen Saison. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Miranda bestritt in der abgelaufenen Saison elf Spiele in der Bundesliga, zudem war der spanische U21-Nationalspieler einmal im im Einsatz.

Auch die weiteren Leihspieler Jonjoe Kenny, Jean-Clair Todibo und Michael Gregoritsch wurden vom Klub verabschiedet.

